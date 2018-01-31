Хабиб Нурмагомедов: как он тренируется и что ест

7 апреля Хабиб Нурмагомедов проведет бой с Тони Фергюсоном за титул чемпиона UFC в весе до 70 кг. Подробности подготовки Хабиба корреспондентам «Матч ТВ» сообщил его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов.

Какой у Хабиба сейчас вес?

– Смотришь инстаграм Хабиба – и он постоянно у кого-то в гостях. Люди ведь накрывают перед ним стол, как в последний раз.

– Да, вы правильно сказали: когда гости идут, люди хотят поставить на стол обильную пищу. Но даже если перед ним накрыли два стола, он ест то, что можно есть. Я ему сейчас сказал: питаемся, как балетные работники. То есть ничего лишнего – ты знаешь, что ты будешь есть и не ешь что попало.

– Хинкал нельзя?

– Нет. Это исключается.

– А виноград?

– Три штуки можно съесть, если очень хочется, утром после зарядки.

– Три виноградинки?

– Да. Вес Хабиба сейчас 81 кг. Когда сушишься медленно, ты сушишься без проблем. Медицина говорит, что резкие скачки веса для организма нежелательны. Завтрак Хабиба: две ложки меда и стакан воды комнатной температуры. Потом два финика, овсяная каша, ложка меда, финик и стакан чая. Через день яичница: два белка, один желток. За три недели до взвешивания яичница уже без желтков. Предпочитаем чистые горные продукты. Обязательно грецкий орех: он дает много питательных веществ и во время сгонки положительно сказывается и на зрении, и на памяти. Во всем остальном ничего вредного, жареного, жирного, никакой лишней еды. В процессе весогонки жир в организме Хабиба заканчивается на отметке 73-74 кг. И дальше он сжигает уже мышечный вес.

Мы с Хабибом каждое утро отправляем друг другу свой вес. Я был 117, сейчас 109 кг.

Почему Хабиб побьет Фергюсона?

– Когда мы говорили с вами перед боями Хабиба против Майкла Джонсона и Эдсона Барбозы, вы даже не допускали мысли о том, что они что-то смогут сделать Хабибу. А сейчас?

– Там я не видел ничего опасного стилистически для Хабиба. Там я не видел, как они будут сопротивляться в партере. Фергюсон опаснее.

– Тони Фергюсона валил на землю Абель Трухильо, которого Хабиб за время боя перевел в партер 21 раз. То есть повалить Тони – это не проблема для Хабиба?

– Да, переводить Фергюсона в партер проблемой не станет. Такой борьбы, как у Хабиба, у Фергюсона нет и не будет: он не в том возрасте, чтобы наверстать это отставание.

– Если Фергюсон возьмет к себе в лагерь специалиста по вольной борьбе из Дагестана, это ему не поможет?

– Даже если возьмет всех тренеров олимпийских чемпионов с последней Олимпиады, ему нас не догнать в ближайшие три года. Дагестанскую школу борьбы он уже не получит, ему 33 года. Попробуйте человека после армии привести на гимнастику и из него сделать олимпийского чемпиона. Так же и тут. Есть девять навыков вольной борьбы в атаке в стойке и шесть навыков защиты. Эти навыки надо получать в детстве. После 20 лет их ставить невозможно.

Свои первые шаги Хабиб сделал на татами и к пяти-шести годам знал и выполнял все основные технические действия в борьбе. То, что у Хабиба база вольника, все знают. Но он ведь в детстве дважды выступал на первенстве Дагестана еще и по греко-римской. Хабиб всегда был очень силен на руках, всегда опережал сверстников в брусьях, в отжиманиях, в штанге. В борьбе его никто не превзойдет в этом весе в пятираундовом бою. Тем более Фергюсон. При этом, повторю, Тони опаснее Барбозы в партере.

– Вы говорили, что Джонсон будет опасен семь минут, Барбоза – восемь. Сколько минут будет опасен Тони Фергюсон?

– Скажу так: 8-9 минут – и руки у него будут обессилены. Но бой будет жестче, чем с Барбозой. Барбоза проявлял себя как джентльмен – и отношение к нему было соответствующим. С Фергюсоном по-другому. Его надо запустить амплитудным броском, как Карелин бросал. Пусть Фергюсон учится летать.

– Кто из спарринг-партнеров Хабиба антропометрически похож на Фергюсона?

– Сайгид Изагахмаев (рост, как и у Фергюсона, 182 см, выступает в 77 кг, 8 побед, 0 поражений. – «Матч ТВ»). И рост, и длина рук – все один к одному. Только Сайгид в партере не на одну, а на две головы выше Фергюсона.

– Лас-Вегас – Махачкала – Бостон – Махачкала – Бишкек – Махачкала – Сан-Хосе – это маршрут Хабиба на первые 40 дней 2018 года. Не боитесь, что Фергюсон наберет лучшую форму, потому что у него не будет перелетов?

