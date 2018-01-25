«Ему интересно посмотреть Сибирь и Байкал». Новый соперник Хабиба - кто он такой

UFC в пятый раз пытается провести поединок Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова: бой назначен на 7 апреля. «Матч ТВ» рассказывает, чем мелированный американец с серьгами в ушах может быть опасен для человека из Дагестана.

Почему мы о нем говорим

В лице Тони Фергюсона из 2011 года сложно разглядеть две вещи: количество сережек в ушах и человека, который мог бы представлять опасность для Хабиба Нурмагомедова. С серьгами и яркой прической он появился во время интервью перед финалом реалити-шоу TUF. Фергюсон выиграет это шоу, нокаутировав в финале Рамзи Нижима, а по дороге к финалу исполнит нокаут, ударив человека ногой из положения лежа на спине. После этого он проиграет только раз в 12 боях: Майклу Джонсону решением судей.

После проигранного боя вместо объяснений Фергюсон выложит рентгеновский снимок сломанной руки.

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Потом рука срастется, Фергюсон проведет 16 месяцев без боев, чтобы в октябре 2013-го вернуться и выиграть десять раз подряд. В UFC не любят давать простых соперников, а потому серия из десяти побед выглядит аномальной. У Хабиба сейчас девять побед подряд в UFC, и их поединок с Фергюсоном выглядит логичным.

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Они должны были подраться 11 декабря 2015-го . Фергюсон на тренировках набрал 91 кг (бой планировался в категории до 70 кг), оброс, как сам говорит, жиром и мышцами. Хабиб травмировался, и бой отменили. Потом бой был анонсирован 16 апреля 2016 года, но травмировался уже Фергюсон. Еще один бой за временный титул был намечен на 4 марта. Меньше чем за 48 часов до поединка Хабиб попал в больницу и не смог выйти на бой. Осенью 2017-го им предлагали драться снова, но они не договорились о дате. В итоге Фергюсон провел схватку с Кевином Ли, став временным чемпионом в легком весе, а Хабиб 31 декабря побил Эдсона Барбозу и закрепился в роли претендента на титул и самого обсуждаемого бойца в легком весе.

7 апреля в Бруклине они решат, кому быть полноценным чемпионом в легком весе, — и Тони Фергюсон обещает избить Хабиба в этот день.

Кто он такой

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В школе занимался борьбой, потом американским футболом, на некоторое время бросал, а потом решил попробовать себя в ММА — эта нехитрая история описывает жизнь половины американских бойцов ММА и уровень школьного и студенческого спорта в США. На борцовской базе, полученной в студенчестве, до топ-уровня UFC доехали сразу несколько десятков бойцов.

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Тони Фергюсон был атлетичным парнем. Он жил в Маскегоне, где зимой снег и уверенный минус. Отец приучил его к спорту и научил колоть дрова. Дров обычно надо было много. Тони играл в бейсбол, получал титулы в борьбе, но желание жить весело перевесило. Фергюсон полюбил вечеринки, не мог определиться, кем хочет стать, выбирая между профессиями фельдшера, физиотерапевта и специалиста по уголовному праву. Где-то в 20 или чуть позднее он обнаружил себя на должности бармена и в достаточно плохой физической форме.

«Мне нравилась эта работа, нравилось общаться с людьми и вечеринки», — говорит Фергюсон. Один из людей, решивших пообщаться, позвал Фергюсона помочь молодому спортсмену подготовиться к борцовским соревнованиям. После первой тренировки Тони рвало от усталости, но он понял, что не хочет больше работать барменом.

Как он дерется

Взлетной полосой для Фергюсона было реалити-шоу TUF, где он попал в команду Брока Леснара, который через полгода потерпит второе поражение подряд и уйдет из боев на пять лет. Сейчас Тони выступает в легком (до 70 кг) весе, но тогда он пришел к полусредневесам (до 77 кг) и выиграл все поединки досрочно.

Фергюсон дерется в такой странной манере, что кажется, его оппонент ему поддается и недорабатывает. Пять боев подряд приносили ему бонусы за выступление вечера (50 тысяч долларов за каждый). Тони проводит бой расслабленным, держит руки внизу, позволяет себя бить, совершенно не боится быть нокаутированным и может выиграть каким-то замысловатым удушением, когда этого меньше всего ожидаешь. Может устроить порку для соперника ударами ног. Очень много и очень эффективно бьет локтями. Бой с Джошем Томпсоном (одноклубник и секундант Хабиба в первых боях в UFC) Фергюсон начинал в белых шортах, а закончил в красных от крови соперника.

