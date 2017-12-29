«В подъезд Хабиба приходят фотографироваться школьники». Нурмагомедов-отец – про вес, папаху и внуков

Хабиб Нурмагомедов занимает вторую строчку в топ-10 легковесов UFC и 31 декабря проведет бой с третьим номером рейтинга Эдсоном Барбозой. Абдулманап Нурмагомедов – отец и тренер Хабиба – рассказывает Александру Лютикову и Вадиму Тихомирову, как часто Хабиба тестировали в России, за что сын предъявляет претензии и почему в команде Нурмагомедовых нет Расула Мирзаева.

– В этот раз Хабиб чуть раньше начал сбрасывать вес. Допускаете ли вы, что к бою он успеет набрать меньше обычного – и это станет проблемой?

– Меньше 79 кг в бою он не будет точно – такого вообще никогда не было в его карьере. А этого веса нам достаточно.

– В бою с Глейсоном Тибау (второй бой в UFC, июль 2012-го. – «Матч ТВ») он выглядел ощутимо меньше соперника. Вы после этого решили, что он должен стать потяжелее?

– После того боя я понял, что нам нужно пользоваться американской фармакологией и прибавить три с половиной килограмма. Мне казалось, что для длительного пятираундового боя вес меньше 77 кг оптимален. А у нас пока все бои три раунда. И в трехраундовом бою Хабиб может весить 79-80 кг – и физики ему хватит. Сейчас мы заранее отказались от всего жирного, мучного, соленого. Многое запретили. Например, раньше он не отказывал себе во фруктах. А теперь мы стали есть виноград не килограммами, а граммами.

– После слов про «американскую фармакологию» мы предвидим шутки в комментариях. Давайте проговорим – речь ведь про разрешенную фармакологию?

– Конечно. Про фармакологию вот что важно понимать: мы же от американцев во многом отстаем – и хорошо, если на 15-20 лет. Возможно, это не так проявляется в лечении болезней сердца или в глазной медицине, но в том, что касается восстановления и реабилитации, это так. А что касается допинг-тестов – Хабиб один из самых тестируемых бойцов в UFC. За три месяца в России его проверили четыре раза.

– Про предыдущего соперника Хабиба – Майкла Джонсона – вы говорили, что он опасен в первые семь минут. Сколько минут опасен Барбоза?

– Может быть, восемь минут. Еще не было человека, которого мы бы за полтора раунда не выводили из его состояния 100-процентной готовности в 60-процентную. А в таком состоянии у любого спортсмена удар уже не так резок и не так опасен.

– Нам кажется, что от Барбозы особенно опасными могут быть лоукики. Это может привести к травмам колена.

– Мы хотим, чтобы ударники били нам лоукики. Когда соперник бьет ногам, для нас это возможность перевести его в партер. Ну, один раз он попадет. Но во второй раз ты поймай ногу и переведи.

– Из-за визовых проблем к Хабибу не смогли полететь брат Абубакар и Ислам Махачев, которые всегда в его команде. Кто помогал ему готовиться?

– В этот раз для скоростной работы нам нужен был Зубайра Тухугов, он был в лагере Хабиба. Там есть Джон Фитч, есть Люк Рокхольд. Его двоюродный брат Омар – чемпион России по тайскому боксу, который здорово смешивает удары руками и ногами: с Омаром не знаешь, откуда ждать ударов, – с ноги, с руки или с колена.

Хабиб пишет, что на этот раз очень много внимания к нему. Все хотят помочь в зале АКА (зал в Сан-Хосе, American Kickboxing Academy. – «Матч ТВ»). Там понимают, что у них есть четыре бойца, с которыми они должны бороться за пояса: Хабиб, Люк Рокхольд, Даниэль Кормье и Кейн Веласкес. Но я всем четверым предложил замену. Заменить Веласкеса может Сергей Павлович – российский боец, идет на нулях (чемпион Fight Nights в тяжелом весе, 12-0 в ММА. – «Матч ТВ»). Думаю, ему в этом году нужно округлять Fight Nights, защитить титул один раз и уезжать туда. Он уже провел двухмесячный сбор в АКА – и на равных работал с Веласкесом в стойке, но уступал ему в борьбе.

У меня вырос Сайгид Изагахмаев – 8 побед, 0 поражений. Абубакара надо подписать, Омар уже может драться в UFC через пару боев. Но должна быть преемственность, пока те гиганты из АКА не ушли, нужно, чтобы наши бойцы приезжали в АКА и варились в одной кофеварке с ними.

– Нам говорили, что Сергей Павлович много спарринговал с Даниэлем Кормье (чемпион UFC в полутяжелом весе. – «Матч ТВ»). Вы видели эти спарринги?

– Видел и попросил их не ставить. Сергей должен учиться у Кормье не работать на руках, а бороться в связке с ударной техникой. У Кормье здорово получается нанести серию ударов и перевести в партер.

– Почему Расул Мирзаев и Али Багаутинов не попали в вашу команду Eagles?

