Боксер из России с бронебойным ударом по печени. Что нужно знать про Мурата Гассиева

3 февраля Мурат Гассиев дерется с кубинцем Юниером Дортикосом, и только один из них после этого останется непобежденным чемпионом.

Цифры

Гассиеву 24 года, у него 25 боев в профессиональном боксе (примерно столько же в любителях), ни одного поражения. Сайт boxrec.com считает, что лучше него среди россиян только Сергей Ковалев и Александр Поветкин. На него подписано 98,2 тысячи человек. Его будущему сопернику 31 год, он ниже на 3 см (рост Гассиева – 193 см), но только один раз Дортикос не сумел нокаутировать соперника, это случилось в бою с бывшим бездомным Эдисоном Мирандой.

Его не хотели брать на бокс

Гассиев имел все шансы не попасть в секцию. Ему было 15 лет, он пришел в середине сентября, когда набор уже закончился, и тренер сначала отказал. Уговорил друг брата. Мурата поставили в спарринг с опытным парнем, Гассиев надел перчатки во второй раз в жизни, и уже через несколько минут тренер Виталий Сланов сказал, что готов взять Гассиева в бокс.

Учился драться на улицах

«Я имел понятие, как драться. Я вырос в станице Архонская, 20 минут от Владикавказа, там такое занятие было у ребят постарше: собирать парней с соседних улиц и стравливать. И вот, например, мы друзья с мальчиком, но все равно начинаем драться. И уже с ранних лет я понимал, как нужно бить людей». (В интервью Глебу Биткову и Яне Торминой на «России 24».)

Начал зарабатывать

Детство Гассиева пришлось на конец 90-х. Отец рано ушел из жизни. Какое-то время семья жила в Краснодарском крае, в Крымске, потом вернулась в Осетию. Брат Мурата вспоминает, как он сам устроился грузчиком, а мама вынуждена была трудиться на трех работах, чтобы суметь оплатить поездки на соревнования. Когда не было денег на маршрутку, Гассиев шел на тренировку пешком.

За бой с Лебедевым Гассиев заработал 100 тысяч долларов. «Сделал ремонт дома и купил машину», – цитирует боксера «Спорт-Экспресс». За победу над Влодарчиком боксер должен был получить 800 тысяч долларов. Столько же полагается только за выход на бой против Юниера Дортикоса 3 февраля в Сочи.

Переехал в Челябинск

На этом видео Гассиев спаррингует с Хетагом Козаевым, который в 2008-м дебютировал в профессиональном боксе, Мурат к этому моменту провел в секции не больше двух лет. Гассиев говорит, что именно во время спаррингов с Козаевым его заметили люди из Челябинска, занимавшиеся продвижением боксеров, и предложили переехать. По словам Мурата, он был единственным в зале, кто соглашался спарринговать с Хетагом. 13 июня 2010 года 19-летний Хетаг Козаев был застрелен возле ночного клуба во Владикавказе. Статистика Козаева – 10 побед, 0 поражений.

Хотел побить будущего друга

Мурат Гассиев живет в Биг-Бэре и тренируется у Эйбла Санчеса вместе с несколькими российскими боксерами. Среди них 25-летний Константин Пономарев (32 победы, 0 поражений). Гассиев вспоминает знакомство с ним: «Был турнир во Владикавказе, и Костя там очень-очень сильно побил моего близкого друга (вероятно Эдуарда Асланяна. – «Матч ТВ»). Мне очень сильно захотелось отомстить, и я после боя подошел, начал общаться, а сам думаю, надо вывести его на эмоции и расправиться с ним. А Костя оказался очень хорошим парнем, порядочным, и мы уже, наверное, лет восемь дружим. Сейчас живем в одном доме в США, сами себе готовим еду и чаще всего просим что-то приготовить Костю. Он у нас шеф-повар. А Денис (Шафиков. – «Матч ТВ») мне заказывает макароны с фаршем в таком итальянском соусе».

