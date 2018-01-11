Кто в 2018-м заработает больше миллиона долларов за один бой

«Матч ТВ» предсказывает, кто из боксеров и бойцов ММА получит самые большие гонорары в новом году.

БОКС

Энтони Джошуа

(Великобритания; 28 лет; 20 побед, 0 поражений)

Знакомьтесь, это Энтони Джошуа, скорее всего, самый прибыльный боксер на ближайшие несколько лет. Если бы в Великобритании промедлили еще немного с поиском героя-супермена, на его место мог бы прийти боец ММА, но на островах успели найти героя, и герой оказался идеальным. Доходы Джошуа за каждый из двух боев в 2017-м составили свыше 10 миллионов долларов. Практически любой из возможных вариантов в 2018-м обещает еще большие деньги, но вместе с ними и больший шанс поражения. Помогать заработать и угрожать одновременно могут Александр Поветкин из России, Деонтей Уайлдер из США и Джозеф Паркер из Новой Зеландии.

Как он тренируется

Александр Усик/Мурат Гассиев

(Украина; 30 лет; 13 побед, 0 поражений/Россия; 24 года; 25 побед, 0 поражений)

Усик и Гассиев - фавориты в полуфинальных боях мировой боксерской суперсерии. Победа в полуфинале обещает гонорар 800 тысяч + 800 тысяч долларов (первая цифра за бой, вторая за победу в нем), но каждому из них помешать получить вторые 800 тысяч попытаются Майрис Бриедис и Юниер Дортикос соответственно. В финале за выход на бой, по информации «Матч ТВ», каждый боксер получает два миллиона долларов и столько же за победу.

Сауль Альварес/Геннадий Головкин

(Мексика; 27 лет; 49 побед, 1 поражение/Казахстан; 35 лет; 37 побед, 0 поражений)

В прошлом году они наконец-то провели один из самых долгожданных боев в современном боксе, и он закончился так, что теперь невозможно придумать другой сценарий, кроме второй серии их поединка. Была ничья и были большие деньги для каждого. Более интересных соперников в радиусе одного боя нет. Минимальные гонорары в прошлый раз составили три (для Головкина) и пять (для Альвареса) миллионов долларов, но после этого напряжение возросло, внешне поединок смотрелся отлично, и им просто не могут заплатить меньше.

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Василий Ломаченко

(Украина; 29 лет; 10 побед, 1 поражение)

Яркий пример того, что для большого боя блестящему боксеру нужен соперник, от которого блеск будет отражаться. Ломаченко даже в поисках такого получает больше миллиона за бой (1,2 за исторический поединок с Гильермо Ригондо). Не покидает ощущение, что в 2018-м украинец начнет рисковать еще больше, менять весовые категории и провоцировать самых известных соперников.

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Александр Поветкин

(Россия; 38 лет; 33 победы, 1 поражение)

За бой с Владимиром Кличко Александр Поветкин получил 5,8 миллиона долларов (при курсе 32 рубля за доллар). После этого было забавно: гонорары Поветкина либо не объявлялись, либо срывались бои, где этот гонорар проговаривался (1,8 млн за Деонтея Уайлдера и 1,35 млн за Бермейна Стиверна). Сейчас Поветкин все чаще упоминается как соперник Энтони Джошуа, а в боях с Энтони Джошуа нет сумм без шести нулей.

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Дэвид Хэй

(Великобритания; 37 лет; 28 побед, 3 поражения)

После паузы в 3,5 года статистика Дэвида Хэя 2 победы, 1 поражение, но он по-прежнему один из самых популярных боксеров в Англии. Промоутер Владимир Хрюнов в беседе с «Матч ТВ» отмечал, что это идеальный соперник для Поветкина, если россиянин решит выходить на английский рынок.

Пока Хэй готовится к реваншу с Тони Белью, в котором его карьера запросто может завершиться, но за который он может получить что-то похожее на 5,6 миллиона долларов. Ровно столько принес ему первый бой, по информации Daily Mail.

