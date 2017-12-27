Как Хабиб готовится в США. Менеджер – про визы, спарринг-партнеров и отношения с UFC

Ризван Магомедов сотрудничает с Хабибом Нурмагомедовым несколько лет как менеджер и рассказывает корреспонденту «Матч ТВ» Вадиму Тихомирову, почему Хабиб не окажется в одной раздевалке с Конором МакГрегором и Нейтом Диасом.

– Мы знаем, что дела Хабиба в США ведете вы и Али Абдельазиз. Расскажите, как это получилось.

– Я уехал в США в 2008-м, когда начался кризис. В тот момент у меня был диплом лингвиста-переводчика, и незаконченное юридическое (потом я доучился и получил диплом юриста). Где-то с 2010-го я начал погружаться в ММА. Одним из первых, с кем мы стали сотрудничать, был Рустам Хабилов (22-3; 8-2 в UFC), которого я знал еще до переезда. Потом стали сотрудничать с Али. Сейчас у нас агентство, где мы с Али равноправные партнеры, и еще три ассистента. На контракте с нами около 80 бойцов.

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– В треугольнике: Вы, Хабиб и Али Абдельазиз кто кого и с кем познакомил?

– Я познакомил Хабиба с Али, когда мы начали работать. Это случилось уже после боя с Рафаэлем Дос Аньосом (19 апреля 2014 года, UFC on FOX 11. – «Матч ТВ»), когда у Хабиба были травмы и на какое-то время он остался на скамье запасных. Было как, предыдущие менеджеры немного оставили его на краю пропасти: у них была позиция в духе «а, травма, ну очень жаль». Но, когда боец травмирован, менеджер должен организовать лечение, реабилитацию. Тем более у бойца есть страховка, а любая операция на хорошем уровне стоит 5-6 тысяч евро. Его предыдущие менеджеры то ли не знали этого, то ли не хотели заниматься. А мы с Хабибом были давно знакомы, включились, помогли и с тех пор стали работать вместе.

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– Про Али Абдельазиза есть два мнения. Первое: один из самых успешных менеджеров в UFC. Второе: опасный человек, возможно, обманщик, который для статуса придумал себе титул в дзюдо и ведет твиттер за своих бойцов.

– О любом человеке есть два мнения. Смотрите, с ним сотрудничают Фрэнки Эдгар, Коди Гарбрандт, Фабрицио Вердум (все трое были чемпионами UFC. – «Матч ТВ»). У его бойцов хорошие гонорары и хорошие условия, значит, он хороший менеджер. Был бы он обманщиком, разве столько людей сотрудничало бы с ним?

– Почему говорят, что он ведет твиттер за бойцов?

– Иногда он грешит этим, но ему слишком многое приписывают. Это надо правильно понимать: когда так говорят, это не значит, что он сидит и каждый день пишет сообщения за бойца. Но иногда можно сделать всего одну запись, которую боец не сделал бы из-за скромности или незнания английского языка, и эта запись будет важна. То есть правильнее сказать, что он может предложить написать какие-то слова в нужный момент. Еще подчеркну: никогда не было такого, чтобы он это делал без согласования с бойцом.

– Хабиб говорил, что они с детства знакомы с Рустамом Хабиловым. Вы давно работаете с ним же. Почему Хабиб тренируется в АКА в Сан-Хосе, а Хабилов в «Тристар» в Монреале?

– В первый раз тренироваться в «Тристар» Рустам поехал из-за проблем с американской визой. У него был бой в Канаде, и мы решили, что он проведет подготовку там. Понравилось, и он уехал туда еще на один сбор. Хабиба зал АКА полностью устраивает, и я никогда не слышал, чтобы он говорил о том, чтобы тренироваться где-то еще в Северной Америке.

– С визами действительно так много проблем?