– Они хорошие ребята. Али, наверное, все-таки дружит, но Расул ведь не дружит с графиком и дисциплиной. Только одна претензия. Расул был мощнейший монстр в атаке от начала и до конца боя, а сейчас? Сравните того Расула и этого Расула.

– Он через многое прошел.

– А кто эти проблемы создал? Сам. Почему он в три часа ночи в «Гараже» (ночной клуб. – «Матч ТВ»)? Мы же должны подходить критически. Он не должен быть там, он должен быть в кровати. Я всячески старался и помогал ему и буду помогать. Но вопрос дисциплины никто не снимал. Почему он должен быть после двенадцати где-то? Ну, давайте мы десять раз пойдем в любой кабак, кто-нибудь нас обязательно заденет, правильно? Расул Мирзаев – звезда смешанных единоборств – имеет право находится ночью там, где он находился? И он сам знает, сколько раз я публично и лично говорил с ним про это. Боец он классный, но это не дает ему право нарушать режим. Это тебя вернет к тому, где ты начинал, а потом спустит еще ниже.

– Когда на Расула было совершено нападение 31 декабря 2016 года, возникла версия: фанаты или друзья Хабиба столкнулись с Артемом Лобовым, а Расул за Лобова заступился.

– Ну, как я отношусь к Артему Лобову, думаю, не надо рассказывать (Лобов – друг и спарринг-партнер Конора Макгрегора. – «Матч ТВ»).

– Вроде хорошо.

– Очень хорошо! Во-первых, он россиянин. Во-вторых, нам он не встречался, не попадался – и ему же лучше. Забит Магомедшарипов (2 победы в UFC. – «Матч ТВ») проходил у меня два сбора – я же его готовил для Лобова. Но Лобова уронили – и бой не состоялся.

– Как вам борьба Лобова?

– Это абсолютно не борьба, это какая-то ирландская пародия. Борьба есть у Тимура Валиева, Ахмеда Алиева, Расула Мирзаева, Шамиля Завурова, Ислама Махачева, Рустама Хабилова. Вот где борьба. А Лобов кого бросил?

– И все-таки: когда на Расула напали, многие воспринимали так, что это сделали друзья Хабиба или фанаты Хабиба.

– В круг друзей Хабиба входят люди, которые более-менее знают, что такое дисциплина и где надо находиться. Но есть люди, которые выходят из друзей и делают, что хотят.

– То есть это были не друзья Хабиба?

– Абсолютно. Мы не свидетели этой ситуации, поэтому я могу говорить только в общем: если ты спортсмен, то что ты там делал в это время? Если это случилось во втором часу ночи, что профессиональный спортсмен делает там в такое время? Я тут не могу никого оправдать. Мне звонят из отделения милиции: «Ваш спортсмен задержан». Я спрашиваю: «В каком часу его задержали?» И ответ уже определяет – он наш или чужой. У нас в университете было правило: если звонят из милиции и говорят «ваш студент задержан», то это уже не наш студент, раз позвонили оттуда. В 23 часа мой спортсмен должен спать, а в 6 часов у него подъем.

– В инстаграме Хабиб опубликовал пост в поддержку Алима Кулиева, который порезал себе брюшную полость, чтобы спастись от пыток в полиции. Что вы знаете об этом парне?

– Я тренировал его в клубе турецкого колледжа. Алим выступал в 65 кг, выиграл много турниров. Очень целеустремленный, очень справедливый, иногда действующий на грани фола. Сейчас он вроде бы на домашнем аресте.

– Вмешательство Хабиба сказалось?

– Вмешательство президента республики повлияло. Включились и депутат Госдумы, и прокурор Юрий Чайка.

– Весной Хабиб проводил обследования и оперировался, летом он проводил встречи с болельщиками в Душанбе и на форуме «Машук». Когда вы начали полноценную подготовку?

– Объясню: вот мы прилетели в Душанбе, приземлились и спустились в бассейн, проплыли два километра и пошли спать. На следующее утро побегали и позвали двух борцов весом 80-85 кг, чтобы побороться 45 минут. Поборолись, покачались – вот уже тренировка. Поспали – и обратно в зал. Если мы в Москве, Хабиб надевает капюшон, чтобы не узнавали, и идет делать забегания на Воробьевы горы или на стадион.

В этот раз даже был момент, когда он проявлял недовольство, что я ему не столько времени уделяю, как раньше. Сейчас, например, я готовил любительские составы по панкратиону, по боевому самбо. Хабиб говорит: «У тебя 27 профессиональных бойцов, которых ты выбрал, надо с ними работать. У тебя очень много серьезной работы. Мне нужно серьезное возвращение, другим нужно уделить внимание».

– А вы?

– В этот раз я дал Хабибу больше внимания. Мы пошли по всем мелочам. Повторяли все – вплоть до базы первого юношеского разряда.

– Вы же при этом еще и травматизм тренировок стали снижать.

– Каждую тренировку теперь начинаем с массажа. Есть такие специальные ролики – ими перед тренировкой надо стараться прокатать все мышцы, американская методика. Просто перед тренировкой сидишь на мате, разговариваешь и прокатываешь мышцы. Я один раз задержался на совещании, начал играть в регби без разминки и травмировал ногу. Так они надо мной уже шутят. «Ты же не уделил внимание разминке», – говорят. Бьют тем же оружием, что и я. Когда играем в регби, теперь есть правило, что ты за два метра должен отдать мяч. Все опасное мы убрали, чтобы никаких силовых приемов.

Выезжали с Хабибом на сбор в Карачаево-Черкесии. Он говорит: «Я хочу попробовать тебя удержать, есть один вариант, который я пробовал несколько раз, вроде получалось». Я говорю: «У тебя хоть когда-то получалось меня удержать?» Стали пробовать. Честно говоря, он меня удержал. Потом я за счет ног удержал его в течение минуты. Разошлись 1:1, но раньше он меня удержать не мог. Мне 55 – может, я уже не тот. А может, он другой.

– Как вы будете смотреть его бой?

– В прошлый раз мы собирались смотреть в «Лондоне» – это заведение так у нас в Махачкале называется. В этот раз, наверное, будем там же. Приходит 60-70 человек моих самых близких друзей – и смотрим бой, общаемся. Там собираются все друзья, ребята, которые уже давно завершили свои карьеры. Хабибу было 15 лет, а им по 25 – и он учился у них. А теперь им интересно обсудить, как прошла подготовка, что происходит вообще.

– Вам столько людей не будет мешать?

– Я и так не сплю 48 часов до его боя – весь день взвешивания и день боя. А потом иду на футбольное поле, и мы проводим тренировку. Все это время меня постоянно держат в курсе. С Хабибом мой брат, который контролирует питание, общее состояние. Он знает, при каком весе какие у Хабиба должны быть пульс и давление. Для меня даже выход на бой снимают и отправляют мне. Мне очень важно видеть, как двигается команда, как она разминается.

– Вас по-прежнему не пускают в США?

– Я думаю о том, чтобы нанять адвоката и уже начать судиться. Нас не любят за границей. Я вышел с флагом, на котором был герб нашего государства, потом уже просто выходил с флагом России без какой-либо символики. И все проблемы с визой только из-за этого. Была трехлетняя виза, по которой я уже ездил в США. Но в марте 2016-го меня сняли с рейса и отправили к консулу. А там поставили такой штамп.

– Папаха, в которой Хабиб выходит на бой, одна и та же или каждый раз разная?

– Одна и та же. Это еще от деда фамильные ценности: кинжал и папаха.

– Как выглядит ваш быт в Махачкале?

– Мы строим свой дом, а пока живем в многоэтажном: я на втором этаже, он на седьмом. Двор у нас один – и когда вы заходите на этаж, там есть отсек с тремя дверьми в квартиру. Это нужно, потому что все время с самого утра постоянно приходят школьники фотографироваться в подъезде. Пишут «Хабиб – чемпион» на стенах и все в таком духе. В этом дворе уже все про это знают. Если увидят, что садится в машину, – бегут фотографироваться. В селение приезжаешь – тоже идут, несут детей, чтобы Хабиб с ними сфотографировался. Иногда мне родственники звонят и спрашивают: «Ну что, как Хабиб, в каком состоянии?» Я говорю: «Ну, вы-то хотя бы про это не спрашивайте! Вы же его неделю назад видели и сами знаете, в каком он состоянии!» Но здесь очень хорошо работает правило Хавьера Мендеса (тренер Хабиба в Сан-Хосе. – «Матч ТВ»), который говорит: «Если ты хочешь, чтобы такое внимание к тебе прекратилось, просто проиграй».

– Есть вероятность, что Хабиб возьмет пояс и уйдет из спорта?

– Я не хочу такого: кто-то сразу же скажет, что это было случайно. Я бы хотел, чтобы мы пару раз защитили титул. А потом можем в другом весе конкурировать. В категории до 77 кг у Хабиба увеличится выносливость: Дональд Серроне, Рафаэль Дос Аньос, Хорхе Масвидаль перешли и нормально дерутся.

– Хабиб женат, и у него растет дочь, правильно?

– Да. Ждем второго ребенка.

– Расскажите, какой вы дедушка. И почему Хабиб никогда не публикует фотографий семьи – это запрещено?

– Семья – это личное дело, и обсуждать ее на всю страну не имеет смысла. Но я не знаю более счастливой семьи, чем наша. В идеальном положении невеста. У меня три внука, три внучки, мы ждем еще двух внуков. Когда у меня рождались сыновья, мне казалось, что нет более счастливого отца, чем я. Но когда появляются внуки, это совершенно другие ощущения. Ты даже не хочешь, чтобы родители на них голос повышали. Самая большая радость – это возиться с внуками.

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов