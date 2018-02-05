Боец ММА нокаутировал сам себя в двух боях подряд

Если вы убеждены, что в жизни вам не везет, просто вспомните, что где-то в мире есть Тимоти Вудс.

41-летний Тимоти Вудс – средний американский боец: его статистика в ММА – 7 побед, 6 поражений, в кикбоксинге – 8 побед, 2 поражения. В больших лигах он провел только один бой: в 2014 году выиграл в Bellator у довольно крепкого соперника. Но дальше все было очень плохо.

В 2015 году Вудс вышел на бой против Сэма Оропезы (сложно удержаться от того, чтобы не сообщить, что это случилось на турнире «Бойцы ММА против собачьих боев»).

Через 40 секунд после начала боя соперник уже забрал спину Вудса и стал делать удушающий прием. Тогда Тим решил упасть так, чтобы соперник больно ударился и ослабил захват. Получилось не очень: Вудс сам воткнулся головой в пол и отключился.

После этого Вудс не выступал в ММА три года. Дрался в кикбоксинге, тренировал всех – от детей до желающих похудеть женщин, пытался написать книгу о том, что нельзя сдаваться, и в конце 2017-го решил стать веганом. В феврале 2018 года он вышел против Тима Кэрона и продержался 83 секунды. Вудс попытался бросить соперника зацепом ноги, но опять неудачно упал и нокаутировал сам себя.

С Вудсом все в порядке: он благодарит публику за поддержку и пишет, что в бою оставляет душу и сердце.

Фото: Lion Fight