Мэнни Пакьяо

(Филиппины; 39 лет; 59 побед, 7 поражений)

Чтобы вы понимали заинтересованность Мэнни Пакьяо в деньгах и в боксе (это не недостаток), отметим, что после боя с Мейвезером, который случился почти три года назад, Мэнни Пакьяо выходил на бои с Джеффом Хорном и Джесси Варгасом за гонорары в 10-15 раз меньше суммы, полученной за поражение от Мейвезера.

Пакьяо 39 лет, его тренер Фредди Роуч в такт со всеми говорит, что Мэнни пора завершить карьеру, но вы должны просто понять боксера. Если любимое дело по-прежнему приносит десятки миллионов, зачем его бросать? Тем более 2018-й может принести самые неожиданные поединки: в российском городе Екатеринбурге стали хорошо платить за бокс и хотят видеть боксеров с именами, а Флойд Мейвезер показал, что можно драться с бойцами ММА и получать больше, чем за бои с боксерами.

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Деонтей Уайлдер

(США; 32 года; 39 побед, 0 поражений)

Боксер из США имеет работу мечты и статус самого высокооплачиваемого вышибалы в мире… Так его могут называть злые языки. Уайлдер зацепил пояс чемпиона, который очень долго согревал Виталия Кличко, и теперь бьет не слишком опасных претендентов на этот титул, получая от одного миллиона долларов за каждого.

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Крис Юбенк-младший

(Великобритания; 28 лет; 26 побед, 1 поражение)

Юбенку 28 лет, он очень талантлив, из восьми его последних соперников только один сумел достоять до решения судей. Самое главное – он тоже боксирует во Всемирной суперсерии и тоже может выйти в финал (в категории до 76,2 кг), а какие гонорары бывают у финалистов, мы говорили чуть выше.

Теренс Кроуфорд

(США; 30 лет; 32 победы, 0 поражений)

В августе Теренс Кроуфорд стал автором уникального достижения: на теле боксера собралось четыре чемпионских пояса четырех главных боксерских организаций, WBA, WBC, IBF и WBO. К этому нужно прибавить статистику Кроуфорда: у него пока нет поражений, но есть 32 победы в профессиональной карьере. Как и Ломаченко, ему не хватает яркого соперника, но по сравнению с украинским боксером Кроуфорд и сам не слишком старается привлечь к себе внимание. Этого хватает, чтобы зарабатывать не меньше миллиона за бой. Этого хватит, чтобы сохранить гонорары на том же уровне в 2018-м. Но вряд ли этого будет хватать для больших заработков.

ММА

Конор МакГрегор

(Ирландия; 29 лет; 21 победа, 3 поражения)

Тут все просто: МакГрегору надо провести бой в любом виде спорта и с любым соперником. Скорее всего, ему легко покорится и цифра в десять миллионов. Среди возможных оппонентов в боксе Мэнни Пакьяо и Пол Малиньяджи. В ММА выбор больше: Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон, Нейт Диас и Жорж Сен-Пьер.

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Крис Жустино

(Бразилия; 32 года; 19 побед, 1 поражение)

«Что ты за лига, UFC, где телки получают больше, чем мужики», - так отреагировал глава лиги АСВ Майрбек Хасиев на гонорар чемпионки UFC в полулегком весе Крис Жустино. Суммарные выплаты девушке составили 590 тысяч долларов, но Жустино вряд ли кто-то остановит в 2018 году, а сама бразильянка уже присматривается к профессиональному боксу. Пока она успешно спаррингует с двукратной олимпийский чемпионкой Кларессой Шилдс.

Фрэнсис Нганну

(Франция; 31 год; 11 побед, 1 поражение)

Нганну именно такой чемпион в тяжелом весе, которого всегда хотело получить UFC: большой, сильный и страшный. У нынешнего чемпиона Стипе Миочича пока есть проблемы с тем, чтобы быть страшным и выглядеть действительно большим. И когда Миочич пробует вызвать на бой боксера Джошуа, тот уверенно отвечает «а это кто вообще такой», и диалог заканчивается. Нганну некоторое время назад был бездомным, а сейчас показывает рекордную силу удара в специализированном зале UFC. 21 января он попробует стать чемпионом организации и бойцом с потрясающими перспективами в ближайшие 365 дней.

