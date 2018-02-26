Лучшие нокауты 2018 года. Live

«Матч ТВ» собирает коллекцию нокаутов в единоборствах.

Победитель указан первым



UFC не публикует значительную часть боев и повторов в открытом доступе



Как российские бойцы выступают в UFC



Ахмед Алиев – Магомедсайгид Алибеков

22 февраля; Fight Nights Global 83





Ахмед Алиев бьет этот удар довольно часто, но так совпало, что идеальным он у него получился в одном из самых важных боев в карьере. В таких случаях принято писать «кандидат на нокаут года».



Сэм Алви – Марчин Прачиньо

24 февраля; UFC on Fox 28

https://twitter.com/ufc/status/967910916074409985

Алви убирает соперника с двух (а если считать попытку удушения гильотиной, то и с трех) попыток.



Василий Зубков – Дмитрий Бикрев

22 февраля; Fight Nights Global 83





«Прикол в том, что я слишком расслабился. Подумал, что никто мне ничего сделать не сможет. А здесь все бьющие ребята, все на курсе („курсом“ обычно называется курс приема фармакологии, в российских ММА допинг-контроль отсутствует. – „Матч ТВ“). Короче, нельзя было так расслабляться», – объяснил Зубков в интервью «Матч ТВ»

Алексей Сидоренко – Хасан Юсефи

22 февраля; Fight Nights Global 83





Тут интересно, что за десять секунд до нокаута в клетке не случилось ничего. Не было даже попытки атаковать, а потом был просто один удар.

Джереми Стивенс – Джош Эммет

24 февраля; UFC on FOX 28

https://www.instagram.com/p/Bfmq5hTlBrL/

За 40 дней до этого момента Джереми Стивенс тоже дрался в UFC и тоже победил нокаутом.



Кертис Миллендер – Тиаго Алвеш

18 февраля; UFC Fight Night 126

https://twitter.com/UFCONFOX/status/965429440791568384

Миллендер выступает в категории до 77 кг, но его рост при этом 190 см. В первом бою в UFC его тестировал довольно серьезный ударник Тиаго Алвеш и это стало краш-тестом для самого Алвеша.



Дональд Серроне – Янси Медейрос

18 февраля; UFC Fight Night 126