– Поймите, куда бы Хабиб ни прилетал, мы сначала ищем возможность для тренировки, а потом уже все остальное. То есть тренировочный процесс не прерывается.

– Объясните, зачем надо было лететь в Бишкек? Да, там здорово встретили, но все это происходит за 70 дней до боя.

– Мы думали полететь туда еще до боя с Барбозой, но Хабиб решил не рисковать. Есть по крайней мере одна важная причина: там дедушка, которому 103 года. И он болеет за Хабиба, молится за него. Сидит перед телевизором в костюме с надписью Khabib Nurmagomedov и смотрит его бои. Не навестить его было бы неправильно.

Как Хабиб тренируется?

– Как будет строиться подготовка Хабиба в оставшиеся до боя два месяца?

– Сейчас мы проведем сбор дома. После этого Хабиб полетит в США. Если бы бой назначили на май, это было бы идеально: мы провели бы сбор в горах. Но раз бой в апреле, то обойдемся без гор и просто держим ту форму, которую набрали для боя с Барбозой. Это легче, чем набирать форму заново.

– Яркое впечатление от поездки в Махачкалу: Хабиб Нурмагомедов утром бежит короткий кросс, весь маршрут которого идет в горку. Это продолжается?

– Да, Хабиб всегда делает эти пробежки. Это гора Тарки в Махачкале. 2650 метров на постоянном подъеме. Хабиб забегает туда примерно за 11:06. Я еду сзади на машине и спрашиваю его про самочувствие. Вообще это известный всем махачкалинским борцам маршрут: там тренировался еще Загалав Абдулбеков (олимпийский чемпион по вольной борьбе 1972 года. – «Матч ТВ»).

– Многие бойцы хвалят тренировочный центр UFC в Лас-Вегасе: супертехнологии, невиданные тренажеры и так далее. У Хабиба нет планов там потренироваться?

– Незачем нам туда ехать. У нас есть возможность получать исследования в Цюрихе, Германии и России. Мне кажется, сегодня американскому бойцу больше пользы будет приехать тренироваться в Махачкалу, чем дагестанцу – в Лас-Вегас. В США сын тренируется в лучшем зале – в Американской академии кикбоксинга в Сан-Хосе. У Хабиба были проблемы с ударной техникой, он стал тренироваться у Хавьера Мендеса в АКА и начал расти.

– Нет ревности к тому, что значительная часть подготовки Хабиба проходит без вашего участия? У вас нет визы, и вы можете наблюдать за подготовкой только по видео в whatsapp.

– Какая ревность? Я его целиком отдам, если это нужно будет для его роста.

С кем Хабиб мог бы подраться на турнире UFC в Москве?

– Кто с кем дрался бы на турнире UFC в Москве, если бы это определяли вы?

– Волков – Миочич, Антигулов – Оздемир, Хабилов – Ли, Тайсумов – Петтис, Олейник – Вердум, Магомедшарипов – Эдгар. И победитель боя Хабиб – Фергюсон против МакГрегора.

– Еще один боец, который может подраться на UFC в Москве, – Билял Махов. У него есть контракт с UFC, но он пока так и не дебютировал. Он тренируется для дебюта в ММА?

– Да, в зале Eagles в Москве. Мы пересекаемся на сборах два раза в год, но я хотел бы его видеть четыре раза в год. У Махова высочайший уровень борьбы, но надо еще подтягивать грэпплинг и ударную технику. В принципе в сентябре он вполне мог бы выступить в UFC.

– 15 сентября – вам удобна эта дата?

– Да, сентябрь удобный для нас месяц. Потому что летние месяцы мы можем провести в горах при температуре 22-23 градуса – примерно такая же температура обычно бывает в Москве 15 сентября.

– На турнире в Москве вы бы впервые оказались в углу Хабиба во время его боя в UFC. Кто был бы рядом с вами?

– Хавьер Мендес, я, Железка Магомед (Магомед Магомедов, работает над ударной техникой Хабиба. – «Матч ТВ»).

Почему Конор не защитил титул?

– Конор – сделанная звезда. Сейчас он дошел до такой черты, когда ему неинтересно драться ни с Хабибом, ни с Тони, двумя главными претендентами на пояс. Он оказался в ситуации, когда у него есть пояс, который он не может защищать. И тут нет никакого другого варианта, кроме как забрать у него пояс. Когда боец не защищает титул два года, это бьет по UFC.

– Если Хабиб становится чемпионом, а Конор не захочет выходить против него в сентябре – с кем тогда драться вашему сыну?

– Если Конор не захочет, мы можем провести в сентябре пять раундов за пояс в следующем весе – в 77 кг.

Фото: Global Look Press via ZUMA Press / Jason Silva