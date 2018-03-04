«В этих перчатках я проголосовал за Владимира Владимировича на ринге». Новый нокаут Емельяненко

36 секунд, 176 секунд и 197 секунд - столько длятся бои Александра Емельяненко после перезапуска карьеры. Дольше всех пока продержался последний соперник - Шимон Байор из Польши.
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Фото анонса: vk.com/fc_akhmat