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Даниэль Кормье

(США; 38 лет; 19 побед, 1 поражение)

В 2017-м Кормье стал бы единственным бойцом UFC, получившим один миллион долларов за выход на бой без учета всех бонусов, если бы не возвращение Жоржа Сен-Пьера. Руководство UFC можно понять: Кормье выступает в организации с 2013-го, побить его удавалось только одному человеку, а проиграть ему успело восемь бойцов. 21 января Кормье предстоит протестировать каменные кулаки Волкана Оздемира и хорошо заработать за это независимо от исхода боя.

Жорж Сен-Пьер

(Канада; 36 лет; 26 побед, 2 поражения)

Канадцу удалось завершить карьеру в статусе чемпиона в полусреднем весе и автора серии из 12 побед в ноябре 2013-го. Но спустя четыре года Сен-Пьер вернулся в бои и заработал 2,5 миллиона долларов за выход, победив Майкла Биспинга и став чемпионом в новом для себя весе (до 83,9 кг). Переход в новую категорию и возобновление карьеры не прошли бесследно для организма: Сен-Пьер оставил пояс и снова приостановил карьеру из-за болезни; диагноз - колит.

Если канадец вернется в 2018-м и тем более проведет бой с Конором МакГрегором (для этого и Сен-Пьер и МакГрегор должны попасть в категорию до 77 кг, где проводили бои), его доходы увеличатся еще сильнее.

Федор Емельяненко

(Россия; 41 год; 36 побед, 5 поражений)

Гонорар Федора озвучивался крайне редко, но никто из осведомленных людей не называет цифру меньше миллиона долларов. 21 апреля россиянин проводит бой с Фрэнком Миром, и пока не было ни одной новости о том, что Федор дерется бесплатно.

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Нэйт Диас

(США; 32 года; 19 побед, 11 поражений)

15 тысяч долларов за выход на бой в 2012-м, столько же в 2013-м. 20 тысяч в 2014-м и столько же в 2015-м. А потом 500 тысяч долларов и два миллиона в 2016 году. Вот что бывает, когда ты соглашаешься заменить травмированного бойца в бою с Конором МакГрегором, выигрываешь, и всем становится необходим реванш. С августа 2016-го заработавший два миллиона долларов Нэйт Диас не проводит боев и ждет предложения. Но он будет интересен или как соперник Конора, или как человек, готовый без подготовки выйти на замену. В этом году в его весе будет жарко, а значит, неожиданный миллионер из 2016-го снова может стать богатым.

Хабиб Нурмагомедов

(Россия; 29 лет; 25 побед, 0 поражений)

200 тысяч долларов, полученные Хабибом за бой с Эдсоном Барбозой, со слов менеджера Хабиба, сильно приуменьшенная цифра. Но даже если поверить официальным данным атлетической комиссии штата Невада, это очень серьезный гонорар для UFC, и это только начало для самого Нурмагомедова. В 2018-м Хабиб хочет провести три боя. Если получится, то в каждом из них Хабиба ждет большой соперник, тем более уже после двух побед подряд Нурмагомедов переподписывал контракт с промоушеном на лучших условиях. В идеальном мире Нурмагомедов может осенью подраться с МакГрегором в статусе временного чемпиона или провести супербой с чемпионом в категории до 77 кг Тайроном Вудли, и это не только дорогого стоит, но и дорого стоит.

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Фото: Getty Images, Мира Бокса, Dan Istitene / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Al Bello / Staff / Getty Images Sport / Getty Images, globallookpress.com, Gregory Shamus / Staff / Getty Images Sport / Getty Images, Fight Nights, Steve Marcus / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images