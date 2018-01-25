«Ему интересно посмотреть Сибирь и Байкал». Новый соперник Хабиба - кто он такой

UFC в пятый раз пытается провести поединок Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова: бой назначен на 7 апреля. «Матч ТВ» рассказывает, чем мелированный американец с серьгами в ушах может быть опасен для человека из Дагестана.
Почему мы о нем говорим
В лице Тони Фергюсона из 2011 года сложно разглядеть две вещи: количество сережек в ушах и человека, который мог бы представлять опасность для Хабиба Нурмагомедова. С серьгами и яркой прической он появился во время интервью перед финалом
После проигранного боя вместо объяснений Фергюсон выложит рентгеновский снимок сломанной руки.
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Потом рука срастется, Фергюсон проведет 16 месяцев без боев, чтобы в октябре
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Они должны были подраться 11 декабря
7 апреля в
Кто он такой
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В школе занимался борьбой, потом американским футболом, на некоторое время бросал, а потом решил попробовать себя в ММА — эта нехитрая история описывает жизнь половины американских бойцов ММА и уровень школьного и студенческого спорта в США. На борцовской базе, полученной в студенчестве, до
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Тони Фергюсон был атлетичным парнем. Он жил в Маскегоне, где зимой снег и уверенный минус. Отец приучил его к спорту и научил колоть дрова. Дров обычно надо было много. Тони играл в бейсбол, получал титулы в борьбе, но желание жить весело перевесило. Фергюсон полюбил вечеринки, не мог определиться, кем хочет стать, выбирая между профессиями фельдшера, физиотерапевта и специалиста по уголовному праву.
«Мне нравилась эта работа, нравилось общаться с людьми и вечеринки», — говорит Фергюсон. Один из людей, решивших пообщаться, позвал Фергюсона помочь молодому спортсмену подготовиться к борцовским соревнованиям. После первой тренировки Тони рвало от усталости, но он понял, что не хочет больше работать барменом.
Как он дерется
Взлетной полосой для Фергюсона было
Фергюсон дерется в такой странной манере, что кажется, его оппонент ему поддается и недорабатывает. Пять боев подряд приносили ему бонусы за выступление вечера (50 тысяч долларов за каждый). Тони проводит бой расслабленным, держит руки внизу, позволяет себя бить, совершенно не боится быть нокаутированным и может выиграть
Парень по имени Ландо Ванната избивал Фергюсона весь первый раунд. Тот оставался невозмутимым, а во втором воспользовался тем, что Ванната нагнулся после ударов, обвил руками шею и задушил.
Когда был турнир в Мехико (
Как он тренируется
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Может отрабатывать удары локтями по спидбэгу (такая каплевидная груша, быстрые удары по которой вы видели во всех фильмах о боксе), сочетает это с практикой в
Перед последним боем Фергюсон в буквальном смысле своими руками создавал места для тренировок: устанавливал рамы для мешков, конструировал зону для борьбы.
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Фергюсон является фанатом медицинских и околомедицинских наук вроде кинезиологии и утверждает, что строит свой стиль и свои тренировки на ощущениях собственного тела.
Что значит его прозвище Эль Кукуй, и почему над ним не надо смеяться
Эль Кукуй герой фольклора испаноговорящих стран. Это монстр, которым принято пугать непослушных детей. Слово «Коко» обозначает череп или голову, считается родственным слову кокос. Эль Кукуй, по легенде, ест непослушных детей. И можно отметить, что Тони Фергюсон часто поступает со взрослыми еще хуже.
Кого он читает в инстаграме
Среди 1273 людей, на которых подписался Фергюсон, очень тяжело найти знаменитостей, не связанных со спортом. Выделяются Эминем и Филди из группы Korn.
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Куда интереснее, что Фергюсон подписан на одного россиянина. Александр Карпенко развивает единоборства в Иркутске и рассказывает, что однажды подписался на Фергюсона, впечатлившись увиденным в октагоне, а американец оказался открытым для общения.
Как они общаются с Хабибом
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Фергюсон называет Хабиба неуклюжим и ограниченным в технике. Когда организация третьего боя затянулась, Нурмагомедов предложил заплатить Фергюсону из своих денег 200 тысяч долларов, только чтобы тот согласился провести поединок.
В ответ на это Фергюсон рассказал журналисту Ариэлю Хельвани, что его не ставят на большие турниры UFC в отличие от Хабиба. Хельвани не стал напоминать Фергюсону, что у него 83 тысячи подписчиков (у Хабиба на тот момент было 1,5 миллиона) и любимая фраза «мне все равно с кем драться». Фергюсон и сам признается, что не любит раскручивать себя и будет просто поочередно бить всех, кого ему предложат.
Он встречался уже с четырьмя бывшими соперниками Хабиба, проиграл Майклу Джонсону, выиграл и у Дос Аньоса по очкам, но задушил тех, кого Хабиб побеждал судейскими решениями: Абеля Трухильо и Глейсона Тибау.
«Я собираюсь подрезать крылья этому орлу», - уведомил Тони о настрое на Хабиба. «Тони Фергюсон - жесткий соперник, настоящий чемпион. Я изобью его, чтобы он вел себя скромнее, он немного туповат. Он не нравится мне как человек», - коротко ответил Хабиб.
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Фото: Getty Images, скриншот из программы TUF, канал Spike TV