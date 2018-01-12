UFC забронировал «Олимпийский» на 15 сентября. Что нужно знать

Представители самого популярного ММА-промоушена забронировали «Олимпийский» на третьи выходные сентября. Корреспонденты «Матч ТВ» Вадим Тихомиров и Александр Лютиков рассказывает главное.

Что произошло?

«UFC скоро может провести турнир в России», – президент UFC Дэйна Уайт произносил эту фразу в разных вариациях регулярно с 2013-го года. За это время кроме США, Канады и Бразилии UFC съездила в Великобританию, Австралию, Японию, Германию, Мексику, Швецию, Китай, Японию и еще с десяток стран, не подходя к России ближе, чем на расстояние от Москвы до Гданьска. Но 11 января 2018 года тренирующийся в США Алексей Олейник во время одного из своих прямых эфиров сказал следующее: «Вроде появляются крутые очень новости о UFC в России, но давайте подождем, пока эти новости станут реальностью».

Чуть позже на RT.com появилась информация со ссылкой на представителей СК «Олимпийский», что представители UFC забронировали арену на 15 сентября.

Что к этому привело?

В данный момент с организацией имеет контракт почти тридцать бойцов из России. В тяжелом весе, например, бойцов из России вообще больше, чем бразильцев, а в сентябре 2017-го Александр Волков стал первым российским бойцом, победившим в главном бою турнира. Это случилось в Роттердаме, где в тот день на арену пришло 10 224 болельщика.

Примерно в это же время Хабиб Нурмагомедов готовился к бою в США и становился самым популярным российским спортсменом по подписчикам в инстаграме. Сложно не оценить популярность единоборств в стране, где за бойцом ММА следит в 3 раза больше болельщиков, чем за хоккеистом Овечкиным, и в 12 раз больше, чем за биатлонистом Антоном Шипулиным. Вообще в 2017-м россиян было сложно не замечать: Алексей Олейник, Забит Магомедшарипов, Александр Волков и Хабиб Нурмагомедов получали бонусы за выступление вечера, а Валентина Шевченко дралась за титул с Амандой Нуньес - и это был очень напряженный бой.

Сколько стоит билет?

UFC очень внимательно относится к платежеспособности аудитории - и после турнира в Кракове в 2015-м, принесшего 720 тысяч долларов от 10 000 зрителей, промоушен не проводил шоу в Польше больше двух лет.

Аренда Олимпийского стоит около пяти миллионов рублей. На бой Кличко – Поветкин пришло 14 000 зрителей, смотреть концерт рэпера Oxxxymiron’а - около 30 тысяч. И тут интересно, как UFC оценит платежеспособность россиян: в Польше билеты продавались от 1644 рублей, на турнир UFC 220 (Бостон), где определится чемпион в тяжелом весе, можно попасть за 5600 рублей ($100), а в Австралии за месяц до турнира остались только билеты за 15 000 в рублевом эквиваленте.

Важно и то, правильно ли матчмейкеры UFC понимают словосочетание «Россия – многонациональная страна». Несмотря на одинаковый цвет паспортов, аудитории представителей, например, клубов «Ахмат» (Адул-Керим Эдилов, Магмоед Бибулатов) и «Иглс» (Рустам Хабилов, Ислам Махачев) пересекаются, но не дублируют друг друга полностью. И участие бойцов из разных российских клубов существенно повысит плотность аудитории, в том числе и в ВИП-секторе.

Что об этом говорили раньше?

В 2012 году мы общались с на тот момент главным российским промоутером Вадимом Финкельштейном о приходе UFC в Россию. Прогнозы Финкельштейна были такими: «Турнир UFC в России не будет прибыльным. А с какого такого перепуга? В Америке они зарабатывают деньги с телевидения. А у нас им что – телевидение много заплатит? Или на их телевидении будет много желающих посмотреть бой в 5 утра? Билетов продадут на огромные суммы? А на кого они смогут собрать в России арену? Вы видели бой Кличко – Чарр в Москве? Арена на 35 тысяч зрителей. Они ее собрали? Там было максимум тысяч восемь зрителей. Если бы UFC захотели, то давно провели бы этот турнир. Им никто не мешает. Если нужна будет помощь, то мы поможем».

В 2013 году о желании помочь UFC провести турнир в России заявлял руководитель промоушена «Легенда» Руслан Сулейманов. Казалось, Сулейманов подобрался ближе всего: Руслан без труда привозил на свои турниры бойцов UFC в качестве почетных гостей, да и сам летал в США, где общался с президентом UFC Дэйной Уайтом и подарил ему бурку и саблю. Но затем все пошло не так: Сулейманов перестал проводить «Легенды», а потом попал под следствие как глава оборонного ОАО «Промпоставка»: сумма ущерба по делу сначала составляла 800 млн рублей, а затем выросла до 2,4 млрд.

В 2015-м миллиардер Зиявудин Магомедов обдумывал возможность покупки акций UFC, но в итоге принял решение инвестировать в российский промоушен Fight Nights, а впоследствии стал финансировать команду Eagles, за которую выступает Хабиб Нурмагомедов. В 2016-м Хабиб в интервью Люку Томасу заявлял: "Если UFC не даст мне титульный бой после этой победы (над Майклом Джонсоном. - "Матч ТВ"), я покажу, каким влиянием обладаю в России. Если я не получу бой за титул, UFC никогда не придет в Россию". Что интересно, после того боя Хабиб действительно получил шанс подраться за титул временного чемпиона, но не смог выйти на бой против Тони Фергюсона. А не так давно Хабиб заявил, что с радостью подерется в главном бою турнира UFC в России.

На своей необходимости при проведении турнира UFC в России неоднократно настаивал Союз ММА России: «Могу точно сказать, что без согласования с Союзом ММА этот турнир не сможет пройти», – в 2016-м заявлял в интервью ТАСС вице-президент Союза ММА Радмир Габдуллин. Но степень влияния Союза ММА на проведение профессиональных турниров в России сильно переоценена. Например, летом 2017 года эта организация пожизненно дисквалифицировала братьев Хирамагомедовых после инцидента со сломанной челюстью вице-президента Союза ММА Габдуллина. Но это не помешало Гамзату Хирамагомедову выступить на декабрьском турнире АСВ в Москве.

Почему-то принято считать, что в России UFC столкнется с какими-то непреодолимыми препятствиями, что в России какая-то своя специфика, которую UFC обязательно не поймет. Но сейчас ММА в России рвет все рейтинги и публика настолько разогрета, что UFC стоит только официально назвать дату турнира – и никаких преград не будет. Того, кто попытается этому помешать, сметут с пути желающие увидеть бой Хабиба Нурмагомедова в Москве.

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images Sport/Getty Images, Michael Reaves/Getty Images Sport/Getty Images; globallookpress.com; vk.com/eagles__mma;