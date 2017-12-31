Кто сможет победить Хабиба? МакГрегор Vs Нурмагомедов – главный бой в 2018-м

Вадим Тихомиров в колонке для «Матч ТВ» рецензирует бой Хабиба Нурмагомедова с Эдсоном Барбозой.

Что было сегодня?

В первые 40 секунд боя Эдсон Барбоза пробил шесть лоукиков по передней ноге Хабиба Нурмагомедова и, скорее всего, выиграл первую минуту раунда. Каждый раз, когда Барбоза бил лоукик, Хабиб пытался то ли блокировать, то ли ловить ногу левой рукой, уводя ее в район колена, и это создавало иллюзию опасности. Окажись Барбоза повнимательнее, он добавил бы правый боковой и, вероятно, нашел бы челюсть Хабиба, но этого не случилось. Первая минута боя стала последней, когда бразилец чувствовал себя хорошо.

После этого Хабиб перевел соперника в партер и избил так, что некоторые бойцы после трех раундов боя в стойке выглядели свежее. Эдсон потерял много сил, немного крови и главное – уверенность, что его тренировки могут хоть как-то помогать в бою с Нурмагомедовым. Боксеры и бойцы ММА знают это, возможно, лучше бихоимиков и физиотерапевтов, но большое количество пропущенных ударов в голову сжигают выносливость не меньше, чем высокоинтенсивная работа. За первый раунд Барбоза пропустил достаточно, чтобы утратить всякую свежесть, и от него перестала исходить угроза в стойке. Во втором раунде Хабиб снова подарил сопернику около минуты на ногах, но уже сам начисто разбил его, обменяв удары по печени на жесткие попадания в голову.

Одно из главных противостояний в сегодняшней вольной борьбе – схватки Абдулрашида Саадулаева с Кайлом Снайдером. На уровне школ это противостояние кавказской и американской борьбы, противостояние традиций и спорта, внедренного в школьную программу в США. Когда мы говорим об этом с бойцами ММА, почти все признают, что в Америке делают ставку на силу, кондиции и напор. Борьба на Кавказе более филигранная, более техничная и умная. Разница, как у советского и североамериканского хоккея. Хабиб впитал в себя так много важного из самбо, дзюдо и вольной борьбы и, благодаря отцу, так грамотно адаптировал это под ММА, что почти не устает в партере.

Люди, отличающие туше от наката, а суфлекс от мельницы, должны получать двойное удовольствие от его боев, но даже человеку, не подкованному в борьбе, видно, что Хабиб борется, как архитектор, которому дали задание разрушать, а не строить. Нурмагомедов лишает опоры, фиксирует отдельные конечности так, чтобы при минимальных затратах энергии получать возможность наносить максимальный урон. Занимая позицию «маунт» (упрощенно, когда один человек сидит сверху на лежащем на спине сопернике), Хабиб, например, в этот раз сидел чуть ниже, не стремился залезать на живот, а располагался вообще между тазом и коленями и оттуда разбивал соперника. Эпизод в середине второго раунда, когда Барбоза, казалось, поднялся в стойку, был великолепен – Хабиб в итоге перевел соперника, зацепившись вообще где-то в районе голеностопа и поддав плечом на заднюю поверхность бедра.

Что будет в 2018-м?

– Со стороны эта ситуация выглядит так: Хабиб даже на фоне других профессиональных бойцов выходит на бой в такой форме, чтобы его шансы проиграть были минимальными. В набор этой формы входит и длина лагеря, и интенсивность тренировок, и качество спаррингов, и весогонка. Обратная сторона – пройти такую подготовку без травм и проблем с весом крайне тяжело. Похоже на правду?

– Тут можно согласиться. Он очень серьезно относится к тому, в какой форме он вышел. Многие ребята, даже если что-то не так прошло в лагере, даже если готовы на 50%, все равно выходят. Если Хабиб готовится, то он подводит себя в максимальной форме, он не шутит с этим...

Так выглядел наш разговор с менеджером Хабиба за 10 дней до боя. Сегодня стало понятно, что эти слова абсолютно точны. Если Хабиб проходит лагерь без травм и выходит на бой, он выходит в такой форме, что даже хороший легковес выглядит на его фоне бойцом, заметно отстающим по уровню.

Некоторое время назад Хабиб сказал, что хотел бы стать Флойдом Мейвезером от ММА. Это сравнение набирает ценность от боя к бою. Они оба остаются непобежденными, оба многим обязаны отцам и дядям (только в разных пропорциях), оба создали свой совершенный стиль. Тут интересно отличие: стили Хабиба и Флойда вроде бы должны быть незрелищными: один не дает по себе попасть, второй переводит в партер и бьет. Их стили понятны тем, кто глубоко погружен в спорт: в бокс и борьбу, то есть это не поп-продукт, а что-то для ценителей. Но в этот раз Хабиб дрался так, что можно было любоваться, даже не понимая борьбы.

Самое главное – после подобного выступления непонятно, как побеждать такого Нурмагомедова. На ум приходит либо человек с другим уровнем борьбы – все-таки никто из трех его последних соперников не был изысканным борцом, – либо ударник с очень тяжелыми ударами рук. Если разглядывать хоть какие-то уязвимости в позициях Нурмагомедова, можно сказать, что два его последних соперника были похожи по конституции: сухие, рослые и длиннорукие. Точно такой же и Тони Фергюсон, и Нейт Диас, два наиболее вероятных оппонента в будущем. Возможно, опасность могла бы исходить от более крепкого коренастого бойца с тяжелыми одиночными ударами рук. Человек, который будет очень жестко пробивать в те моменты, когда Нурмагомедов попытается сблизиться. И с этой точки зрения, Конор МакГрегор снова становится одним из самых интересных противников, просто потому, что других, бьющих одиночными в этом весе, пока даже не видно. МакГрегор, нравится он вам или нет, отправлял соперников в нокдауны даже в самых тяжелых для себя боях. Но, честно, и он не выглядит опасным.

После 2016-го, где у UFC были Брок Леснар, Ронда Роузи и Конор МакГрегор, в организацию пришел тяжелый 2017-й, и такой Хабиб воспринимается как находка в последний день года и потенциально самый яркий боец в 2018-м. Только факты: 3 миллиона подписчиков в инстаграме, английский язык, 0 поражений, чувство юмора, своя аудитория (и это люди не менее горячие, чем жители Ирландии). Вместе с этим багажом он готов провести в 2018-м три боя, (в принципе Хабиб говорил, что за вечер готов провести три боя).

Есть ощущение, что даже люди в США с большей охотой будут покупать платные трансляции боя Конора с Хабибом, а не Конора с Тони Фергюсоном, хотя этот бой казался уже решенным вопросом. Но теперь все может сильно измениться, как лицо Эдсона Барбозы вечером 30 декабря в Лас-Вегасе.

Фото: instagram.com/ufc; USA Today