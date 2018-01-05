Хабиб – Конор и еще 10 боев, которые согреют Россию в 2018-м

«Матч ТВ» рассказывает, какие бои с участием россиян заставят вас не спать в 2018 году.

Хабиб Нурмагомедов (25-0) – Конор МакГрегор (21-3)

Вероятность: 30%

Если да, то когда: ноябрь–декабрь

К началу 2016 года Хабиб Нурмагомедов не проводил боев 1 год и 9 месяцев. Хабиб восстанавливался после трех травм подряд. Конор МакГрегор только-только выиграл титул в категории до 65,8 кг. Отец Хабиба уже в тот момент говорил, что бой сына с Конором МакГрегором – один из самых желанных для него. Забавно, но тогда популярность каждого была совсем не такой, как сегодня, а между бойцами не было и половины напряжения, которое появилось к началу 2018-го. За прошедшие два года Конор МакГрегор стал чемпионом UFC в двух весовых категориях (одна из которых оказалась категорией Хабиба), услышал от Нурмагомедова «я тебе лицо сломаю» и провел боксерский поединок с самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Хабиб чуть-чуть напугал всех, когда не смог выйти на бой с Тони Фергюсоном в марте 2017-го, но до и после этого момента буквально уничтожил двоих соперников – Майкла Джонсона и Эдсона Барбозу. И Барбоза, и Джонсон были довольно крепкими оппонентами, но каждый из них играл в клетке роль фона, на котором россиянин показывал свой настоящий уровень. Для боя Нурмагомедов – МакГрегор есть одно препятствие: пояс временного чемпиона сейчас у Тони Фергюсона, МакГрегор – полноценный чемпион, Хабиб – второй номер рейтинга. Но все остальное, кажется, делает их встречу неизбежной.

— Конор МакГрегор не выступает в UFC уже 14 месяцев, он не травмирован, но в последние полгода возникают некие формальные поводы, по которым он не проводит боев (запрет из-за потасовки на турнире Bellator в ноябре; новость о болезни свиным гриппом в начале 2018 года).

— Дэйна Уайт пообещал лишить Конора титула, если он не вернется в марте. Хабиб готов драться перед Рамаданом (начало – 15 мая).

— Конор уже освоил в слово «дагестанец» в написании латиницей и неаккуратно поместил его рядом со словами «выглядел как собачье дерьмо».

— Хабиба публично поддерживает долларовый миллиардер Зиявудин Магомедов, и как бы это не закончилось организацией турнира UFC в России.

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Александр Волков (29-6) – Кейн Веласкес (14-2)

Вероятность: 50%

Если да, то когда: апрель–май

Когда-то (в 2010-м) Кейн Веласкес был человеком, сумевшим дойти до пояса чемпиона UFC в тяжелом весе за девять профессиональных боев. После этого Кейн показал, почему фраза «в ММА травматизм ниже, чем в футболе», очень смешная. Кейн пропустил целиком 2014-й и 2017-й – и за четыре года и три месяца провел только три боя. Для сравнения: Александр Волков провел три боя в UFC за 10 месяцев.

Веласкес лучше всего делает то, чего больше всего не любит Волков: прижимает к сетке, борется и добивает в партере. Вспомнить, как это делается, после полутора лет простоя в бою с ударником из России может оказаться интересным для Веласкеса. Побить бывшего чемпиона UFC максимально неудобного для себя – отличный вызов для Волкова. Говорят, про этот бой уже говорят.

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Виталий Минаков (21-0) – Сергей Харитонов (26-6)

Вероятность: 80%

Если да, то когда: май

Сергей Харитонов старше Виталия Минакова всего на четыре с половиной года и провел больше на 11 боев, но они выглядят тяжеловесами из двух разных эпох. Когда Минаков проводил первый бой в ММА, Харитонов уже был ветераном японского промоушена Pride, где дрался с Алистером Оверимом, Александром Емельяненко, Фабрицио Вердумом, Антонио Ногейрой. Прошло время: Виталий Минаков превратился в непобежденного тяжеловеса из России, Харитонов стал чуть медленнее, а за ММА готовы платить не только в Сайтаме и Лас-Вегасе, но и в Сургуте. Усилиями серьезных людей в Ханты-Мансийский автономный округ теперь приезжают большие бои. Харитонов и Минаков – одни из самых высокооплачиваемых бойцов России, однако их запросы согласны удовлетворить и сделать бой в мае в очень суровом городе на севере России.

