Сможет ли Мурат Гассиев стать популярнее Хабиба Нурмагомедова?

За пять часов после боя на инстаграм российского боксера подписалось 10 тысяч человек. И это только начало.

Почему мы об этом говорим

Прямой удар своей безразмерной правой рукой Юниер Дортикос неутомимо бил 11 с половиной раундов. О том, как этот удар можно контратаковать, Мурат Гассиев не мог не знать, но идеально исполнил контратаку только в середине последнего раунда. Скорее всего, это случилось, потому что соперник устал бить серийно и пробил очень плохую и медленную двойку. Джеб Дортикоса попал по воздуху, а от правого Мурат уклонился и, выпрямляясь после уклона, вложил в голову кубинца левый боковой. Юниер Дортикос встал на ноги, но через минуту ему пришлось принять первое поражение в карьере, вылетев за канаты ринга. Это означало, что Мурат Гассиев теперь чемпион WBA и IBF (раньше был только IBF) в первом тяжелом весе и будет драться с Александром Усиком в финале Всемирной боксерской суперсерии. Финал должен состояться в мае в Саудовской Аравии.

Несмотря на то, что бокс и ММА называют разными видами спорта, их аудитории довольно сильно пересекаются. Еще сильнее они могут пересекаться, когда встает вопрос, поднимется ли после боя российский флаг и будет ли кто-то говорить на русском языке. Здесь становится вовсе неважно, надо ли было для этого бить ногами, бороться или справляться только силой рук. За ночь после боя на Мурата Гассиева подписывается в инстаграме 10 тысяч пользователей. И каждый из них теперь будет следить, как готовится Гассиев к бою с Александром Усиком. К бою за четыре чемпионских пояса и Кубок Мохаммеда Али. Как Хабиб готовится стать первым российским чемпионом UFC, уже давно следит три миллиона человек.

Нет, не сможет

Сравнивать Гассиева с бойцом ММА, а не с другими боксерами, интересно в первую очередь из-за времени и пространства. Гассиеву 24 года, и в рейтинге лучших российских боксеров его опережают Александр Поветкин (38 лет) и Сергей Ковалев (34 года). Они оба проиграли главные поединки в карьере. Гассиев пока к ним только готовится.

Хабиб находится почти в том же положении, но он чуть старше Мурата, а при условии, что Нурмагомедов не выступал два года, он не так уж сильно опережает Гассиева по чистому времени, проведенному в боях. До боя с Дортикосом у них было даже равное количество поединков, по 25 у каждого. Но есть несколько вещей, которые пока делают это соревнование слишком предсказуемым. Во-первых, Гассиеву отчаянно не хватает личного конфликта. Наверное, начни они толкаться с Усиком прямо на ринге в Сочи, это выглядело бы противоестественно, но вражда ценится в единоборствах сильнее, чем рукопожатие. Цели Хабиба пока светятся ярче, чем цели Гассиева, а сам Хабиб регулярно напоминает, как ему хочется по этим целям выстрелить.

Во-вторых, с кем бы вы ни поговорили про Мурата, одним из его главных качеств вам назовут воспитание и скромность. Он восхитительно меняется с ударом гонга, но в обычной жизни это немного застенчивый молодой человек, который, кажется, вообще не нуждается в популярности. В свою очередь популярность Хабиба строится на умении говорить, но так, чтобы это не выглядело пустословием. Сложно (хотя российским СМИ это удается) задать Хабибу такой вопрос, чтобы он ответил неинтересно. Сложно вспомнить хоть один его конфликт, в котором он выглядел бы глупо. Сложно назвать его невоспитанным.

Мы обсуждали с Нурмагомедовым потасовку с Конором, и он обнажил очень простую истину: «А что ждать? У него есть то, за чем я иду», - хищно говорил Нурмагомедов про МакГрегора. Еще раз посмотрите, насколько усердно добивает Гассиев Дортикоса, и подумайте, не кажутся ли вам лишними взаимные улыбки перед боем, если он может закончиться вот так.

Хабиб смешно шутит на английском, пленяет аудиторию своим отношением к религии и цитирует президента, говоря про Конора МакГрегора. У Гассиева пока получается только красиво успокоить Дортикоса на пресс-конференции после боя.

Да, сможет

В мае этого года суперсерия не только определит победителя, но еще и закончится. Пока нет никакой информации о том, повторится ли когда-либо турнир за 50 миллионов долларов. Надо понимать, что устраивать бои непобежденных чемпионов и с интервалом в неделю будоражить Ригу и Сочи стало возможным благодаря очень тугому гонорарному фонду. Этого никто официально не подтверждает, но уже за выход в финал Гассиев должен был заработать 1,6 миллиона долларов, а вместе с прошлым гонораром это 2,4 миллиона. Это в четыре раза больше, чем все официальные гонорары Хабиба вместе взятые и, возможно, больше, чем гонорары Хабиба, которые не публикует UFC, и доходы от рекламных контрактов. Тем более после такого боя к Гассиеву неизбежно придут спонсоры.

Но интереснее всего - что будет после суперсерии. Поражение от Александра Усика может перечеркнуть все, о чем мы говорили выше. Но только если это поражение будет однозначным, любая недосказанность повлечет за собой реванш в Москве или Киеве, и это может стать чем-то похожим на UFC в России по шуму. Тем более если UFC в России останется без титульных боев.

Но самое интересное в другом. Дивизионом выше все четыре пояса тоже могут оказаться у одного человека, которого будут звать либо Энтони Джошуа, либо Деонтей Уайлдер, либо Александр Поветкин. Это раз. Мурату Гассиеву 24 года, его рост 192 см, и это очень хорошая стартовая площадка для перехода в супертяжи. Это два. Гассиев спарринговал с Деонтеем Уайлдером, Владимиром Кличко и регулярно тренируется с супертяжеловесами в Калифорнии. Это три. Кажется, в истории еще не было случая, чтобы два абсолютных чемпиона из разных весовых категорий проводили бой между собой. И уж точно у России еще не было абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Это четыре. Столько же поясов может быть у Мурата Гассиева и столько же миллионов долларов обещают за победу во Всемирной боксерской суперсерии.

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Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев