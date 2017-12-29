Хабиб Нурмагомедов сделал вес. Онлайн на «Матч ТВ»

Рано утром 31 декабря на турнире UFC 219 непобежденный российский боец Хабиб Нурмагомедов проведет бой против бразильца Эдсона Барбозы, занимающего третье место в рейтинге легковесов UFC. Это может стать 25-й победой Хабиба в ММА.
- Бой начнется примерно в 7:00 по московскому времени
- Хабиб vs Фергюсон – со-главный бой турнира. В главном бою подерутся женщины Холли Холм и Крис Жустино
- Хабибу и его сопернику нужно уложиться в лимит легкого веса: до 70,3 кг. Допуск составляет 450 граммов.
- Эдсон Барбоза из Бразилии, его рост 180 см; 19 побед, 4 поражения
- На момент выхода в клетку перерыв Хабиба будет составлять 1 год, 1 месяц и 18 дней
Фото: instagram.com/ufc/