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Федор Емельяненко (36-5) – Фрэнк Мир (18-11)

Вероятность: 80%

Если да, то когда: апрель-май

К моменту поединка с Федором Фрэнк Мир проведет без боев два года. Без побед – почти три года. Мир зарабатывает, будучи комментатором в российском промоушене АСВ, и может заработать еще больше, если выиграет гран-при Bellator. Скорее всего, Мир даже будет фаворитом в бою с Федором. У него есть все, что не очень любит Емельяненко в последних боях: преимущество в весе и возрасте, очень хорошее джиу-джитсу и серьезный опыт. Надеяться нужно на то, что Мир неважно держит удар, а Федор все еще бьет быстро и тяжело. Даже в проигранном бою с Митрионом Емельяненко загнал соперника в очень плохое положение за несколько секунд до поражения - просто положение Федора было еще хуже.

Победитель пары Емельяненко – Мир выходит на победителя пары Куинтон Джексон – Чел Соннен, и здесь нельзя не ждать боя Емельяненко с Соненном. Это, возможно, будет первый соперник, который попытается как-то подшучивать над Федором перед боем, и, к сожалению, он умеет это делать смешно.

Майрбек Тайсумов (26-5) – Эдди Альварес (29-5)

Вероятность: 15%

Если да, то когда: декабрь

После своего единственного поражения в UFC Майрбек нокаутировал пятерых соперников, но даже попадания в головы Фелипе Сильвы и Дамира Хадзовича не позволили ему попасть в топ-15 своего дивизиона. Тайсумов хочет это исправить и зовет на помощь бывшего чемпиона UFC Эдди Альвареса, предлагая UFC его уничтожить. Особенно Майрбеку не нравится, что в промоушене Bellator Альварес побил его тренера Роджера Хуэрту.

Главная проблема - Тайсумову не открывают американскую визу. Он еще ни разу не дрался в США, а Эдди Альварес популярен в Америке, занимает третье место в рейтинге легковесов UFC, и его возможные бои с Дастином Порье или Кевином Ли могут принести промоушену не меньшие деньги, чем бой с нокаутером из России.

Александр Емельяненко (25-7) – Мирко Филипович (36-11)

Вероятность: 50%

Если да, то когда: октябрь

Их первый бой состоялся в августе 2004-го: 23-летний Александр попал под убойный удар левой ногой 30-летнего Мирко и лег в нокаут. Через год Федор Емельяненко разбил Мирко в 20-минутном бою. В 2013 году Александру и Крокопу пытались организовать реванш в Москве на шоу «Легенда», но за две недели до боя Емельяненко попал в историю с дракой в кафе и был снят с боя. После этого Александр на вопросы про бой с Крокопом отвечал так: «Ну, Мирко уже древний. Сколько можно его бить?»

Вместе с тем этот бой, пожалуй, один из немногих конкурентных, которые сейчас может получить Александр Емельяненко в России: он хочет подраться четыре раза в 2018 году – и Крокоп точно должен быть в списке его возможных оппонентов. Мирко, вероятно, тоже заскучал по соперникам, способным ударить в ответ: в последнем бою ему пришлось бить 47-летнего Тсуеши Косаку.

Александр Шлеменко (56-10) – Гектор Ломбард (34-8)

Вероятность: 20%

Если да, то когда: июнь

Шлеменко два года подряд выступал на июньском турнире М-1 в Петербурге – и каждый раз проводил там реванши: сначала победил Вячеслава Василевского, затем – Брэндона Хэлси. На июнь 2018-го у Шлеменко есть возможность для другого реванша: в марте в UFC дерется Гектор Ломбард – и в случае пятого подряд поражения он наверняка будет уволен. С Ломбардом у них как раз незаконченное дело: в 2010 году Шлеменко проиграл ему решением судей в пятираундовом бою за пояс чемпиона Bellator, затем заработал право на реванш, но Гектор ушел в UFC.

