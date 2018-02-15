Массовое убийство в американской школе. Среди учеников – дочь российского бойца UFC

Боец UFC, отец пятерых детей Алексей Олейник больше года живет и тренируется в США. Сегодня случился самый страшный день за это время: в школе, где учится его дочь, убили 17 человек.

В ноябре 2016 года Олейник с семьей поехал на долгий сбор во Флориду, где располагается зал American Top Team.

Алексей арендует дом в Паркленде – этот городок с 30-тысячным населением в прошлом году был признан самым безопасным местом во Флориде.

Но в 2018 году самым безопасным признают точно не Паркленд: в местной школе произошла стрельба, погибли, по сообщению CNN, как минимум 17 человек. Стрелявший задержан – им оказался исключенный из школы Николас Круз, страничка которого в инстаграме была забита фотографиями с оружием, ножами и мишенями.

16-летняя дочь Олейника учится именно в той школе, в которой сегодня стреляли.

На фото – Алексей Олейник и его большая семья. За рулем – Полина Олейник:

Корреспондент «Матч ТВ» Александр Лютиков поговорил с Алексеем Олейником после того, как все закончилось.

– Мы же все неоднократно видели такое по телевидению и слышали: «Вот, у них такое творится, у них в школах стреляют». Но все это воспринималось как что-то далекое. А сегодня стреляли в школе, в которой учится моя старшая дочь Полина. Не знаю точное количество жертв, но раненых много. Это страшно. За себя не так страшно, как за детей.

Узнали как: мы с женой собирали мне сумку в дорогу: я лечу сегодня в Кемерово на турнир, куда пригласили почетным гостем. И тут пришла эсэмэска от дочери: «У нас в школе стреляют». Школа в шести-семи километрах от нашего дома. Я уже к машине побежал, а жена включила телевизор – и там шло сообщение с просьбой не ехать к школе, потому что все дороги перекрыты. Так что мы просто ждали.

Дочь выходила на связь каждые пять-десять минут. Сообщила, что они забаррикадировались в классе.

Полиция даже на какие-то мелкие вызовы прибывает очень быстро, а здесь оказалась на месте практически мгновенно. Было много обычных полицейских, был спецназ. Спецназ как раз шел по школе и выпускал детей из классов – дальше они в сопровождении полиции перебегали в безопасное место.

Спецназ заходит в один из классов:

И это, конечно, странное чувство – смотреть телевизор и увидеть на съемке с вертолета, как твой ребенок с поднятыми руками выходит из школы. Вещи вышедших из школы обнюхивала собака – и только после этого всех отпускали.

Потом Полина прислала сообщение: «Можно меня забирать», – и мы встретили ее километрах в двух от школы: ближе подъехать было нельзя. Она была в слезах, конечно, и очень потрясена случившимся.

Того или тех, кто стрелял, дочь не знает. Как говорят в новостях, это вроде бы кто-то из бывших учеников школы.

Стреляли, как я предполагаю, из охотничьего оружия. В ста метрах от нас живет русская семья – и вот 14-летний парень прибежал домой из школы с дробью в ноге. Вызвали 911, забрали его в больницу.

Ужасное видео, снятое учеником школы Мэттью Уокером:

Школа считается одной из лучших во Флориде. Мы как раз выбирали дом, который будем арендовать, по двум параметрам: близость к залу, в котором я тренируюсь, и хорошая школа по месту жительства. Для того чтобы твоего ребенка зачислили в школу, достаточно предоставить договор аренды.

Полина учится в 11 классе (всего 12). Адаптировалась без проблем. Она вообще очень самостоятельная. Был случай в 2010 году: ей было девять лет, и мы оставили ее одну в Ростове с трехмесячной сестрой. Так получилось, потому что мне предложили бой в США, и нам с женой надо было срочно лететь (супруга Алексея Олейника выполняет функции его секунданта. – «Матч ТВ»). Мы тогда дали дочери контакты взрослых, которые в случае чего могли бы помочь, но она справилась сама. Полина умница: мы никогда не пошли бы на это, если бы не были уверены в том, что она справится.

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Фото: Getty Images/Joe Raedle