Александр Усик бьет тяжеловесов, не имея удара. В чем его секрет

«Небьющий» Александр Усик разбирает нокаутера Майриса Бриедиса, а «Матч ТВ» пробует объяснить, почему это произошло.

Как это было. Видео боя и основные факты

В полуфинале Кубка Мохаммеда Али, или Всемирной боксерской суперсерии, Александр Усик и Майрис Бриедис провели на ринге 12 раундов. Когда закончился последний, хотелось не слушать судей, а смотреть еще и еще. Способным на 13-й, 15-й и даже 20-й раунд в ринге выглядел только один боксер, его звали Александр Усик. Он гастролирует по Европе с шоу, где избивает любимцев при их же публике: сначала в Германии разобрался с Марко Хуком, потом в Латвии – с Бриедисом. С Хуком получалось так хорошо, что Усик в какой-то момент закричал от передозировки куража. Бриедис с ходу воткнул в голову соперника несколько копий и, показалось, выпустил через пробоины всю энергию у соперника.

Интрига была классической: Усик намного техничнее, но не умеет бить так, чтобы соперники падали. Бриедис умеет хуже, чем Усик, примерно все, но может попасть раз и навсегда. Про особо опасный удар Бриедиса громко говорить, по крайней мере в России, начали после боя в Грозном. Майрис приехал на съедение к Мануэлю Чарру, вышел на бой, уступая в весе 14 кг, и нокаутировал соперника в пятом раунде.

Всего Бриедис завершил досрочно 18 из 23 боев (75%). Усик – 11 из 13 (79%).

Наличие удара в боксе считается чем-то вроде способности забивать у нападающего. Никто не может точно описать набор физических данных, антропометрию, состав мышечных волокон и необходимую скорость реакции для этого. Интуитивно можно предположить, что жестче бьют бойцы не самые высокие для своей категории: Поветкин, Лебедев, Пакьяо, Гвоздик, да хоть бы и Тайсон. Что рослые и не самые рельефные боксеры скорее предрасположены к марафону, а не к спринту, то есть они выносливые и многоударные, но не взрывные. Это не так: Деонтей Уайлдер с ростом 200 см имеет один из лучших процентов нокаутов в современном боксе. Будущий соперник Мурата Гассиева Юниер Дортикос роняет соперников, почти не имея рельефной мускулатуры, а Сергея Ковалева никак не назовешь компактным и коренастым для веса 79 кг.

Тут интересно другое: наличие удара, особенно после боя Усик – Бриедис, начинает выглядеть вообще дискретным качеством. Если у Бриедиса есть пресловутый удар, почему после 12 раундов они оба заканчивают бой на ногах? Что считать наличием удара у боксера, если против бьющих Пакьяо, Головкина или Ковалева (да хоть бы и Тайсона!) люди заканчивали бои на ногах, несмотря на 12 проведенных раундов?

Рецензируя бой Геннадия Головкина, одного из самых опасных нокаутеров XXI века, Василий Ломаченко был категоричен: «Пока с лохами боксировал – прокатывало». Если чуть перефразировать, используя слово «беззащитные» вместо более короткого и грубого, способность нокаутировать можно понимать как способность прекратить страдания проигрывающего. В таком ракурсе наличие удара выглядит очень переоцененным качеством.

Выступай они в ММА, где иногда ударнику можно вообще не давать бить, вопросов было бы меньше. Но в первых четырех раундах Бриедис исправно встряхивал голову оппонента, и «небьющий» Усик хоть и заметно расстраивался, но не давал повода рефери открыть счет.

Потом латвиец пришел в угол и опасливо спросил, какой раунд. Кто-то из угловых зачитал как приговор: пятый. Бриедис тяжело дышал, и в тот момент было сложно поверить, что его поражение проявится в таком очевидном эпизоде. Усик поднял темп (будто знал, о чем говорили в углу соперника), и важнее удара стало наличие характера у Майриса. Благодаря характеру бой получился таким.

Александр Усик настолько хорошо умеет раскалять пространство внутри ринга, что даже самые опасные его соперники буквально испаряются. В этот раз он в первых четырех раундах сделал вид, что ввязался в драку, а потом оказалось, что противник отработал на максимуме, а Александр – в режиме экономии энергии. И он добавил. В восьмом раунде он рассек веко Бриедиса, и в оставшихся перерывах Майрис видел перед собой не тренера, а катмена, который пытался закрыть рассечение и спасти бой от остановки врачом. На победу не оставалось ни сил, ни вдохновения.

На самом деле мы, конечно, понимаем, что удар – это и процент побед нокаутом, и то, что происходит с соперниками после попаданий, и какая-то анатомическая способность ударить сильнее исключительно на уровне цифры. Перед финалом, неважно будет вторым финалистом Дортикос или Гассиев, уже точно скажут: «Если Усик пропустит столько же от каждого из них, на ногах мы его не увидим». Оба полуфиналиста из России и Кубы буквально расстреляли соперников на предыдущей стадии. Про них тоже принято говорить «есть удар», а говорить, что печень Влодарчика (соперник Гассиева) и без ударов натерпелась всякого, а Кудряшов (проиграл Дортикосу) получил слишком резкую смену оппозиции, как-то не принято. Пропускать от Гассиева или Дортикоса Усику, скорее всего, не понравится. Но, если кто-то из них вдруг окажется безударным, как «у» в слове «нокаут», не удивляйтесь, пожалуйста.

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