Российский бизнесмен купил долю в UFC – кто он?

В 2018 году UFC проведет турнир в Москве. А бизнесмен из России, предположительно, купил долю в WME-IMG – компании, которая владеет 90 процентами UFC. Подробности – у корреспондента «Матч ТВ» Александра Лютикова.

UFC приходит в Россию, а Россия покупает долю в UFC

Турнир UFC в России ожидается 15 сентября в спорткомплексе «Олимпийский». Дата выбрана идеально: это ровно три месяца после окончания священного для мусульман месяца Рамадан, столько же занимает стандартная подготовка к бою. Если 7 апреля Хабиб Нурмагомедов победит в Нью-Йорке Тони Фергюсона и станет чемпионом UFC, первую защиту титула он сможет провести как раз в Москве.

О том, что турнир UFC в 2018 году точно пройдет в России, первым в своем инстаграме сообщил боец UFC Алексей Олейник. В разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» Александром Лютиковым Олейник также заявил, что речь идет не о разовой акции.

– Сложилось впечатление, что вы участвовали в переговорах о приходе UFC в Россию. Какой была ваша роль? Свели нужных людей? – вопрос Олейнику.

– Моих связей не хватило для того, чего они хотели. UFC искал выход на максимально высокое руководство. Насколько я знаю, нашли и все подписали. Теперь можно точно говорить, что московский турнир UFC в 2018 году состоится. А в 2020 году в России может пройти до четырех турниров UFC.

– Вы написали в инстаграме: «Россия будет иметь определенное отношение к самой компании UFC». При этом я помню, что в 2015 году российский миллиардер Зиявудин Магомедов рассматривал возможность приобретения доли в UFC.

– Насколько я слышал, он хотел тогда купить, но по какой-то причине не получилось. Сейчас одной из российских компаний принадлежит 10 процентов, но не UFC, а компании, которая владеет UFC (WME-IMG. – «Матч ТВ»). Какая именно это российская компания, не могу говорить. Для России приход UFC только в плюс. А что тут может быть плохого? Огромное количество людей не могло позволить себе поездку в США, где проводится большинство турниров UFC. А здесь накопишь 70-100 долларов – и можешь увидеть своими глазами.

Кто сейчас владеет UFC

UFC существует с 1993 года. В 1995-м основатели организации продали свою долю американской компании SEG, которая через шесть лет, находясь на грани банкротства, передала актив за $2 млн владельцам казино братьям Лоренцо и Фрэнку Фертиттам. За 15 лет стоимость компании выросла более чем в 2000 раз: в июле 2016-го компания WME-IMG, которая выполняет агентские функции для звезд спорта и шоу-бизнеса, отдала около $4 млрд за 90 процентов акций UFC. До этой сделки Фертитты владели 81 процентом, президент UFC Дэйна Уайт – девятью процентами. После сделки, согласно данным ESPN, Фертитты сохранили небольшие доли, а Уайт, оставшись президентом, зарабатывает девять процентов от чистой прибыли UFC.

Миноритарными акционерами UFC в 2016 году оказались десятки клиентов WME-IMG, в частности, Мария Шарапова и Сильвестр Сталлоне. Десятью процентами в UFC по-прежнему владеет арабская компания Flash Entertainment: о сделке было объявлено в январе 2010 года, а уже в апреле Абу-Даби впервые принял турнир UFC (второй и пока последний для Абу-Даби турнир UFC прошел там в 2014 году).

Кто в России мог купить акции UFC

В 2015 году возможность приобретения доли в UFC рассматривал владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов. По словам руководителя компании «Сумма-Спорт» Камила Гаджиева, в Лас-Вегасе состоялись переговоры с владевшими тогда UFC Фертиттами и Дэйной Уайтом. Причинами отказа от покупки стали завышенная цена и решение Магомедова развивать промоушен Fight Nights Global. В 2017 году Forbes оценивал состояние Магомедова в $1,4 млрд. Сейчас он главный спонсор команды Eagles MMA, главная звезда которой – Хабиб Нурмагомедов.

– Российский бизнесмен, предположительно, приобрел 10 процентов акций WME-IMG. Зиявудин Магомедов имеет отношение к этой сделке? – вопрос «Матч ТВ» Камилу Гаджиеву.

– Не уверен, что это правда. Да, есть Алексей Олейник, который намекнул: кто-то из россиян становится частью UFC. Но, думаю, если бы это был Зиявудин Магомедов, я узнал бы одним из первых. Сейчас у меня такой информации нет.

– Если не Магомедов, то кто еще мог купить долю в UFC?

– Сложно сказать. Я считаю, для этого недостаточно просто иметь деньги. Нужно еще разбираться в индустрии единоборств. А, кроме Зиявудина Магомедова, никто из россиян, имеющих возможность купить, не может похвастать тем, что хорошо разбирается в ММА.

Еще один российский миллиардер, проявляющий интерес к единоборствам, – владелец «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, чье состояние Forbes в прошлом году оценивал в $2 млрд. Финансируемый Алтушкиным промоушен «РМК Боксинг» проводит на Урале турниры по боксу и ММА. Известно, что в сферу его интересов входит проведение в Екатеринбурге боя Федора Емельяненко – возможно, что даже в рамках выездного турнира американской организации Bellator. Исполнительный директор «РМК Боксинг» Алексей Титов в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» заявил, что не владеет информацией о возможности приобретения Игорем Алтушкиным акций UFC, и посоветовал отправить запрос в пресс-службу компании. На момент публикации ответ получен не был.

Автор: Александр Лютиков

Фото: Alex Trautwig/Getty Images Sport/Getty Images