Был «танцором»

В Челябинске Гассиев поступил в институт, но с ходу попасть на нужную специальность не получилось: «Мне не хватило баллов, чтобы поступить на кафедру бокса. И меня определили на хореографическое отделение. Через год решил переводиться, пришел на кафедру за документами, и одна преподавательница очень сокрушалась: «Эх, такого танцора теряем!» Если честно, на занятия по хореографии не ходил ни разу, готовился к боям, а когда на кафедру бокса перешел, то стало интересно учиться. Теорию тоже начал слушать».

Его тренер – шахматист

Тренер Гассиева Виталий Сланов был чемпионом Южной Осетии по шахматам и серьезно занимался фехтованием. Гассиев попал к нему, уже позанимавшись дзюдо и футболом. Сейчас Мурат проводит большую часть подготовки в США в зале Эйбла Санчеса и сам признается, что Санчес разрабатывает тактику, а Сланов помогает настроиться перед боем.

18 минут боксировал с Кличко

Мурат Гассиев спарринговал с Сергеем Ковалевым (экс-чемпион WBA, IBF и WBO, до 79 кг), Владимиром Кличко (экс-чемпион WBA, IBF и WBO, свыше 91 кг), Деонтеем Уайлдером (чемпион WBC, свыше 91 кг), Марко Хуком (чемпион WBO, до 91 кг), Денисом Лебедевым (чемпион WBA, до 91 кг). К Кличко на спарринг Гассиев летал 22-летним боксером, у которого было меньше 20 профессиональных боев. «Кличко тогда был в Майами. Я с ним провел шесть раундов. Обычно боксер, который готовится, в течение спарринг-сессии меняет оппонентов. В один день два спарринг-партнера работают по два-три, а кто-то и четыре раунда. Меня в ринге подменяли ребята-американцы, не помню их имен, не общался. После спаррингов подошел к Владимиру, попросил сфотографироваться. Он легко согласился, заметил, что моя работа ему понравилась. Подсказал, что надо поработать над финтами, еще пару моментов назвал, которые можно улучшить. Разошлись, пожав друг другу руки. Очень хороший парень, простой, без звездной болезни».

Не любит штангу и бег

Среди нелюбимых упражнений Гассиев называет прямо противоположные: «Со штангой практически не работаем. Я вообще никогда к штанге не подходил, лучше в сто раз большее других тяжелых упражнений сделаю, чем штанга. Такая нагрузка мне не нравится, да и не подходит». При этом до переезда в США Гассиев говорил, что и долгие пробежки ему не очень нравятся. Тренер Эйбл Санчес на штанге не настаивает, но утро Мурата начинается с 4-5 миль бега.

Гассиев поквитался с тренером за изнурительные пробежки и чуть сам не заставил его бегать. В фильме Александра Батышева «Ирон» один из товарищей рассказывает, как Гассиев пригласил Санчеса в Осетию и в одном из ресторанов рассказал о старинной традиции. По словам боксера, если счет в ресторане очень большой и ты не можешь заплатить, надо просто вставать и быстро уходить. Санчес согласился, заранее собрался, взял в руки сумку и по сигналу Гассиева побежал к входной двери. В этот момент ему сказали, что это шутка. Тренер очень долго не мог просмеяться.

Победил Лебедева и Влодарчика

Мурату Гассиеву было 16 лет, когда Денис Лебедев съездил в Великобританию и нокаутировал там Энцо Маккаринелли, а Кшиштоф Влодарчик боксировал за титул IBF. И Лебедеву, и Влодарчику было по 36, когда они встречались с 23/24-летним Гассиевым. И оба проиграли. Лебедев – решением судей, Влодарчик – оглушительным нокаутом, но в обоих случаях решающим стал удар по печени. Лебедев впервые послушал счет судьи после удара по корпусу, поднялся и довел поединок до конца, Влодарчик проиграл нокаутом, чего с ним не случалось ни разу за 17 лет карьеры. В одном из ресторанов Осетии после этого появилось блюдо «Печень по-гассиевски», и это не шутка. Сам Мурат говорит, что не любит печень.

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Фото: globallookpress.com