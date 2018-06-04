Роналду охраняет боец ММА, который дрался в России. Мы поговорили с его соперником

Вчера стало известно, что телохранитель Роналду Гонсало Сальгадо приедет с футболистом в Москву. Мы кое-что знаем о Сальгадо.

Однажды мы рассказывали вам о бойцах ММА, за которым следит Роналду в инстаграме. Там сразу бросилось в глаза, что самый высокооплачиваемый футболист мира подписан в основном на звезд: чемпионы UFC, Ронда Роузи, наиболее раскрученные ребята вроде Сейджа Норткатта и Хабиба Нурмагомедова. И тут португалец с рекордом 7-2 Гонсало Сальгадо.

Начали смотреть кто это. Оказалось крупный боец из Португалии, участвовавший в реалити-шоу TUF. Это когда несколько человек живут и тренируются под руководством двух популярных бойцов и под присмотром профессиональных телекамер. Потом кто-то побеждает и получает контракт с UFC. Участник – это максимум, что может сказать о себе Сальгадо, 9 марта 2014 года уже в отборочных боях он пропустил удар ногой в голову от некоего Джоба Клебера Мело и закончил сниматься в шоу TUF. Пройдет два года и Сальгадо появится на фотографии сначала с Джейсоном Стейтемом.

Потом с Конорм МакГрегором и Криштиану Роналду.

Тот поединок на шоу TUF не попал в официальную статистику Сальгадо, официально его последний бой случился в Москве, на турнире M-1 Challenge 23. Соперник Сальгадо Арсен Абдулкеримов закончил бой за две минуты 42 секунды, и мы начали удивляться, чем заинтересовал Роналду боец с такими достижениями.

– Как о сопернике я о нем много не знал, – рассказывает Абдулкеримов, – мне незадолго до боя (видео захоронено здесь) сказали, что есть боец из Португалии, тренируется в «Грейси Барра» (известные залы, где преподают бразильское джиу-джитсу – «Матч ТВ»), весит 110 кг. Приехали на взвешивание в Москву, я его начал искать, чтобы посмотреть, кто такой, и просто не узнавал. Он к тому моменту сильно поправился. Я не знал, как можно набрать вес так быстро, но, глядя на него, понял. Мы еще целый день после взвешивания виделись в Крокусе. И каждый раз, когда я его видел, он сидел и ел: после взвешивания, до взвешивания. На взвешивании он был 139 кг, у меня вес был – 106 кг. Когда я его увидел в такой форме, даже успокоился. Думаю, раз в таком состоянии он на бой приехал, можно сильно не волноваться. В предыдущих боях он был подтянутый, на моем фоне, наверное, даже получше бы выглядел.

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Когда видишь, как футболист Роналду оказывается рядом с бойцом-середняком, понимаешь, что это не фото двух знаменитостей, а знаменитости и… ну кем может быть человек с весом 140 кг для известного футболиста.

По запросу bodyguard (телохранитель) Cristiano Ronaldo мы очень быстро нашли Сальгадо. Как классические фотографии, когда телохранитель держит зонт над охраняемым, так и довольно милые: сын Роналду смотрит на папу с шеи португальского бойца.

Арсен Абдулкмеримов рассказывает, как можно прорваться к Криштиану за две с половиной минуты, «уложив охрану»: «Перед этим боем меня беспокоили травмы, я долго закачивал спину, брал паузу, а когда объявили дату, я уже к свадьбе готовился, у меня она через 20 дней после боя должна была быть. Тренировался два раза в день, а между тренировками делал ремонт в квартире, хотел успеть до свадьбы. Знаете, как это непросто: на рынок с мастерами идешь, потом на тренировку, потом приходишь, а надо мешки с цементом поднимать. У меня квартира на десятом этаже была, и, мне кажется, я иногда от переноски стройматериалов уставал больше, чем от тренировок. Может, это мне тоже помогло в бою с ним. У нас с тренером была тактика сначала просто посмотреть, что он из себя представляет, подергать на дистанции, побоксировать. Видел, что Гонсало высоко держит руки, но между ними остается зазор, куда можно было попасть хорошо. С правой руки удар у меня зашел так здорово, что рука после боя даже заболела. Следом левый боковой влетел, подумал, зачем останавливаться, добил и сделал болевой.

Конечно, когда в партере добивал, понял, что человека с таким весом, контролировать сложно, он физически сильный, на таком трудно удержаться. Было бы у него чуть получше с техникой, он бы скинул меня.

После боя я видел его один раз, он сидел и ел».

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Абдулкеримов после того боя проиграет только действующему бойцу UFC Александру Волкову, потом выиграет четыре боя и остановится на два года – травма колена. Судьба его португальского соперника намного интереснее. Сальгадо еще до боя в Москве работал телохранителем, в 2010-м его клиентами стали популярные серферы на соревнованиях в Португалии. В частности Сальгадо персонально охранял 11-кратного чемпиона мира Келли Слейтера. В 2012-м году Сальгадо купил охранное агентство «Антея» и стал развивать бизнес. Судя по фотографиям, в последние два года Сальгадо охраняет Роналду, и это не самая обременительная работа, вместе с охраняемым португалец встречается со знаменитостями, оставаясь самым надежным защитником из всех, с кем встречался нападающий «Реала».

Сальгадо есть на фотографии с Бадром Хари, это тот самый человек, который потом держал Роналду на руках, и вы не могли не слышать, как обсуждали это фото. Он помогал разминаться фотографу перед историческим снимком Роналду и Конора.

«За тот бой мне заплатили около 1700 долларов, думаю его гонорар был примерно таким же», – вспоминает Абдулкеримов.

Последнее видео, которое можно найти с Сальгадо вне инстаграма, – он в хорошей одежде поздравляет с новогодними праздниками нынешних и будущих клиентов охранного агентства. Португальская пресса пишет, что он сделал бизнес прибыльным и хорошо развил его. «Антея» теперь предоставляет широкий спектр охранных услуг в Португалии, написали бы рекламном буклете.

Гонсало называет Роналду своим другом и говорит, что этому никак не мешает тот факт, что он сам с детства болел за «Бенфику», а не за «Спортинг». Глядя на его профиль в инстаграме, мы видим человека, который по-прежнему любит хорошо поесть, тренируется, шлет приветы известному футболисту и воспитывает детей. И, кажется, он точно не скучает по боям ММА, где тебя сильно бьют по голове и платят за это 1700 долларов.

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Фото: instagram.com/goncalosalgadomma