– Сейчас это одна из самых тяжелых вещей в работе. После последних событий (закрытие американских консульств в России. – «Матч ТВ») пока еще ни один боец не смог получить визу. Все проходит очень долго. Раньше можно было записаться на собеседование в течение одной недели, сейчас надо ждать минимум 80 дней. И ты еще не будешь знать, сколько времени пройдет на обработку процесса. У меня четверо или пятеро ребят находятся в режиме ожидания, мы пропустили 4–5 боев за рубежом, которые нам предлагали. Говорят, что посольство в Грузии работает быстрее. Сейчас туда должен полететь Ислам Махачев, посмотрим, как получится.

– Можно попасть на собеседование и получить отказ?

– По идее, для сотрудников консульства все понятно – летит профессиональный спортсмен, летит драться в США. Проблем быть не должно, но бывают ситуации, когда ребятам отказывают без всяких причин.

– Хабиба это может коснуться?

– У Хабиба, если я ничего не путаю, была виза на два года, потом на три и сейчас вроде бы у него виза до 2019-го. Но проблемы могут быть у каждого. Надеюсь, что ничего не случится.

– Где Хабиб и его люди живут, когда оказываются в Сан-Хосе?

– В гостинице недалеко от зала. Им нравится, что она в пяти минутах ходьбы. Снимают либо один, либо два номера, смотря сколько приехало людей. У них есть кухня, что очень удобно. На выходные мы можем выбраться в Сан-Франциско там очень много красивых мест: океан, леса, горы. Поскольку они уже давно в Америке, то перемещаться могут сами, иногда могут приехать друзья и куда-то отвезти.

– В боксе это регулярная практика, но был ли у вас случай, чтобы вы нанимали спарринг-партнера за деньги, если нужна какая-то специфическая техника?

– Было такое, чтобы мы приглашали кого-то из знакомых, которые могли бы работать в таком стиле, как соперник. И действительно бывает, что спарринг-партнеру платят деньги, но с Хабибом такого не было ни разу. Навскидку даже у русскоговорящих ребят не вспомню такого примера.

Сейчас специально под Барбозу мы никого не звали. В АКА есть очень квалифицированные ударники, которые, может, неизвестны во всем мире, но ничем не хуже Эдсона Барбозы. Со стороны привлекать кого-то не было необходимости.

– Есть теория, что в прошлый раз Хабиб не смог сделать вес в том числе и потому, что с ним работал диетолог Дэниел Лейт, причастный к команде МакГрегора (Хабиб был доставлен в госпиталь за несколько часов до взвешивания из-за проблем со здоровьем, бой с Тони Фергюсоном, запланированный как главный на турнире UFC 209, отменили. – «Матч ТВ»).

– Я не думаю, что мы можем винить Дэниела. Сам он не работал с МакГрегором, у него есть компаньон, Джордж Локхард. Вот он работал с Конором. Дэниел, наоборот, сотрудничал с ребятами из зала АКА: Дэниелом Кормье, Люком Рокхольдом и вроде бы работает с голливудскими звездами.

На самом деле профессиональных диетологов можно пересчитать по пальцам. Именно тех, кто как-то зарекомендовал себя. Не сомневаюсь, что они где-то есть, но пока мы о них не слышим. В этом направлении выбор не такой большой, как может показаться.

– Суть любой диеты – получай меньше калорий, чем тратишь. И это вроде не выглядит чем-то сложным. В чем тогда роль диетолога?

– Его задача включать в рацион бойца те ингредиенты, которые дадут максимально много энергии, но при этом боец должен терять вес и не набирать лишний. Диетолог делает так, что у бойца есть готовые блюда на каждый день и ему не нужно самому считать, где и сколько калорий.

Что касается прошлой ситуации, там сложно найти виноватого. Можно сказать, все виноваты понемногу.

– Со стороны эта ситуация выглядит так: Хабиб даже на фоне других профессиональных бойцов выходит на бой в такой форме, чтобы его шансы проиграть были минимальными. В набор этой формы входит и длина лагеря, и интенсивность тренировок, и качество спаррингов, и весогонка. Обратная сторона – пройти такую подготовку без травм и проблем с весом крайне тяжело. Похоже на правду?

