Хабиб Нурмагомедов будет драться за титул чемпиона UFC. Подробности

Это случится 7 апреля в Бруклине. UFC в ближайшие дни объявит об этом официально.

Что это значит?

Хабиб Нурмагомедов станет не первым бойцом с российским паспортом, который сможет побороться за чемпионский пояс UFC. До него это удавалось Игорю Зиновьеву (13 марта 1998-го), Али Багаутинову (14 июня 2014-го) и Валентине Шевченко (17 сентября 2017-го), у которой - вопреки распространенному мнению - есть российский паспорт. Все трое проиграли.

Еще раньше, 14 июля 1995-го, Олег Тактаров выиграл турнир UFC 6, но в тот момент система проведения турниров была другой, и это не равняется титулу чемпиона UFC в сегодняшнем значении. Это следует проговорить, поскольку Хабиб сейчас имеет наилучшие шансы стать первым чемпионом UFC из России.

7 апреля (8-го по московскому времени) он должен будет провести бой с Тони Фергюсоном в Нью-Йорке («Барклайс-центр» в Бруклине). Там же могут состояться бои Майрбека Тайсумова, Магомеда Бибулатова и Забита Магомедшарипова.

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Что нужно знать про бой Нурмагомедов – Фергюсон?

Это уже четвертая попытка UFC провести этот поединок – и в организации давно так долго не трудились над одним боем. Что интересно, каждый раз ставки возрастали.

11 декабря 2015 года они должны были провести первый бой на шоу TUF 22 Finale. Хабиб выбыл из боя из-за травмы ребра, Тони Фергюсон подрался с Эдсоном Барбозой и увеличил беспроигрышную серию до семи боев.

16 апреля 2016 года Хабиб вернулся в октагон, пережив три травмы подряд и два года без боев. Его соперником должен был быть Тони Фергюсон, но за 10 дней до боя Фергюсон сообщил, что врачи обнаружили ненужную жидкость в его легких, и он не сможет драться. Хабиб провел бой с Даррелом Хорчером. Фергюсон подрался в июле.

4 марта 2017 года на кону стоял временный пояс чемпиона UFC, Хабиб и Тони одинаково плохо говорили про МакГрегора и должны были драться друг с другом за право побить Конора. Но меньше чем за 48 часов до боя Хабиб оказался в больнице.

Осенью 2017 года они снова могли бы провести бой, но Хабиб отказался форсировать свое восстановление и подрался с Эдсоном Барбозой в декабре. Фергюсон победил Кевина Ли 7 октября и стал временным чемпионом в легком весе.

Прямо сейчас статистика Тони Фергюсона в ММА – 23 победы, 3 поражения. Он ведет серию из 10 побед подряд в UFC. У Хабиба 25 побед, 0 поражений – и в UFC он победил уже 9 раз.

Что происходит с Конором МакГрегором?

По неофициальной информации, в ближайшие дни будет официально объявлено о лишении МакГрегора титула чемпиона в легком весе – и о том, что настоящий чемпион определится в бою Нурмагомедова и Фергюсона.

Конор МакГрегор в своей карьере владел четырьмя чемпионскими поясами – и не стал защищать ни один из них. В 2012 году он стал чемпионом организации Cage Warriors в полулегкой (до 66 кг) и легкой (до 70 кг) весовых категориях – и сразу после этого ушел в UFC. В декабре 2015-го он стал чемпионом UFC в полулегком весе, а в ноябре 2016-го – еще и в легком. Таким образом Конор вошел в историю, став первым действующим чемпионом UFC в двух весовых категориях. В этом статусе он оставался всего 13 дней: UFC лишил его титула в 66 кг за неактивность. Лишение титула в 70 кг стало необходимым после того, как Конор не согласился защищать свой пояс весной 2018 года. Президент UFC Дэйна Уайт 14 января в эфире канала FS 1 заявил, что при всей любви к Конору и всему, что он сделал для компании, ждать его до сентября было бы несправедливым по отношению к другим бойцам. «Бой Хабиба против Тони у нас в разработке. Если Конор решит вернуться, он первым получит возможность подраться с победителем этого боя», – заявил Уайт.

В чем опасность для Хабиба?

На момент боя Тони Фергюсон будет иметь перерыв ровно в полгода (с 7 октября по 7 апреля). Хабиб в последний раз дрался 30 декабря – и на восстановление и подготовку к Фергюсону у него остается сто дней. Ни разу в UFC Хабиб не дрался с такой частотой. Из публикаций в социальных сетях можно понять, что в ближайшие выходные Нурмагомедов посетит бой Ислама Махачева в Бостоне, а 24 января совершит второй трансатлантический перелет и приедет в Бишкек. На это особенно сложно закрывать глаза, если знать, что Тони Фергюсон стал одним из первых бойцов ММА, кто начал тренироваться, как это делают профессиональные боксеры. Фергюсон не проводит подготовку в конкретном зале, а собирает команду тренеров и спарринг-партнеров, необходимых для конкретного боя и соперника, и уже потом выбирает место для подготовки.

Фергюсон так же, как и Хабиб (но не в этот раз), практикует подготовку в горах и регулярно устраивает сборы в Биг-Бэре (Калифорния) на высоте примерно в 2000 метров над уровнем моря, что дает выносливость. Фергюсон старше Хабиба на четыре года, он провел один пятираундовый бой в карьере, и это на один пятираундовый бой больше, чем было в карьере Нурмагомедова.

Сколько они могут заработать?

Тони Фергюсон заработал 500 тысяч долларов за бой с Кевином Ли, получив гарантированные 250 за выход и столько же за победу.

Последний бой Хабиба – с учетом 50-тысячного бонуса за выступление вечера – принес ему 210 тысяч долларов. Менеджер россиянина посоветовал не верить этим цифрам и знать, что доход Хабиба от боев выше (то же самое авторы этого материала неоднократно слышали от самого Хабиба). Кроме этого Нурмагомедов имеет персональный контракт с брендом спортивной одежды, производителем спортивного питания и российской командой Eagles, финансируемой миллиардером Зиявудином Магомедовым.

Нурмагомедов становится первым российским бойцом UFC с международной популярностью. Бой с Эдсоном Барбозой 30 декабря стал возможностью для UFC убедиться в этом еще раз. Хабиб блестяще работает на несколько аудиторий. Для России это человек, который говорит на русском и бьет людей в США. Для американцев это боец, который может дать публике конфликт и который ведет инстаграм с тремя миллионами подписчиков на двух языках. Наконец за Хабибом следят в Средней Азии и арабских странах как за человеком, который ставит религию превыше всего. И в современном спорте не так много людей, которые считают победы такого калибра заслугой Всевышнего. Наконец турнир UFC 219, в котором соглавным событием вечера был бой с участием Хабиба, стал третьим по количеству покупок платных трансляций в 2017-м.

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Фото: globallookpress.com