Александр Усик - Майрис Бриедис. Полуфинал WBSS в онлайне «Матч ТВ»

На двоих у Усика и Бриедиса 36 побед, 0 поражений, два титула и только одна путевка в финальный бой за Кубок Мохаммеда Али.

  • Бой пройдет на «Арене Рига» в Латвии. Это первый полуфинал Всемирной боксерской суперсерии. В другом полуфинале, 3 февраля, встретятся Мурат Гассиев и Юниер Дортикос
  • Александр Усик, Украина, 31 год. Олимпийский чемпион 2012 года, чемпион WBO. 13 побед, 0 поражений; 190 см, 90,4 кг на взвешивании. В 1/4 финала победил Марко Хука техническим нокаутом.
  • Майрис Бриедис, Латвия, 33 года. Чемпион мира по кикбоксингу, чемпион WBC. 23 победы, 0 поражений. 186 см, 90,3 кг на взвешивании. В 1/4 финала победил Майка Переса решением судей.
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Фото:Ronny Hartmann/Bongarts/Getty Images

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