Валентина Шевченко залила клетку UFC кровью. Чужой

Валентина Шевченко залила клетку UFC кровью. Чужой

12:02

Валентина честно заработала бонусные 50 тысяч долларов от UFC: она нанесла 230 ударов, а пропустила только три.

Валентина Шевченко за 40 дней до боя: 

https://www.instagram.com/p/BdCp4wqg-al/

Присцилла Кашоэйра за 40 дней дней до боя: 

А вот они вместе на дуэли взглядов:

https://www.instagram.com/p/BeqVRqMAdI8/

Присцилла пришла в UFC с отличной статистикой (8 побед, 0 поражений), но в бою против Валентиной Шевченко бразильянке стало плохо уже на первых секундах: 

https://twitter.com/ufc/status/960020668443062272

После этого Валентина перевела соперницу на пол и четыре минуты так здорово поработала локтями, что лицо Кашоэйры было залито кровью полностью. Угол Присциллы зачем-то выпустил ее на второй раунд – и избиение продолжилось. 

https://twitter.com/ufc/status/960022531632607232

За 40 секунд до конца второго раунда Шевченко закончила бой удушающим приемом. Соотношение нанесенных ударов за весь бой – 230:3. Президент UFC Дэйна Уайт выразил надежду, что рефери этого боя Марио Ямасаки, который позволил этому избиению продолжаться так долго, больше никогда не выйдет в клетку. 

https://twitter.com/ufc/status/960023153538813953

Валентина Шевченко родилась в Киргизии, выигрывала за Россию чемпионаты мира по тайскому боксу (у нее есть российский паспорт), жила в Перу, тренировалась в Таиланде, а сейчас базируется в США и называет себя «советским человеком». Она говорит на русском, английском и испанском языках. 

В UFC Шевченко провела шесть боев и выиграла четыре из них, проиграв только действующей чемпионке UFC в весе до 61 кг Аманде Нуньес (дважды по очкам). Бой против Присциллы Кашоэйры стал для Валентины первым в новой категории до 57 кг. 

Фото: Getty Images/Getty Images Sport/Buda Mendes

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