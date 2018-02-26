Лучшие нокауты 2018 года. Live

Лучшие нокауты 2018 года. Live

Вадим Тихомиров
Вадим Тихомиров
26 февраля 19:37

«Матч ТВ» собирает коллекцию нокаутов в единоборствах.

Ахмед Алиев – Магомедсайгид Алибеков

22 февраля; Fight Nights Global 83


Ахмед Алиев бьет этот удар довольно часто, но так совпало, что идеальным он у него получился в одном из самых важных боев в карьере. В таких случаях принято писать «кандидат на нокаут года».

Сэм Алви – Марчин Прачиньо

24 февраля; UFC on Fox 28

https://twitter.com/ufc/status/967910916074409985

Алви убирает соперника с двух (а если считать попытку удушения гильотиной, то и с трех) попыток. 

Василий Зубков – Дмитрий Бикрев

22 февраля; Fight Nights Global 83


«Прикол в том, что я слишком расслабился. Подумал, что никто мне ничего сделать не сможет. А здесь все бьющие ребята, все на курсе („курсом“ обычно называется курс приема фармакологии, в российских ММА допинг-контроль отсутствует. – „Матч ТВ“). Короче, нельзя было так расслабляться», – объяснил Зубков в интервью «Матч ТВ»

Алексей Сидоренко – Хасан Юсефи

22 февраля; Fight Nights Global 83


Тут интересно, что за десять секунд до нокаута в клетке не случилось ничего. Не было даже попытки атаковать, а потом был просто один удар. 

Джереми Стивенс – Джош Эммет

24 февраля; UFC on FOX 28

https://www.instagram.com/p/Bfmq5hTlBrL/

За 40 дней до этого момента Джереми Стивенс тоже дрался в UFC и тоже победил нокаутом. 

Кертис Миллендер – Тиаго Алвеш

18 февраля; UFC Fight Night 126

https://twitter.com/UFCONFOX/status/965429440791568384

Миллендер выступает в категории до 77 кг, но его рост при этом 190 см. В первом бою в UFC его тестировал довольно серьезный ударник Тиаго Алвеш и это стало краш-тестом для самого Алвеша.

Дональд Серроне – Янси Медейрос

18 февраля; UFC Fight Night 126

Дональд Серроне снова взял бабушку на бой и на этот раз выиграл на глазах у своего самого преданного болельщика. В прошлый раз Серроне нокаутировал Хорхе Масвидал. 

Деррик Льюис – Марчин Тыбура

18 февраля; UFC Fight Night 126


Льюис относится к той категории людей, на которых смотришь, и тебе уже не хочется драться. Бывший чемпион М-1 Марчин Тыбура решил это сделать, и теперь у него два поражения подряд в UFC.

Вадим Немков – Лиам Макгири

16 февраля; Bellator 194


Вадим Немков вынудил рефери остановить поединок после ударов ногами по ноге соперника. Это действительно больно, но случается такое нечасто. Посмотрите. 

Регивальдо Карьвальо – Том Инглиш

Bellator 194; 16 февраля

https://www.instagram.com/p/BfR4jHknbkN/

Нокаут первым же попавшим ударом. 

Довлетджан Ягшимурадов – Луис Миранда

АСВ 79; 27 января

Нокаут-фокус. Сначала вы ничего не поймете, а после повтора станет ясно. Нужно следить за правой рукой человека в светлых шортах.

Хусейн Кушагов – Михал Венчик

АСВ 79; 27 января

На повторе очень хорошо видно, что это даже не по печени, а куда-то в область сердца - и, видимо, очень больно.

Роналдо Соуза – Дерек Брансон

27 января; UFC on FOX 27


Роналдо Соуза по прозвищу Жакаре всегда считался мастером бразильского джиу-джитсу и особо опасным человеком в партере. Теперь будет считаться по-другому. 

Мирсад Бектич – Годофредо Кастро

UFC on Fox 27. 27 января

https://twitter.com/UFCONFOX/status/957407659237433344

Крайне редкий нокаут, Бектич пробивает прямым по корпусу и заканчивает бой.

Джоуи Дэвис – Йан Батлер

20 января; Bellator 192

https://twitter.com/BellatorMMA/status/954875047797178371

Удар ногой с разворота в область печени. И-де-аль-но!

Аарон Пико – Шейн Крачтен

20 января; Bellator 192

Смотреть на YouTube

И еще один нокаут после удара по печени. 

Джереми Стивенс – Ду Хо Чой

14 января; UFC Fight Night 124

https://www.instagram.com/p/BflYVhOltqN/

До этого боя еще никто не побеждал Ду Хо Чоя нокаутом.

Фото: globallookpress.com

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