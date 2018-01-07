«Бой против Хабиба - это кошмар для Конора». Кто следующий соперник Нурмагомедова?

Чемпион UFC в весе до 77 кг Тайрон Вудли посмотрел бой Хабиба Нурмагомедова против Эдсона Барбозы и заявил, что Хабиб должен находиться в топ-5 лучших бойцов мира вне зависимости от весовых категорий (сейчас в этом рейтинге Хабиб четырнадцатый, Вудли – восьмой, Конор МакГрегор – второй, чемпион самого маленького веса 57 кг Деметриус Джонсон – первый).

Когда в видео для TMZ его спросили о том, был бы он готов подраться с Нурмагомедовым, Вудли заявил: «Почему вы хотите натравить этого маньяка на меня? Не пытайтесь бросить меня [в клетку] с этим парнем, который дерется с медведями».

Про бой с Вудли, кошмары МакГрегора и подарки президенту UFC в интервью корреспондентам «Матч ТВ» Вадиму Тихомирову и Александру Лютикову рассказал менеджер Хабиба Ризван Магомедов.

На фото: Ризван Магомедов (слева) и еще один менеджер Хабиба – Али Абдель-Азиз.

– Хабиб разгромил Эдсона Барбозу. Что дальше?

– Теперь нас интересует только пояс, никаких других вариантов мы не хотим. Будем мы драться за временный пояс или за полноценный – это уже выбор UFC.

– Но есть риск, что обладателю временного пояса Фергюсону и действующему чемпиону Конору дадут бой в марте. Что тогда делать Хабибу?

– Если так сложится, мы будем думать над следующим соперником, в топе есть несколько серьезных оппонентов. Но мы этот вариант сейчас не рассматриваем, поскольку маловероятно, что такое произойдет.

– Если это маловероятно, то что вам видится вероятным?

– Мы думаем, что весной нам дадут бой с Тони Фергюсоном. Это может быть бой за временный титул, либо Конора лишат титула, и мы подеремся за полноценный пояс.

– Если подраться за титул в 70 кг в марте не получится, Хабибу было бы интересно выйти за пояс в 77 кг против Тайрона Вудли?

– Мы поддержим любое желание нашего бойца. Если он чувствует уверенность выйти в 77 кг, мы его поддержим. Пока мы такой вариант не рассматривали, наша цель получить пояс в легком весе.

– У Хабиба был новый контракт после боя с Хорчером (май 2016-го). То есть он провел уже два боя по новому контракту?

– После Хорчера мы подписали новый контракт, но после Майкла Джонсона (ноябрь 2016 года) контракт был переподписан. То есть бой с Барбозой, по сути, был первым для Хабиба по новому контракту.

– В каждом случае сохраняется принцип: n тысяч долларов за выход, столько же за победу и в случае победы – увеличение контракта на следующий бой?

– Это не всегда так. Строгих стандартов и рамок в этом вопросе нет. Бывает, что прописывают конкретную сумму за выход на бой, независимо от победы и поражения. Бывает, что человек может получать просто какую-то сумму за бой и какой-то процент от этой суммы в случае победы.

– У кого сейчас более выгодный контракт: у Хабиба или у Тони Фергюсона?

– Мы не смотрим в чужой портфель. Знаем только, что у Хабиба очень хорошие условия, – и для нас это самое главное.

– Хабиб рассказывал нам, что не стоит верить официальной информации о гонорарах бойцов, которая публикуется после боев. Можете подтвердить?

– Да. Когда вижу цифры, которые публикуют, я зачастую не могу понять, откуда они их берут. Очень часто публикуют неправильно: цифры не всегда соответствуют действительности. Я не знаю, где допускают ошибку. Честно, не копался в этом вопросе, но видел, что часто цифры оказываются неверными. В большинстве случаев опубликованные цифры оказываются немного приниженными. Или иногда бывает так: называются цифры по старому контракту, хотя боец уже подписал новый.

– Что нужно, чтобы Хабиб получал процент от продаж платных трансляций?

– Для этого надо стать чемпионом. Только чемпион получает процент от pay-per-view.

– Если бы вы были менеджером Конора, какой была бы ваша стратегия сейчас?

– Я бы посоветовал ему взять бой с Тони Фергюсоном. Его победа в этом бою кажется более реалистичной. Но ни в коем случае не с Хабибом Нурмагомедовым. В стилистическом плане бой с Хабибом для Конора будет ночным кошмаром.

– Когда вы хотите получить следующий бой для Хабиба?

– С большой вероятностью мы получим бой в апреле или начале мая.

– Как получилась фотография с папахой на машине президента UFC Дэйны Уайта?

– Закончились бои, закончились интервью, мы выходили из арены и увидели машину Уайта. А у нас как раз осталась одна папаха, все остальные уже раздарили. И мы эту папаху оставили на крыше его машины – и попросили ребят присмотреть, чтобы никто не украл.

– Сколько папах приезжает с Хабибом в США?

– У него есть своя папаха – та, в которой он всегда выходит на бои. И еще ребята привозят какое-то количество подарочных папах – десять-пятнадцать штук. Не знаю, где их находят американские фанаты. Вроде бы они уже продаются на Амазоне.

– Просят ли Хабиба что-то рекламировать, когда он в США?

– Да, предложений очень много. Но мы не принимаем практически ничего. Когда Хабиб приезжает в США, он сконцентрирован на тренировках – и это съедает все время. Когда бой заканчивается, он практически сразу летит в Россию. Что-то обсудить можно уже после боя. Запросы на рекламу приходят от производителей чего угодно – от носков до автомобилей.

Фото: Michael Reaves / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru