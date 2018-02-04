Валентина Шевченко залила клетку UFC кровью. Чужой

Валентина честно заработала бонусные 50 тысяч долларов от UFC: она нанесла 230 ударов, а пропустила только три.

Валентина Шевченко за 40 дней до боя:

Присцилла Кашоэйра за 40 дней дней до боя:

А вот они вместе на дуэли взглядов:

Присцилла пришла в UFC с отличной статистикой (8 побед, 0 поражений), но в бою против Валентиной Шевченко бразильянке стало плохо уже на первых секундах:

После этого Валентина перевела соперницу на пол и четыре минуты так здорово поработала локтями, что лицо Кашоэйры было залито кровью полностью. Угол Присциллы зачем-то выпустил ее на второй раунд – и избиение продолжилось.

За 40 секунд до конца второго раунда Шевченко закончила бой удушающим приемом. Соотношение нанесенных ударов за весь бой – 230:3. Президент UFC Дэйна Уайт выразил надежду, что рефери этого боя Марио Ямасаки, который позволил этому избиению продолжаться так долго, больше никогда не выйдет в клетку.

Валентина Шевченко родилась в Киргизии, выигрывала за Россию чемпионаты мира по тайскому боксу (у нее есть российский паспорт), жила в Перу, тренировалась в Таиланде, а сейчас базируется в США и называет себя «советским человеком». Она говорит на русском, английском и испанском языках.

В UFC Шевченко провела шесть боев и выиграла четыре из них, проиграв только действующей чемпионке UFC в весе до 61 кг Аманде Нуньес (дважды по очкам). Бой против Присциллы Кашоэйры стал для Валентины первым в новой категории до 57 кг.

Фото: Getty Images/Getty Images Sport/Buda Mendes