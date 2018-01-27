«Хабиб не соберет полный «Олимпийский». Федор не собрал!» Вадим Финкельштейн – о первом турнире UFC в России

Вадим Финкельштейн возглавляет организацию М-1 Global и с 1997 года провел 245 турниров по правилам ММА. В разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» Александром Лютиковым он оценил перспективы UFC в России, способность Хабиба Нурмагомедова продать 35 тысяч билетов и дал ответ на вопрос, правда ли Союз ММА России может запретить проведение турнира UFC.

Восемь лет назад UFC пытался купить российскую компанию M-1 Global. Встреча состоялась на карибском острове Кюрасао: в ней принимали участие Вадим Финкельштейн (основатель М-1), Федор Емельяненко (на тот момент – непобедимый боец и главный актив М-1), Сергей Матвиенко (тогда – инвестор М-1), Дэйна Уайт (президент UFC) и Лоренцо Фертитта (в тот момент – совладелец UFC).

Дэйне Уайту запомнилось участие в той встрече Сергея Матвиенко, который тогда финансировал М-1.

«С Федором и Финкельштейном был какой-то парень, чья мать в России была то ли мэром, то ли сенатором. Он сидел и молчал, развалившись в кресле. Мы сделали предложение – и вдруг этот человек захохотал», – рассказывал Уайт на пресс-конференции в октябре 2013-го. Также Уайт уточнил, что русским предложили настолько нелогично много, что, возвращаясь с той встречи, они с Фертиттой переглянулись и сказали: «Слава богу, что они отказались!» Решение отказаться от продажи принял Сергей Матвиенко, который вскоре вышел из состава учредителей и прекратил финансировать М-1.

Сейчас Вадим Финкельштейн уже не пытается конкурировать с UFC, сосредоточен на европейском рынке и считает, что и М-1, и другие российские промоушены - это «вторая лига» в том смысле, что лучших бойцов впоследствии все равно перекупит «первая лига» – UFC.

– В 2010 году у вас состоялась встреча с руководством UFC. У них было желание купить М-1.

– Да.

– Сумма, которую они вам предлагали, измерялась в десятках миллионов долларов?

– Да, это были десятки. Приличная сумма, достойные деньги. Но что об этом говорить? Этого уже нет.

– 15 сентября UFC намерен провести свой первый турнир в России. Вы расцениваете это как приход конкурентов?

– Слушай, ну какой конкурент? Ну, они раз проведут это шоу. Ну, два. Российские бойцы, которые будут выступать на этом турнире, практически все – выходцы из М-1. Хабиб, Волков, Олейник, Тайсумов – они все в М-1 дрались. И я турниру UFC в России только рад. Потому что люди придут к ним на шоу и поймут, что турниры, которые проводят российские промоушены, ничем не хуже. Я сам не раз был на UFC. Ну, ничего особенного. Бои и бои. Просто пока это где-то там, это в диковинку. Десять турниров в год они здесь делать, конечно, не будут, им это не нужно. Будут проводить один-два турнира в год – и это супер. Ничего плохого тут для нас не вижу.

– Как думаете, они соберут полный «Олимпийский»?

– Нет. Конечно, нет. 35 тысяч – это нереально. Если будут билеты по 500 рублей или бесплатно, то, может, соберут.

– Ну, а если Хабиб?

– А что Хабиб? Он не соберет «Олимпийский». Это невозможно. Федор не собрал «Олимпийский».

– В 2011 году вы устраивали в Москве бой Федора Емельяненко против Джеффа Монсона – там был целый «Олимпийский» или половинка?

– Половинка была. И я тебе скажу честно: какое-то количество билетов мне пришлось раздать бесплатно. А это ведь было до кризиса. UFC может, конечно, собрать 35 тысяч, оклеив всю Москву афишами и сделав вход по 500-1000 рублей. Тем более на первый турнир, конечно, прибегут все. Но доход с билетов не покроет и 20 процентов от расходов на рекламу.

Вадим Финкельштейн, Федор Емельяненко и Владимир Путин 20 ноября 2011 года в «Олимпийском»:

– Вы считаете, что Хабиб – суперзвезда единоборств в России, человек с тремя миллионами подписчиков в инстаграме – не соберет на себя «Олимпийский»? Он же очень популярный.

– Он очень популярный, да. Действительно популярный. Топовый боец, супербоец. Но три миллиона подписчиков у него не в России ведь. И он еще не так созрел, как, допустим, Федор. Просто выйди на улицу и спроси – Хабиб или Федор? У простых людей, не у фанатов. Федора будут знать все. А у Хабиба пока не такая узнаваемость. Тут ведь важно различать фанатов и потребителей. Фанаты, как правило, не платят деньги, они ищут возможность посмотреть бесплатно. В России покупательная способность намного ниже, чем в UFC привыкли.

– Хабиб 7 апреля в Нью-Йорке становится чемпионом UFC. И 15 сентября проводит защиту титула в Москве. Этого недостаточно разве, чтобы вся Москва сошла с ума и побежала в «Олимпийский»?

– Ну, наверное. Повторю, продать 35 тысяч билетов – это очень сложно. На их месте я бы так не рисковал. Половинка «Олимпийского» - тоже круто.

– Не верите в то, что Конор Макгрегор приедет драться в Россию? Он сам и его команда заявляли, что готовы.

– Не верю. Во-первых, мне кажется, он побаивается драться с Хабибом. А во-вторых, я не думаю, что этот бой будет в России: в этом случае он из-за разницы во времени не годится для продаж платных трансляций в Америке.

Президент UFC Дэйна Уайт и претендент на титул чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов:

– Будете назначать свой московский турнир на сентябрь?

– Не знаю. Но свои пять-шесть тысяч зрителей мы всегда соберем. Потому что сейчас интерес возник большой к единоборствам. И нет такого, что UFC проведет здесь турнир – и оставит после себя выжженную землю. Повторю: наоборот, хорошо, что люди получат возможность увидеть UFC вживую. Потому что они смогут сравнивать. И, мне кажется, ничего особенного они там не увидят – и это сыграет в плюс российским промоушенам.

– UFC надо будет согласовывать турнир с Союзом ММА России (президент этой организации – Федор Емельяненко; а вице-президент Союза Радмир Габдуллин уверен, что UFC необходимо будет пройти согласование; Союз ММА входит в Международную федерацию ММА, которую возглавляет Финкельштейн. – «Матч ТВ»)?

– Я думаю, они согласуют.

– А зачем?

– Ну а как – судьи, рефери.

– Так они своих привезут.

– Я думаю, что те, кого они привезут, и так уже сотрудничают с Союзом ММА: те же Херб Дин и Джон Маккарти ведь не раз уже работали в России на турнирах, согласованных с Союзом ММА.

– Можно провести турнир без Союза ММА? Или они могут как-то запретить?

– Нет, ну запретить они не могут. Как они могут запретить? Запретить они могут любое любительское мероприятие, которое называют «чемпионатом России» или «Кубком России» – это их компетенция. А профессиональные ММА – это не особо их компетенция. Они могут что-то порекомендовать, но запретить не могут. Потому что нет таких законов в России, что надо обязательно получить в каком-то ведомстве лицензию – и только тогда будешь проводить. Но, повторю, я думаю, что Союз ММА не станет возражать против тех судей, которые будут работать на UFC в России, и, возможно, предоставит еще и своих судей.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

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