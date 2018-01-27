Станет ли Усик суперзвездой? Как олимпийские чемпионы выступают в профессиональном боксе

Александр Усик побеждал на Играх в Лондоне, а сейчас дерется с Майрисом Бриедисом за два чемпионских титула, выход в финал Всемирной боксерской суперсерии и статус непобежденного боксера. Так выстрелить в профи удавалось немногим.

Отличники. Выиграли Олимпиаду, выиграли титул в профи

Цифра статистики: 12 человек из 54 победителей Олимпийских игр, начиная с 1996 года, взяли титулы в профи (Василий Жиров, Владимир Кличко, Дэвид Рид, Брахим Аслум, Юриоркис Гамбоа, Гильермо Ригондо, Андрэ Уорд, Александр Поветкин, Василий Ломаченко, Джеймс Дигейл, Энтони Джошуа, Александр Усик).

Ключевые фигуры: Владимир Кличко, Александр Поветкин, Андрэ Уорд, Василий Ломаченко, Энтони Джошуа.

Что нужно знать: Лучший боксер Олимпиады 2008 года Василий Ломаченко забирает пояса в двух весовых категориях за семь боев и получает сравнения с Мохаммедом Али. Чтобы вы понимали всю серьезность ситуации – за всю карьеру (49 боев) Флойд Мейвезер был чемпионом в пяти весовых.

Супертяж Энтони Джошуа расправляется с Владимиром Кличко и в 2018 году может стать самым прибыльным боксером мира. Возможно, никто, кроме него, не сумеет получить 20 миллионов долларов за бой. Британцу 28, и в теории он может улучшаться минимум в ближайшие пять лет. Сейчас он нацелен забрать третий чемпионский пояс, и если это случится 31 марта в бою с Джозефом Паркером, Джошуа соберет у себя все пояса, которые Владимир Кличко опрометчиво растерял в бою с Тайсоном Фьюри.

Интересный факт: сам Кличко вышел драться за пояс чемпиона мира лишь в 25-м поединке и проиграл нокаутом. Фьюри уже в 21-м бою может собрать три пояса.

Александр Усик имеет титул WBO, его соперник по полуфиналу Всемирной боксерской суперсерии Майрис Бриедис - ремень от WBC, статус супергероя Латвии и никаких достижений в любителях. Лучшее в их бою - это тонкая игра сходств и противоположностей. Усик не меньший герой для Украины, но с совершенно иной биографией и стилем. Если Бриедис бьет жестко и неприятно, то Усик выжигает уверенность соперников количеством ударов и техникой. И кому-то из них придется получить первое поражение в профи уже очень скоро.

Что будет, если профессионалы приедут на Олимпиаду

Ударники. Перешли, но не так успешно

Цифра статистики: 28 победителей Олимпиад, начиная с 1996 года, согласились перейти в профессиональный бокс. Чуть больше половины от общего числа олимпийских чемпионов.

Ключевые фигуры: Ян Бартелеми, Одли Харрисон, Рахим Чахкиев, Цзоу Шимин, Одланьер Солис.

Что нужно знать: Насколько ярко кубинские любители выглядели на Играх, настолько бесславно сложился путь большинства в профессионалах. Серые бои Яна Бартелеми, проигравший холодильнику Одланьер Солис. По-хорошему сюда можно добавить и Гильермо Ригондо, боксера, оказавшегося просто ненужным современному боксу из-за не зрелищной манеры ведения боя и нежелания элементарно выучить язык. В России его скорее запомнят не за щелкающий джеб, а за тренировки в Грозном у Рамзана Кадырова. Попытка хоть как-то монетизировать две выигранные Олимпиады и устроить супербой с Василием Ломаченко завершилась провалом.

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Одли Харрисон завоевал золото Олимпийских игр 2000 года, буквально раздавив каждого из своих соперников. Но с профессиональной карьерой что-то пошло не так – бесславные поединки с середняком Майклом Спроттом и два унизительных поражения от Дэвида Хэя и Деонтея Уайлдера превратили олимпийского чемпиона в объект для насмешек.



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Россиянин Рахим Чахкиев (золото Пекина 2008-го) так и не смог адаптировать свой стиль в профи, завалив экзамен у профессора Кшиштофа Влодарчика и пересдачу с Олай Афолаби. Единственный россиянин, выигравший в Лондоне-2012, Егор Мехонцев тоже выступает в профессионалах. Правда, Ломаченко и Джошуа, стартовавшие одновременно с Мехонцевым, уже при поясах, а Егор пока достаточно тяжеловато сдает вступительные.

«Троечники». Вторые и третьи места на Олимпийских играх

Цифра статистики: 3 - в топ-10 лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий только три боксера попадали в призы на Олимпиаде. Энтони Джошуа и Василий Ломаченко брали золото, Геннадий Головкин был серебряным призером.

Ключевые фигуры: Антонио Тарвер, Даниэль Сантос, Флойд Мейвезер, Геннадий Головкин, Деонтей Уайлдер, Андрей Котельник, Джермен Тейлор, Султан Ибрагимов, Амир Хан.

Что нужно знать: Парой лучших боксеров-профессионалов boxrec.com считает Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда. Ни один из них не участвовал в Олимпийских играх.

Флойда Мейвезера засудят в Атланте в 1996-м и сделают третьим, а потом он станет самым высокооплачиваемым спортсменом мира и не проиграет с той Олимпиады никому и никогда. Геннадий Головкин, в 2004 году в финале достаточно спорно уступив Гайдарбеку Гайдарбекову, попутно перебьет всех нынешних лидеров практически двух дивизионов и через двенадцать лет сделается одним из самых обсуждаемых боксеров современности. Деонтею Уайлдеру нужна была бронзовая медаль как факт, боксера-участника Олимпиады всегда чуть проще продвигать в профессионалах. Сейчас у Уайлдера титул WBC, 39-0, и уже в этом году он может устроить термоядерный бой с Энтони Джошуа.

Не сдавали. Не перешли в профессиональный бокс

Цифра статистики: 1 бой провел в профессионалах нынешней тренер сборной России Александр Лебзяк, олимпийский чемпион 2000 года.

Ключевые фигуры: Даниель Божинов, Маикро Ромеро, Эктор Винент, Марио Кинделан, Олег Саитов, Александр Лебзяк, Феликс Савон, Алексей Тищенко, Роберто Камарелле, Серик Сапиев.

Что нужно знать: Кошмарный сон для любителей бокса – Феликс Савон. Он был трехкратным чемпионом Олимпийских игр, с ценнейшим весом 91 кг и возрастом 32 года к третьей Олимпиаде. Представьте тяжеловеса с совершенными навыками, скоростью и движениями легковеса, который так и не проверил себя на другом уровне. Было достаточно всего лишь одного боя – с пиковым Роем Джонсом. Противостояние школ, концепций, любительского бокса и профессионального. Такое случается раз в несколько лет, как в 80-е, когда люди не дождались боя Али с Теофило Стивенсоном.

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В России Алексея Тищенко подвел тайминг, когда спортсмен слегка запоздал с одним интервью. 2 мая 2009-го Мэнни Пакьяо отправит челюсть Рикки Хаттона куда-то на галерку MGM Grand. А ровно через 10 дней один из самых известных любителей почти из той же весовой категории, что и Мэнни, скажет: «Вы знаете, профессиональный бокс не для меня».

Текст: Богдан Доманский

Фото: globallookpress.com, РИА Новости/Григорий Сысоев