Парень по имени Ландо Ванната избивал Фергюсона весь первый раунд. Тот оставался невозмутимым, а во втором воспользовался тем, что Ванната нагнулся после ударов, обвил руками шею и задушил.

Когда был турнир в Мехико ( из-за большой высоты над уровнем моря этот город считается одним из худших, чтобы демонстрировать выносливость), Фергюсон провел пять раундов с бывшим чемпионом Дос Аньосом и победил по очкам. В интервью он скажет, что сломал Дос Аньосу ногу и специально хотел драться все пять раундов.

Как он тренируется

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Может отрабатывать удары локтями по спидбэгу (такая каплевидная груша, быстрые удары по которой вы видели во всех фильмах о боксе), сочетает это с практикой в ин-чунь (подвид ушу. — «Матч ТВ»). Перед турниром в Мехико он уехал в Биг-Беар , местечко в горах Калифорнии, где обычно тренируются боксеры. Фергюсон собрал команду вокруг себя, доверился тренеру Эдди Браво и признался, что не хочет быть привязанным ни к одному из ММА-залов. На начальном этапе карьеры Фергюсон тренировался у Марка Муньоза в Reign MMA, но сейчас он предпочитает собирать тренировочную команду на конкретный бой и становиться эпицентром собственной подготовки.

Перед последним боем Фергюсон в буквальном смысле своими руками создавал места для тренировок: устанавливал рамы для мешков, конструировал зону для борьбы.

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Фергюсон является фанатом медицинских и околомедицинских наук вроде кинезиологии и утверждает, что строит свой стиль и свои тренировки на ощущениях собственного тела.

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Эль Кукуй герой фольклора испаноговорящих стран. Это монстр, которым принято пугать непослушных детей. Слово «Коко» обозначает череп или голову, считается родственным слову кокос. Эль Кукуй, по легенде, ест непослушных детей. И можно отметить, что Тони Фергюсон часто поступает со взрослыми еще хуже.

Кого он читает в инстаграме

Среди 1273 людей, на которых подписался Фергюсон, очень тяжело найти знаменитостей, не связанных со спортом. Выделяются Эминем и Филди из группы Korn.

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Куда интереснее, что Фергюсон подписан на одного россиянина. Александр Карпенко развивает единоборства в Иркутске и рассказывает, что однажды подписался на Фергюсона, впечатлившись увиденным в октагоне, а американец оказался открытым для общения. «Где-то прошлым летом мы обсуждали его возможный визит в Россию, он говорит, что ему было бы интересно посмотреть Сибирь, побывать на Байкале, поохотиться, посмотреть природу. Так что мы просто ждем удобного случая и периодически обмениваемся комментариями», — рассказал товарищ Фергюсона из Иркутска.

Как они общаются с Хабибом

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Фергюсон называет Хабиба неуклюжим и ограниченным в технике. Когда организация третьего боя затянулась, Нурмагомедов предложил заплатить Фергюсону из своих денег 200 тысяч долларов, только чтобы тот согласился провести поединок.

В ответ на это Фергюсон рассказал журналисту Ариэлю Хельвани, что его не ставят на большие турниры UFC в отличие от Хабиба. Хельвани не стал напоминать Фергюсону, что у него 83 тысячи подписчиков (у Хабиба на тот момент было 1,5 миллиона) и любимая фраза «мне все равно с кем драться». Фергюсон и сам признается, что не любит раскручивать себя и будет просто поочередно бить всех, кого ему предложат.

Он встречался уже с четырьмя бывшими соперниками Хабиба, проиграл Майклу Джонсону, выиграл и у Дос Аньоса по очкам, но задушил тех, кого Хабиб побеждал судейскими решениями: Абеля Трухильо и Глейсона Тибау.

«Я собираюсь подрезать крылья этому орлу», - уведомил Тони о настрое на Хабиба. «Тони Фергюсон - жесткий соперник, настоящий чемпион. Я изобью его, чтобы он вел себя скромнее, он немного туповат. Он не нравится мне как человек», - коротко ответил Хабиб.

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Фото: Getty Images, скриншот из программы TUF, канал Spike TV

