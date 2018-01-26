Титаны рестлинга на ТНТ. Как они выглядят сейчас

«Матч ТВ» вспоминает одну из самых забористых передач нашего детства и ее главных героев.

Кэвин Нэш

58 лет

До выступлений в рестлинге Нэш занимался баскетболом, и с ростом 208 см он выделяется даже сейчас в любой компании. Нэш появлялся в рестлинг-шоу и в 56 лет, а в 55 попал в криминальные новости. Полиция приехала в дом Нэша и задержала его по подозрению в домашнем насилии, Кевин якобы подрался со своим 18-летним сыном. А через несколько часов полиция приехала снова и на этот раз задержала и сына - тот атаковал мать.

Даймонд Даллас Пэйдж

61 год

Пэйдж Джозеф Фалкинбург - называет Википедия настоящее имя бойца и не вспоминает то самое прозвище, которое приклеил к нему комментатор Николай Фоменко. Если написать его сценический псевдоним в поисковике, то вы обнаружите некоторое количество обучающих видео с практиками из йоги. Пэйдж разработал собственный курс после травмы позвоночника.

Рэнди Дикарь

Ушел из жизни в 2011-м в 58 лет

Мог запомниться также по псевдониму «Мачо-Мэн», мускулистым рукам и образу отрицательного персонажа. 20 мая 2011-го во время управления автомобилем Рэнди Поффо (настоящее имя) пережил сердечный приступ, потерял управление и врезался в препятствие. Позже врачи установят, что смерь наступила именно из-за проблем с сердцем.

Лекс Люгер

59 лет

Люгер был перспективным игроком в американский футбол и одновременно фанатом «Манчестер Юнайтед». На высшем уровне ему так и не довелось сыграть из-за травм, а вот карьера в рестлинге была долгой и запоминающейся. В 2003-м у Люгера были серьезные проблемы с законом, в том числе его обвиняли в распространении анаболических стероидов. В 2007-м спортсмен перенес спинальный инсульт и какое-то время не мог шевелить ни одной из конечностей. Три года спустя Лексу удалось частично восстановиться, и после этого он стал сотрудничать с WWE, консультируя молодых спортсменов в вопросах здравоохранения.

Билли Кидман

54 года

Когда-то он делал вот такие приемы:

и выглядел так:

Сейчас он немного изменился:

Халк Хоган

64 года

Настоящее имя, возможно, самого популярного рестлера из США Терри Джин Боллеа. Начинал как перспективный игрок в бейсбол, каким-то образом совмещал увлечение спортом с игрой на бас-гитаре, в рестлинге с 1977 года. В 2015-м стал участником жуткого расистского скандала, который начался с еще одного скандала: некая компания опубликовала любительский порноролик с участием Хогана. Одновременно с судами по этому поводу появилась другая часть видео, в которой рестлер оскорблял темнокожих людей. После этого World Wrestling Entertainment разорвала все отношения с Хоганом.

Джефф Джаретт

50 лет

У Джеффа Джаретта, известного для русскоязычной публики по никнейму «Гитарист», боролись отец и дед по линии матери. Бои Джаретта - это энциклопедия вашего детства: он пересекался с клоуном «Доинком» и даже получал от Чака Норриса. Для тех, кто родился во второй половине 80-х, он, скорее всего, запомнится желтыми очками и знаменитым «фаталити», когда о голову соперника разбивается шестиструнная гитара.

Букер Ти

52 года

Посмотреть на фото Букера Ти - лучший способ убедиться, что с того момента, когда рестлинг показывали два раза в неделю по выходным (поздно ночью и не поздно ночью, но в повторе) прошло не так уж много времени. Один из самых заслуженных рестлеров почти не изменился. Роберт Букер Тио Хоффман в 13 лет лишился родителей, отсидел 19 месяцев из 60 по обвинению в вооруженных ограблениях, а сейчас работает телеведущим и планирует баллотироваться на пост мэра Хьюстона в 2019-м (по крайней мере так он говорил два года назад).

Сид Вишес

57 лет

Вы можете помнить его по замечательной кожаной жилетке и светлым волосам, но самое главное - еще в прошлом году Сида можно было увидеть в статусе действующего рестлера. Он провел свой последний поединок в августе 2017-го. Удивлять должен не только возраст Сида, но и то, что он продолжал выступать, хотя еще в 2001-м получил вот такую травму.

Коннан

54 года

Кубинский рестлер мог запомниться как источник испанских слов: обычно он брал микрофон и кричал с ринга что-то звонкое, а мог - как хороший боксер. В юношестве Коннан мечтал поехать на Олимпийские игры. Судя по социальным сетям, он пока не думает завязывать.

Рик Флэр

68 лет

Настоящая легенда рестлинга, но в России он запомнится многим как человек, который что-то подолгу говорил в микрофон и не слишком эффектно дрался. Летом прошлого года перенес несколько сложных операций, но вроде бы медики сумели сохранить здоровье единственного человека, дважды включенного в Зал славы. Карьера Флэра продолжалась 36 лет.

Билл Голдберг

51 год

(второй человек на фото - боксер Энтони Джошуа)

Рестлер с невероятной трапециевидной мышцей, дымом изо рта и приемом «гарпун». Голдберг рос в семье скрипачки и врача, но увлекся американским футболом, а дальше вы знаете. Вообще рестлинг приютил невероятно много травмированных игроков в американский футбол. Голдберг комментировал турниры по ММА, его спрашивали, готов ли он их не только комментировать, и он честно признавался, что нет.

Пэрри Сатурн

51 год

Рестлер окружен массой загадочных историй: в 2004-м он заступился за девушку, которую пытались изнасиловать двое парней, и получил три пулевых ранения в область шеи. Сатулло сделали сложную операцию и вживили металлическую пластину. После этого он дважды пропадал из поля зрения друзей и близких и через несколько месяцев находился. Сатулло судится c WWE, пытаясь получить компенсацию за повреждения мозга, полученные во время выступлений.

Скотт Штайнер

55 лет

Скотт Штайнер выделялся бородой с полоской, шарообразным бицепсом и необычным головным убором, напоминающим кольчугу. Сохранилась борода.

Стинг

58 лет

Настоящее имя Стив Борден. Когда-то он носил грим и был одним из любимых рестлеров у русскоязычной аудитории. Прием «Захват скорпиона», статус бойца-одиночки - вы все это помните и сами.

Фото: twitter.com/RealKevinNash, facebook.com/Booker-T, Frederick M. Brown / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com