– Тут можно согласиться. Он очень серьезно относится к тому, в какой форме он вышел. Многие ребята, даже если что-то не так прошло в лагере, даже если готовы на 50%, все равно выходят. Если Хабиб готовится, то он подводит себя в максимальной форме, он не шутит с этим. Когда работаешь на пределе возможностей и гоняешь вес, это становится причиной проблем.

– Что говорят незнакомые с ММА врачи в больнице, когда видят сильно обезвоженного спортсмена?

– Они нормально отреагировали, они знают, что такое весогонка. Мы остались на улице, в больницу с Хабибом, кажется, заходил Али. Еще раз повторю, в той ситуации каждый из нас был в чем-то виноват. Наверное, был недочет с тем, что любому профессиональному спортсмену нужно проходить профилактические курсы, делать процедуры, капельницы, чтобы восстанавливать здоровье между боями. Потому что весогонка сама по себе отнимает значительную часть здоровья. До 25–26 лет, наверное, иммунитет дарит возможность не обращать внимание на это. А потом организм дает сбои.

– Как реагируют в UFC, когда узнают, что один из самых популярных бойцов снимается меньше, чем за 48 часов, до главного боя на турнире?

– С их стороны никакой паники или истерики не было. Мы им отправил СМС рано утром. Писать сразу, в три часа ночи, не имело бы смысла. Все спят, никто не поднимет трубку, да и какая разница, скажем мы об этом ночью или рано утром. Да, кард распался, но для UFC это не было катастрофой. Тем более сам Хабиб, я думаю, был расстроен больше всех.

– Тогда в один из видеороликов, снятых для UFC Embedded*, попал эпизод, где Хабиб обедает с командой и заказывает три тирамису. После того как у него не получилось выйти на бой, это начали обсуждать с пристрастием. Станете ли вы внимательнее следить за тем, какие моменты попадают в видео от UFC?

– Обычно, когда снимают Embeded, то к бойцу приезжает два человека с камерами и неделю проводят рядом с ним, снимая практически все, что происходит. Они проводят со спортсменом почти все время, но если нам нужно не снимать какой-то момент, мы можем их попросить. С этим не будет проблем.

Что касается того эпизода, то, по-моему, все обсуждали не Embeded, а другой момент. Так вот, то видео вообще было сделано неизвестно когда, возможно, за месяц-полтора до боя. Я даже не уверен, что у Хабиба уже началась диета. Но кто-то решил выложить, чтобы набрать просмотров, и понеслось. В этом смысле у нас общество беспощадно.

(*Видео было не в цикле роликов UFC Embedded, а в 18-минутном видео UFC Countdown, куда попадают не только кадры, снятые на неделе перед боем, но и архивные видео каждого из бойцов.)

– Как выглядит ваша дорога на бой в день турнира?

– У UFC четкое расписание. Если ты в начале карда, нужно приехать за три часа до начала турнира. Если ты дерешься в конце вечера, то приезжаешь примерно за три часа до боя. Они говорят, во сколько за нами заедут, во сколько надо быть готовым. Спускаемся в лобби, у гостиницы ждет машина, едем на арену и начинаем готовиться.

– Кто может находиться с Хабибом в раздевалке?

– Если главный бой, в твоем углу могут быть четыре человека. Если один из боев в карде, то три. У меня и Али также есть допуск в раздевалки, мы всегда можем находиться вместе.

– У Хабиба была драка с Нейтом Диасом, был конфликт с Энтони Петтисом и сложные отношения с Конором МакГрегором. Если они будут драться на одном турнире, но не друг против друга, они могут оказаться в одной раздевалке?

– Если между бойцами есть какое-то напряжение, UFC это учтет. За несколько дней до турнира нас спрашивают, с кем хотите или не хотите быть в раздевалке. Если нет пожеланий, то они определяют сами.

– Последний бой Хабиба был в Нью-Йорке на UFC 205. Где и как вы смотрели бой Конора с Эдди Альваресом, случившийся на том же турнире?

– Так, надо вспоминать. Хабиб подрался, потом мы пообщались с медиа. И как раз когда это закончилось, выходил Конор. На арене везде стоят экраны и телевизоры, и мы посмотрели бой в одной из комнат.

Фото: globallookpress.com