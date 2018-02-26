Лучшие нокауты 2018 года. Live

«Матч ТВ» собирает коллекцию нокаутов в единоборствах.
- Победитель указан первым
- UFC не публикует значительную часть боев и повторов в открытом доступе
- Как российские бойцы выступают в UFC
Ахмед Алиев – Магомедсайгид Алибеков
22 февраля; Fight Nights Global 83
Ахмед Алиев бьет этот удар довольно часто, но так совпало, что идеальным он у него получился в одном из самых важных боев в карьере. В таких случаях принято писать «кандидат на нокаут года».
Сэм Алви – Марчин Прачиньо
24 февраля; UFC on Fox 28
https://twitter.com/ufc/status/967910916074409985
Алви убирает соперника с двух (а если считать попытку удушения гильотиной, то и с трех) попыток.
Василий Зубков – Дмитрий Бикрев
22 февраля; Fight Nights Global 83
«Прикол в том, что я слишком расслабился. Подумал, что никто мне ничего сделать не сможет. А здесь все бьющие ребята, все на курсе („курсом“ обычно называется курс приема фармакологии, в российских ММА допинг-контроль отсутствует. – „Матч ТВ“). Короче, нельзя было так расслабляться», – объяснил Зубков в интервью «Матч ТВ»
Алексей Сидоренко – Хасан Юсефи
22 февраля; Fight Nights Global 83
Тут интересно, что за десять секунд до нокаута в клетке не случилось ничего. Не было даже попытки атаковать, а потом был просто один удар.
Джереми Стивенс – Джош Эммет
24 февраля; UFC on FOX 28
https://www.instagram.com/p/Bfmq5hTlBrL/
За 40 дней до этого момента Джереми Стивенс тоже дрался в UFC и тоже победил нокаутом.
Кертис Миллендер – Тиаго Алвеш
18 февраля; UFC Fight Night 126
https://twitter.com/UFCONFOX/status/965429440791568384
Миллендер выступает в категории до 77 кг, но его рост при этом 190 см. В первом бою в UFC его тестировал довольно серьезный ударник Тиаго Алвеш и это стало краш-тестом для самого Алвеша.
Дональд Серроне – Янси Медейрос
18 февраля; UFC Fight Night 126
Дональд Серроне снова взял бабушку на бой и на этот раз выиграл на глазах у своего самого преданного болельщика. В прошлый раз Серроне нокаутировал Хорхе Масвидал.
Деррик Льюис – Марчин Тыбура
18 февраля; UFC Fight Night 126
Льюис относится к той категории людей, на которых смотришь, и тебе уже не хочется драться. Бывший чемпион М-1 Марчин Тыбура решил это сделать, и теперь у него два поражения подряд в UFC.
Вадим Немков – Лиам Макгири
16 февраля; Bellator 194
Вадим Немков вынудил рефери остановить поединок после ударов ногами по ноге соперника. Это действительно больно, но случается такое нечасто. Посмотрите.
Регивальдо Карьвальо – Том Инглиш
Bellator 194; 16 февраля
https://www.instagram.com/p/BfR4jHknbkN/
Нокаут первым же попавшим ударом.
Довлетджан Ягшимурадов – Луис Миранда
АСВ 79; 27 января
Нокаут-фокус. Сначала вы ничего не поймете, а после повтора станет ясно. Нужно следить за правой рукой человека в светлых шортах.
Хусейн Кушагов – Михал Венчик
АСВ 79; 27 января
На повторе очень хорошо видно, что это даже не по печени, а куда-то в область сердца - и, видимо, очень больно.
Роналдо Соуза – Дерек Брансон
27 января; UFC on FOX 27
Роналдо Соуза по прозвищу Жакаре всегда считался мастером бразильского джиу-джитсу и особо опасным человеком в партере. Теперь будет считаться по-другому.
Мирсад Бектич – Годофредо Кастро
UFC on Fox 27. 27 января
https://twitter.com/UFCONFOX/status/957407659237433344
Крайне редкий нокаут, Бектич пробивает прямым по корпусу и заканчивает бой.
Джоуи Дэвис – Йан Батлер
20 января; Bellator 192
https://twitter.com/BellatorMMA/status/954875047797178371
Удар ногой с разворота в область печени. И-де-аль-но!
Аарон Пико – Шейн Крачтен
20 января; Bellator 192
И еще один нокаут после удара по печени.
Джереми Стивенс – Ду Хо Чой
14 января; UFC Fight Night 124https://www.instagram.com/p/BflYVhOltqN/
До этого боя еще никто не побеждал Ду Хо Чоя нокаутом.
Фото: globallookpress.com