Ломбарду, который за выход на последний бой в UFC заработал 53 тысячи долларов, предложат в России условия повеселее, причем не только в плане денег: до начала жесткого допинг-тестирования он производил впечатление монстра, но в 2015-м оказался пойман, дисквалифицирован на год и с тех пор уже не был похож на себя прежнего. В России ему можно будет все.

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Андрей Корешков (20-2) – Рори Макдональд (19-4)

Вероятность: 50%

Если да, то когда: сентябрь

Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков сейчас восстанавливается после травмы ребра – и ждет, кто 21 января окажется чемпионом в его весе: Даглас Лима или Рори Макдональд. С жестким ударником Лимой у Корешкова уже было два боя (счет 1-1) – и вроде бы команда Андрея ждет третьей серии.

Но интереснее было бы увидеть Корешкова против Макдональда, пришедшего в Bellator в статусе последнего человека, который побеждал действующего чемпиона UFC Тайрона Вудли.

Валентина Шевченко (14-3) – Йоанна Эджейчик (14-1)

Вероятность: 40%

Если да, то когда: сентябрь

Валентина Шевченко пыталась взять чемпионский пояс в весе до 61 кг, но получила спорное поражение от действующей чемпионки Аманды Нуньес – и приняла решение уйти в только что созданную категорию до 57 кг. В этом правда много смысла: вес Шевченко в жизни – 60 кг.

В 57 Шевченко должна быстро дойти до титульного боя (ее дебют в новом весе состоится 3 февраля в Бразилии) – и не исключено, что пересечется там со старой знакомой: бывшей чемпионкой UFC в весе до 52 кг Йоанной Эджейчик. Шевченко и Эджейчик трижды дрались на чемпионатах мира по тайскому боксу – и все три раза побеждала Валентина.

Бой между ними мог состояться в 2017 году: Эджейчик хотела выйти на замену Нуньес, но не была допущена атлетической комиссией, поскольку не успевала пройти все необходимые тесты для получения допуска к бою. Шевченко и Эджейчик производят впечатление самых технически оснащенных девушек в UFC – и их встреча стала бы, возможно, самым ярким женским боем в истории промоушена.

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Расул Мирзаев (17-1) – Артем Лобов (13-14)

Вероятность: 30%

Если да, то когда: сентябрь

31 декабря 2016 года Расул Мирзаев был избит тремя вооруженными людьми – и это принято считать местью за инцидент в ночном клубе: Мирзаев вступился там за друга и спарринг-партнера Конора МакГрегора – Артема Лобова, у которого возникло недопонимание с дагестанскими фанатами Хабиба.

С тех пор Мирзаев не дрался. Лобов за 2017 год провел два боя в UFC – и оба проиграл судейскими решениями. Со статистикой 13-14 сложно оставаться бойцом UFC – и сам Лобов не исключает своего увольнения. В этом случае ему точно предложат контракт в Fight Nights: на турнирах этой организации он частый гость. Лобов и Мирзаев отлично общаются, но когда это мешало людям выйти в клетку и подраться? Бой между ними станет действительно большим событием – еще и потому, что посмотреть на это может приехать сам Конор, который не так давно ездил болеть за Лобова в Польшу.

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Владимир Минеев (10-1) – Магомед Исмаилов (12-2)

Вероятность: 99%

Если да, то когда: март

Минеев – базовый кикбоксер, Исмаилов – базовый вольник, у Минеева злой трэшток, у Исмаилова добрый. Про этот бой говорят с 2015 года: тогда Владимир Минеев начал вызывать на поединок через прессу Александра Шлеменко и Адама Яндиева, а Исмаилов стал предлагать вместо них себя. За это время Магомед сделался автором самого веселого ММА-инстаграма (над его шутками смеются 200 тысяч подписчиков), а Минеев начал ездить в Дагестан подтягивать борьбу и поучаствовал там в открытом чемпионате по ММА и в массовой драке.

Кажется, это первый бой в России, взвешивание перед которым будет интересным. Победитель вдобавок к гонорару получит «мерседес».

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Фото: Sean M. Haffey/Getty Images Sport/Getty Images, Michael Reaves/Getty Images Sport/Getty Images; Matt Roberts/Getty Images; vk.com/fightnightsofficial; facebook.com/pg/BellatorMMA; vk.com/golden.team; vk.com/fc_akhmat;