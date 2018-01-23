Все российские бойцы в UFC. Самая полная статистика

Самый насыщенный список на «Матч ТВ».

до 56,7 кг

29 лет; 165 см

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В топ-15: 15 место

Магомед должен был закончить то, что начал Али Багаутинов, который стал первым россиянином за последние десять лет, вышедшим на чемпионский бой в UFC. У Багаутинова не получилось, у Бибулатова не получится быстро. В последнем бою он пропустил тяжелый и неожиданный удар и проиграл.

До 61,2 кг

25 лет; 172 см

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В топ 15: нет

Один из двух Нурмагомедовых в UFC и один из многих Нурмагомедовых в ММА вообще, не имеющий отношения к семье Хабиба. Бывший чемпион UFC в легком весе Фрэнки Эдгар является спарринг-партнером Нурмагомедова и называет его «ниндзя». Отмечают, что в UFC Саид может перейти в весовую категорию до 56,7 кг.

до 65,8 кг

26 лет; 185 см

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В топ-15: нет

Магомедшарипов объяснил, как надо драться, чтобы тебя запомнили: в первом же бою он выбросил миллиард зрелищных ударов ногами и предложил провести поединок русскоговорящему другу Конора МакГрегора, Артему Лобову. Во втором - показал, что бывает, когда одновременно с кикбоксингом ты занимаешься вольной борьбой и снова вызвал кого-то прямо в октагоне. На этот раз не повезло Яиру Родригесу.

26 лет; 172 см

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В топ-15: нет

Тухугов называл «чертом» Конора МакГрегора, но в мае 2016-го неожиданно проиграл Ренато Карнейро на UFC 198. В его допинг-пробах обнаружили остарин, но есть версия о грязном спортивном питании, как и в случае с боксером Александром Поветкиным.

До 70,3 кг

31 год; 185 см

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В топ-15: нет

Человек, который одним из первых россиян привез в UFC знаменитый на Кавказе прогиб и опробовал его на Винсе Питчеле. Хабилов дрался в главном бою с Беном Хендерсоном и проиграл, после этого проиграл еще раз и начал тренироваться с отцом Хабиба Нурмагомедова. Результат – великий. Три победы в 2016-м и одна – в этом году.

26 лет; 177 см

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В топ-15: нет

Ислам представлял ММА-сообщество в мельдониевом скандале. Весной бойца сняли с боя из-за содержания в крови остатков вещества. К счастью, все обошлось, и напарник Хабиба одержал две победы подряд, а бывшего соперника Хабиба Нурмагомедова Глейсона Тибау Махачев уложил в 15 раз быстрее, чем сам Хабиб. Нокаут случился уже на первой минуте боя. После бойцы вместе ели мороженое.

29 лет; 175 см

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В топ-15: нет

Боец не выступал почти год, ограничившись интервью на Sportbox.ru перед UFC Fight Night 69 с заголовком «Девушки ринга должны закрывать все». Последний бой Мустафаева закончился поражением от Кевина Ли.

29 лет; 177 см

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В топ-15: 2-е место

Вы все и так знаете – самый популярный российский боец в UFC, один из главных претендентов на титул в этой же организации.

29 лет; 175 см

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В топ-15: нет

Какое-то время Тайсумов серьезно занимался футболом, выступал за один из возрастов «Терека», потом играл в Австрии. Сейчас у него пять побед подряд и горячее желание нокаутировать кого-то еще.

До 77,1 кг

30 лет; 182 см

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В топ-15: нет

Два поражения техническими нокаутами Омари закрыл двумя победами и сейчас тренируется в одном из лучших залов США American Top Team.

32 года; 182 см

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В топ-15: нет

Скоро будет драться с Нордином Талебом, который охранял Неймара, переехавшего во Францию.

33 года; 180 см

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В топ-15: нет

Единственный не китаец, которому удалось завоевать титул «Короля кунг-фу», так Википедия описывает Муслима. Салихов обладает очень серьезной ударной техникой, благодаря большому опыту выступлений в ушу-саньда. Дебют в UFC получился не столь удачным: соперник из Канады уверенно защищался во время атак Салихова в стойке, а во втором раунде победил удушающим приемом.

33 года; 185 см

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В топ-15: нет

Мастер четырех видов спорта выступает в UFC с перебоями. В России Яковлев запомнится еще и как человек, снявший два рэп-клипа. В США – как победитель очень серьезного парня Грэя Мэйнарда.

28 лет; 180 см

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В топ-15: нет

Абубакар давно тренируется с двоюродным братом Хабибом, но до подписания с UFC выступал в промоушене WSOF и добился статистики 5-0. Единственное поражение до попадания в UFC было от Магомеда Мустафаева и случилось только потому, что врач решил остановить поединок из-за слишком сильного рассечения на голове Абубакара.

До 83,9 кг

30 лет; 177 см

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В топ-15: нет

Рамазан перешел в UFC из М-1 и провел довольно спокойный бой, правда, список отягчающих обязательств был внушительным. Эмееву поменяли соперника для дебюта – соперник не сделал вес, тогда как Рамазан убирал буквально пять килограммов. Боясь проверок на допинг, Эмеев отказался от спортивного питания и использовал финики и курдюк.

До 93 кг

30 лет; 180 см

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В топ-15: 12-е место

Антигулов выиграл два первых боя, придушив соперников в первых же раундах. Выглядит очень мощно и при условии, что эта категория переживает кадровый кризис, может далеко зайти в 2018-м.

25 лет; 190 см

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В топ-15: нет

Эдилов очень долго не мог дебютировать в UFC и рассказывал довольно забавную историю, как с ходу провалил допинг-тест: «В день, когда допинг-офицеры приехали, я принимал мельдоний, как и во все предыдущие дни. Не знал, что его запретили. Поэтому, конечно, не удивился». Эдилов пережил дисквалификацию и победил в дебюте.

30 лет; 180 см

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В топ-15: нет

Перед первым же боем Азамат провалил допинг-тест и отложил свой дебют.

31 год; 185 см

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В топ-15: нет

Джиан Вилланте приветливо улыбался на взвешивании Сапарбеку (который до этого запомнился на взвешивании тем, что отвесил пощечину Томашу Наркуну), а потом неожиданно выиграл и испортил россиянину дебют в UFC.

Свыше 93 кг

36 лет; 190 см

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В топ-15: нет

Абдурахимов провел тяжелейший бой с тяжеловесом из топ-10 Дерриком Льюисом, в котором дрался, сломав обе руки. Вернулся в октагон 25 ноября и выиграл нокаутом за 84 секунды.

30 лет; 190 см

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В топ-15: нет

Непобежденный в UFC российский тяжеловес – уже только это обязывало нас следить за Русланом, но бойца уведомили о нарушении антидопинговой политики, а потом вмешалась травма. В данный момент простой Магомедова длится уже два года.

40 лет; 185 см

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В топ-15: 10-е место

Алексей Олейник дерется по-разному, но практически всегда про это есть, что рассказать. Он побеждает уникальными для UFC приемами и проигрывает после очень спорных ситуаций. В последнем бою, например, соперник пытался атаковать Олейника ногой в голову, когда это было запрещено правилами. Алексей на данном этапе карьеры ставит на кон все, что может: жена и четверо детей живут в США вместе с россиянином только на доходы от боев.

29 лет; 200 см

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В топ-15: 7-е место

Волков одержал три победы подряд и сейчас занимает самое высокое место в рейтингах среди россиян после Хабиба Нурмагомедова. Александр – 7-й в рейтинге тяжеловесов, Хабиб – 2-й в легком весе. Волков настойчиво намекает на бой с чемпионом, но Стипе Миочич не выступает уже почти год.

28 лет; 190 см

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В топ-15: нет

Выбрать наиболее интересный факт для короткого описания будет очень трудно. Сосновский бил Александра Емельяненко за 100 секунд. Он тяжеловес, который не имеет поражений, а после выступлений за клуб «Оплот» многие думали, что у россиянина украинское гражданство.

35 лет; 187 см

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В топ-15: нет

Дмитрий Смоляков тренировался со сборными по боксу и по борьбе, рассказывал отличные истории про учебу в американском колледже вместе с действующим чемпионом UFC и помогал Шлеменко в бою против Василевского, однако собственная карьера Смолякову пока не удается.

Девушки. До 52,1 кг

27 лет; 157 см

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В топ-15: нет

В этом году Александра Албу вернулась после долгого перерыва и смогла выиграть, правда, проведя очень тяжелый бой. Почему он получился таким, нам объяснял тренер девушки.

До 61,2 кг

29 лет; 165 см

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В топ-15: 1-е место

Несмотря на российский паспорт, Шевченко не ассоциируют с россиянкой. Девушка – резидентка Перу и сама говорит, что представляет это государство и Кыргызстан, где прошло ее детство. Этим летом Шевченко могла стать чемпионкой UFC, но проиграла Аманде Нуньес очень спорным судейским решением.

28 лет; 172 см

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В топ-15: нет

Яна Куницкая брала паузу длиной в четыре года и решила вернуться в спорт в 2016-м. До перерыва ее статистика была 8-1, после - 2-2. Карьера Яны складывается удивительно: в первом бою после возвращения она проиграла 20-летней Заире Дышековой. Потом попала в организацию Invicta, вроде бы стала чемпионкой, но результат боя отменили, посчитав, что по ходу поединка Куницкая нарушила правила. В реванше соперница была сильнее, но после реванша Яна выиграла еще один бой и оказалась в UFC.

Кто выступал раньше

Олег Тактаров 17-5 (6-2-1 в UFC); дебют - 7 апреля 1995

Игорь Зиновьев 4-1 (0-1 в UFC); дебют - 13 марта 1998

Андрей Семенов 34-9 (1-1 в UFC); дебют - 11 января 2002

Амар Сулоев 24-7 (0-2 в UFC); дебют - 11 января 2002

Ансар Чалангов 14-5 (0-2 в UFC); дебют - 19 ноября 2005

Азамат Гашимов 8-3 (0-2 в UFC); дебют - 17 ноября 2012

Али Багаутинов 16-6 (4-3 в UFC); дебют - 4 сентября 2013

Адлан Амагов 14-2 (2-0 в UFC); дебют - 6 апреля 2013

Рашид Магомедов 20-2 (5-1 в UFC); дебют - 1 февраля 2014

Гасан Умалатов 17-4 (1-3 в UFC); дебют - 1 февраля 2014

Альберт Туменов 18-4 (5-3 в UFC); дебют - 15 февраля 2014

Милана Дудиева 11-7 (1-2 в UFC); дебют - 23 августа 2014

Константин Ерохин 9-4 (0-2 в UFC); дебют - 24 января 2015

Адам Халиев 6-0 (0-0 в UFC); провел 4 года на контракте с UFC, Но не выступил

Фото: globallookpress.com; youtube.com/user/UFC; instagram.com/zabit_magomedsharipov; instagram.com/yakovlevmma; instagram.com/zubairatukhugov; instagram.com/gadjimurad_antigulov; instagram.com/murzakanovazamat; Dean Mouhtaropoulos/Staff/Getty Images Sport/Getty Images; Anthony Geathers/Stringer/Getty Images Sport/Getty Images;