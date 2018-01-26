Братья Кличко, Рой Джонс и Холифилд. Лучший бокс, который устраивали в России

Перед войной Мурата Гассиева и Юниера Дортикоса, в которой определится финалист Всемирной боксерской суперсеиии, «Матч ТВ» вспоминает самые большие бои, которые проходили на территории России.

Дмитрий Кириллов - Хосе Наварро

Когда и где: 13 октября 2007 года, «Ледовый дворец на Ходынке», Москва

«В спорткомплексе не смогли наложить швы, поэтому мне посоветовали отправиться в московскую Боткинскую больницу. Приехали мы туда под утро. А дежурный взял и окошко перед нами закрыл. Тогда ему сказали, что привезли чемпиона мира, у него бровь рассечена. На что услышали ответ: «У меня все отделение чемпионы!» Мы отсидели в очереди, и где-то к пяти утра меня зашили – а ведь мой бой завершился около 11 вечера!» - вспоминает Дмитий Кириллов следующие часы после боя в интервью «Невскому времени».

Кириллов стал чемпионом мира по версии IBF, а приехавший в Москву американец до боя с Дмитрием имел только два поражения решениями, но исправно побеждал досрочно.

Султан Ибрагимов - Эвандер Холифилд

Когда и где: 13 октября 2007 года, «Ледовый дворец на Ходынке», Москва

Один из организаторов этого боя, разговаривая с «Советским спортом», вспомнил, что Холифилд привез в Москву даже личного повара. Возможно, повару предстояло помочь освоить жирный гонорар, свалившийся на боксеров: призовым фондом боя называли сумму в 6,5 миллионов долларов, что для российского бокса в 2007-м выглядело внушительно. Холифилд проиграл за месяц до своего 45-летия. Ибрагимов выиграл и получил допуск до боя с Владимиром Кличко в США.

Денис Лебедев - Джеймс Тони

Когда и где: 4 ноября 2011 года, «Ледовый дворец на Ходынке», Москва

Это было прекрасно: Денис Лебедев прилетел на пресс-конференцию на вертолете, Джеймс Тони и Владимир Хрюнов в какой-то момент говорили одновременно, и оба заканчивали словом «спасибо» (у Тони оно получилось хуже), боксер из США образцово хамил, Костя Цзю профессионально улыбался. Страшно сказать, но бой с Лебедевым был для Тони 83-м в профессиональной карьере, и он приезжал драться с человеком, который полгода назад отправил в тяжелый нокаут Роя Джонса. Тони отстоял 12 из 12 раундов, а Лебедев направился навстречу самому страшному бою в карьере.

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Виталий Кличко - Мануэль Чарр

Когда и где: 8 сентября 2012 года, «Олимпийский», Москва

История, как и география, прекрасно умеют шутить - свой последний поединок Виталий Кличко провел в Москве. Сделав равным количество боев в Москве и Киеве. Не понравилось примерно всем: Мануэль Чарр быстро получил рассечение, и бой остановили. Приблизительно через год Виталий объявит о завершении карьеры, а в Москву приедет его младший брат за одним из самых больших гонораров в жизни.

Владимир Кличко - Александр Поветкин

Когда и где: 5 октября 2013 года, «Олимпийский», Москва

Туго набитый «Олимпийский», парад из знаменитостей на VIP-входе, один из самых больших гонораров в карьере Владимира Кличко (17 миллионов долларов - возможно, что и самый большой). Бой в отличие от подробностей получился скучным, зато было есть и будет что вспоминать.

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Денис Лебедев - Гильермо Джонс

Когда и где: 17 мая 2013 года, «Крокус», Москва

Ничто не предвещало беды: Денис Лебедев два года бил всех, кому его привозили. Гильермо Джонс приехал не только с Доном Кингом, но еще и с животом, а за две недели до боя ему исполнился 41 год. В первых раундах голова панамца летала с кулака на кулак, и никто не обратил внимание на рассечение Лебедева. Пройдет где-то двадцать минут, и фотографии травмы станут самыми ценными на картах памяти у фотографов, снимавших поединок. Совсем недавно результат боя наконец-то изменили на no contest (не состоявшийся) и на главном статистическом ресурсе: Джонс после боя был пойман на фуросемиде.

Дмитрий Пирог - Нобухиро Ишида

Когда и где: 1 мая 2012 года, «Динамо в Крылатском», Москва

Победитель этого боя мог подраться с одним из лучших боксеров настоящего времени Геннадием Головкиным, но в итоге Головкин боксировал с проигравшим этот поединок. Дмитрий Пирог травмировался во время подготовки к бою с боксером из Казахстана и завершил карьеру.

Григорий Дрозд - Кшиштоф Влодарчик

Когда и где: 27 сентября 2014 года, ГЦКЗ «Россия», Москва

Если захотите посмотреть, как выглядит счастье, поищите фотографии Григория Дрозда именно из того дня. Когда ты планировал завершать карьеру, а через год стал чемпионом WBC, проведя очень тяжелый тренировочный лагерь и выиграв у пугающего соперника, надо улыбаться именно так. В тот момент Влодарчик приехал в Россию в статусе боксера, которого можно бить очень долго, но в любой момент ждать от него жесткого удара в ответ. За 12 полных раундов нужный момент так и не наступил. Тренер Влодарчика даже рассказал, почему.

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Рой Джонс - Энцо Маккаринелли

Когда и где: 12 декабря 2015 года, «ВТБ-Арена», Москва

Рой Джонс, попадая в Россию, всегда жил внутри собственной вселенной. Сначала это были бои на НТВ и Первом под мудрейшие комментарии Владимира Гендлина-старшего. Потом он жил внутри мобильных телефонов и bluetooth-соединений, которые передавали то самое видео, где он убирал руки за спину прямо во время боя. Потом были поездки на Крайний (не в значении «последний») Север, песни в ресторане на Новом Арбате, встречи с Владимиром Путиным в Крыму, российский паспорт. Бокс догнал Роя Джонса, когда показалось, что он уже окончательно убежал от него.

Это было одно из самых посещаемых боксерских шоу в России. Смотреть его было удобно, потому что не было никакого «наш - не наш», и тут вскрылось, что бокс - это когда все очень жестко. Роя Джонса нокаутировали, и он больше не приезжал выступать в Россию.

Мурат Гассиев - Юниер Дортикос

Когда и где: 3 февраля 2018 года, «Большой», Сочи

Юниер Дортикос не смог закончить досрочно только один бой в карьере, но выиграл в нем все раунды. Как и Мурат Гассиев, он ни разу не проигрывал, став профессиональным боксером. Их предыдущие бои: Дортикос за два раунда остановил российского нокаутера Кудряшова, Гассиев намертво приклеил перчатку к печени Кшиштофа Влодарчика.

Победитель отправляется в бой за статус лучшего боксера первого тяжелого веса, скорее всего, попадет в топ-10 лучших боксеров мира и забирает сумму с шестью нулями за выход на финальный поединок. Сложно как-то еще объяснить, почему это большой бой.

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Текст: Артем Петров

Фото: Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images, Lars Baron/Bongarts/Getty Images, Rich Schultz/Getty Images Sport/Getty Images for Roc Nation Sports, globallookpress.com, РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Владимир Астапкович, РИА Новости/Владимир Вяткин, РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Григорий Сысоев