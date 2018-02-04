Валентина Шевченко залила клетку UFC кровью. Чужой

Валентина честно заработала бонусные 50 тысяч долларов от UFC: она нанесла 230 ударов, а пропустила только три.
Валентина Шевченко за 40 дней до боя:https://www.instagram.com/p/BdCp4wqg-al/
Присцилла Кашоэйра за 40 дней дней до боя:
А вот они вместе на дуэли взглядов:https://www.instagram.com/p/BeqVRqMAdI8/
Присцилла пришла в UFC с отличной статистикой (8 побед, 0 поражений), но в бою против Валентиной Шевченко бразильянке стало плохо уже на первых секундах:https://twitter.com/ufc/status/960020668443062272
После этого Валентина перевела соперницу на пол и четыре минуты так здорово поработала локтями, что лицо Кашоэйры было залито кровью полностью. Угол Присциллы зачем-то выпустил ее на второй раунд – и избиение продолжилось.https://twitter.com/ufc/status/960022531632607232
За 40 секунд до конца второго раунда Шевченко закончила бой удушающим приемом. Соотношение нанесенных ударов за весь бой – 230:3. Президент UFC Дэйна Уайт выразил надежду, что рефери этого боя Марио Ямасаки, который позволил этому избиению продолжаться так долго, больше никогда не выйдет в клетку.https://twitter.com/ufc/status/960023153538813953
Валентина Шевченко родилась в Киргизии, выигрывала за Россию чемпионаты мира по тайскому боксу (у нее есть российский паспорт), жила в Перу, тренировалась в Таиланде, а сейчас базируется в США и называет себя «советским человеком». Она говорит на русском, английском и испанском языках.
В UFC Шевченко провела шесть боев и выиграла четыре из них, проиграв только действующей чемпионке UFC в весе до 61 кг Аманде Нуньес (дважды по очкам). Бой против Присциллы Кашоэйры стал для Валентины первым в новой категории до 57 кг.
Фото: Getty Images/Getty Images Sport/Buda Mendes