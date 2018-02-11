Хабиб прилетел в Мадрид и вдохновил Роналду на хет-трик

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов побывал на матче мадридского «Реала» с «Реал Сосьедадом». Итог: Криштиану Роналду летал по полю, «Сосьедад» разлетелся со счетом 5:2, а Хабиб улетает из Мадрида в Сан-Хосе на подготовку к апрельскому бою против Тони Фергюсона.

Криштиану Роналду и Хабиб Нурмагомедов около двух лет общаются через личные сообщения в инстаграме: Хабиб звал Криштиану на свои бои в качестве секунданта, Криштиану звал Хабиба на свои матчи, но ни у того, ни у другого не получалось.

Наконец 10 февраля Хабиб прилетел в Мадрид, получил билеты на места у самой кромки поля и увидел, как Роналду делает хет-трик.

Фотографии Хабиба в футболках «Милана», «Ювентуса» и «Интера» можно отыскать, сделав один клик.

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Но 29 мая 2016 года в инстаграме НУрмагомедова появится незамысловатая кричалка «Хоть победа, хоть беда, я с «Реалом» навсегда». Хабиб регулярно напоминает, что его любимая футбольная команда располагается в Мадриде.

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Роналду нравятся ММА. Это правда

О том, что Роналду неплохо относится к ММА, можно было узнать еще в 2011-м году. Криштиану знаком с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Кейном Веласкесом, который тренируется в одном зале с Нурмагомедовым.

Через год Роналду уже будет фотографироваться с Фабрицио Вердумом, который только-только перешел в UFC из Strikeforce. Оба фото были сделаны в одном месте: это база Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, где у футболистов из Мадрида были тренировки.

В 2015-м году будут обсуждать совместные фото футболиста и кикбоксера Бадра Хари (106-12 в кикбоксинге; 0-1 в ММА).

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Также Роналду тепло приветствовал и главного антипода Нурмагомедова в UFC – Конора МакГрегора.

Перед вторым боем МакГрегора с Нейтом Диасом Роналду приезжал к Конору пофотографироваться. Конор потом отмечал, что Роналду напрягал на фото пресс, а он сделал акцент на спине.

»Нормальный парень. Спросил, как у нас подготовка и рассказал о новом контракте с «Реалом». Мы поздравили его с победой на Евро. Тренироваться с нами не стал, потому что отдыхал как раз после чемпионата Европы. Конор приглашал его на бой, но Роналду сказал, что не сможет приехать, поскольку начинаются тренировки с «Реалом», – рассказал »Матч ТВ» спарринг-партнер МакГрегора, Артем Лобов.

В своем инстаграме Роналду подписан на 388 человек, но среди них довольно много бойцов UFC: практически все чемпионы организации, Ронда Роузи, Джон Джонс, Жорж Сен-Пьер.

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Личный телохранитель Роналду когда-то дрался на московском турнире М-1 в Крокусе. Португалец Гонсало Сольгадо все время ел и нисколько не переживал о лишнем весе, вспоминает его соперник Арсен Абдулкеримов. «Мне кажется, Роналду мог найти себе бойца понадежнее, хотя, наверное, в его случае важнее всего габариты», – рассказывал Абдулкеримов «Матч ТВ».

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Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov/