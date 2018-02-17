Две новости для Федора Емельяненко. Обе хорошие

Федора Емельяненко не было на турнире Bellator 194, но все, кто смотрел этот турнир, думали о нем: ученик Федора уничтожил бывшего чемпиона Bellator, а обидчик Федора показал, как Емельяненко может победить его в реванше.

Чем занимается Мир без Федора

Федор Емельяненко будет драться в четвертьфинале гран-при Bellator 29 апреля с Фрэнком Миром, и это будет его первый бой после поражения 24 июня от Мэтта Митриона. Уже известно, что в случае победы соперником Федора станет остроумный полутяжеловес Чейл Соннен. Он на полтора года младше Федора, а на последнем взвешивании показал 100,6 кг (Федор – 107 кг).

Известно, что соперник Федора Фрэнк Мир пока еще не готовится к бою всерьез: 27 января он был в Грозном, 2 февраля стал специальным гостем на турнире в Оклахоме, а 16-го – прилетел в Краснодар комментировать турнир АСВ. Известно, что к моменту боя с Федором пауза Фрэнка Мира будет составлять 25 месяцев. Неизвестно только, что происходит с Емельяненко. Его последнее появление на публике было в Инглвуде (Калифорния) 22 января на турнире Bellator. После этого Федора должны были увидеть в Омске на студенческом чемпионате по ММА 24 января. Но Федор в Омске не появился. Сейчас Емельяненко вместе с Майком Тайсоном анонсирован как гость на турнире по ММА в Екатеринбурге (25 февраля) и чемпионате России по самбо в Хабаровске (2-4 марта).

А сегодняшнее утро Федор наверняка провел у экрана: на турнире Bellator в США Вадим Немков из команды Fedor Team дрался против экс-чемпиона Bellator Лиама МакГири, а последний соперник Емельяненко Мэтт Митрион вышел против Роя Нельсона в четвертьфинале гран-при тяжеловесов.

38 лоукиков от Немкова

(Вадим Немков – слева от Федора)

Лиам МакГири за 14 минут пропустил от ученика Федора 38 лоукиков в стойке (16 в первом раунде, 10 во втором и 12 в третьем) и больше двух десятков, находясь на земле. Для сравнения Конор МакГрегор, сделав ставку на лоукик в бою с Нейтом Диасом, ударил 40 раз за 25 минут. За минуту до конца третьего раунда бой Немкова с МакГири остановили. Немков бил так, что хромал соперник, а терпеть это не смог рефери.

Тут интересно, что у удара ногой в ногу была мощная антиреклама: Андерсон Силва сломал так ногу о Криса Уайдмана, Конор – о Диаса, Магомед Маликов – о Бретта Роджерса, ну и так далее. Кроме того были примеры, когда борцы подхватывали ногу и переводили бьющего в партер или когда боец, даже пропустив с десяток лоукик, не получал видимого ущерба. Но за последние 60 дней сразу в трех важных боях ключевым стал именно этот удар. Сначала Альберт Дураев четырьмя лоукиками едва не отрубил ногу Вячеславу Василевскому, вынудив того на неподготовленный проход в ноги, и забрал бой. Потом Даглас Лима заставил выживать Рори МакДональда с травмой ноги. И вот сейчас Немков победил досрочно.

Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков объяснял причины: «В любителях лоукиком всегда бьют выше колена, а бить на уровне сустава запрещено. А Лима бьет ниже колена, бьет в голень, под сустав, задевая мышцу на кости. И вот это место вообще не набито. Плюс он бьет очень быстро. Точно так же бил Дураев».

А теперь посмотрите, куда 38 раз ударил Немков.

Что могло расстроить и обрадовать Федора

В главном бою турнира Мэтт Митрион проводил свой первый бой после боя с Федором Емельяненко. Соперником был выписанный из UFC Рой Нельсон. Сложно было смотреть все это без мысли о возможном реванше Федора и Митриона.

Что для Федора плохо: Митрион очень прицельно бьет и не дает по себе попасть. Федор Емельяненко версии «после 2010-го» дерется разнообразнее Нельсона, но в принципе точно так же рассчитывает на одно хорошее попадание. Митрион рассек Нельсону веко, ушел от всех амплитудных ударов правой.

Что для Федора хорошо: Мэтт остался не самым дисциплинированным бойцом с не самой лучшей выносливостью (для бывшего игрока в американский футбол – удивительно). Даже разбивая Нельсона в стойке, Митрион выглядел более уставшим в конце боя и беспомощным в борьбе.

Другой вопрос, что в своих последних 12 боях Емельяненко переводил в партер всего двух соперников: Бретта Роджерса в 2009-м и Джайдипа Сингха в 2015-м. То есть за последние десять лет мы всего дважды видели, как Федор борется. И в ближайшие полгода этого не хотелось бы видеть: двух своих следующих соперников по гран-при тяжеловесов Емельяненко должен разбивать в стойке. 28 апреля в США он выйдет в четвертьфинальном бою против бывшего чемпиона UFC Фрэнка Мира – мастера джиу-джитсу, который семь лет назад болевым приемом сломал руку Антонио Родриго Ногейре. Если Федор выиграет у Мира, то в полуфинале встретится с Чейлом Сонненом, который выходит на бой залеживать своих соперников.

Реванш Федора Емельяненко с Мэттом Митрионом возможен только в финале. Победитель гран-при получит титул чемпиона Bellator.

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Фото: facebook.com/pg/BellatorMMA