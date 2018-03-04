Российские бойцы проиграли все титульные бои в UFC. Почему?

Яна Куницкая терпит болезненное поражение от Крис Жустино и становится четвертым бойцом с российским паспортом, которому удавалось драться за титул в UFC, и не удалось стать чемпионом.

Математика

Четыре бойца с российскими паспортами пробовали драться за титул UFC:

Игорь Зиновьев 13 марта 1998-го проиграл Фрэнку Шэмроку на UFC 16

Али Багаутинов 14 июня 2014-го проиграл Деметриусу Джонсону на UFC 174

Валентина Шевченко 9 сентября 2017-го проиграла Аманде Нуньес на UFC 215

Яна Куницкая 4 марта 2018 года проиграла Крис Жустино на UFC 222

Чемпионом UFC себя называет Олег Тактаров, и он действительно побеждал на UFC 6 в 1995-м, но получил пояс как победитель турнира (а не чемпион организации). Современная система чемпионских поясов берет начало с 1997 года и турнира UFC 12.

Статистика претендентов на титул из России кажется очень плохой сразу по нескольким причинам:

Всего четыре титульных боя за всю историю UFC. Организация в этом году отмечает 25 лет

Количество бойцов из США в титульных боях исчисляется десятками

Если вам больше 25 лет, вы наверняка зацепили турниры по ММА «Россия против мира» или хотя бы «Россия против /название страны/» и сейчас не понимаете, как в противостоянии Россия - чемпионы UFC счет стал 0:4

Непонятно, как это соотносится с утверждениями вроде «драка на Руси издревле считалась народной забавой», «наша страна славится своими богатырями»; непонятно даже, как быть с наследием Федора Емельяненко и советских школ борьбы и бокса

История

Если по своему уровню и статусу UFC сравнима с футбольной Лигой чемпионов, то как организация она больше похожа на НХЛ. Только очень-очень молодую НХЛ, и упомянутый выше поединок Игоря Зиновьева в 1998 году - это в принципе другая эпоха и другой уровень турниров. Бойцы из России в 90-е даже на фоне людей, ныряющих в прорубь в Антарктиде, выглядели исключительными смельчаками.

Игорь Зиновьев в интервью корреспонденту «Матч ТВ» Александру Лютикову рассказывал, что уехал в США только потому, что познакомился в бане с американским священником, получил документы только потому, что работал охранником у шведского бизнесмена, а не пропал в Америке только потому, что встретил в аэропорту старого знакомого. То есть если у UFC и есть 25-летняя история, ее большая половина точно была предназначена не для бойцов из России. Кстати, Зиновьев проиграл в бою Фрэнку Шэмроку потому, что «хотел выиграть красиво». В итоге неудачно упал и сильно повредил плечо.

До начала нулевых UFC существовала для россиян как бои на видеокассетах, и этим можно объяснить не поражения в титульных боях, но само количество титульных боев. C 2006-го по 2011-й российские бойцы вообще не проводили боев в UFC, а главный проводник в организации, менеджер Хабиба Нурмагомедова, Яны Куницкой и других бойцов из России Ризван Магомедов лишь в 2008-м оказался в США. Ризван уехал, так как в России было сложно найти работу после мирового финансового кризиса. То есть фактически UFC для россиян существует чуть меньше десяти лет.

География и иностранные языки

Примерно (или всего) 10 лет назад быстрый интернет в России стал общедоступным, а все те же видеокассеты перестали быть единственным источником информации об ММА в США. К сожалению, это не сделало США ближе в буквальном смысле, и для того чтобы оказаться в Америке и вести дела в Америке, по-прежнему нужно знать язык и быть готовым к покупке дорогих авиабилетов.

В UFC невозможен чемпион, который не может получить визу в США. В UFC крайне нежелателен чемпион, который общается с англоязычной аудиторией через переводчика. Эти причины в разное время отодвинули от погони за титулом Майрбека Тайсумова и Рашида Магомедова. Яна Куницкая, какой бы случайной она ни казалась вам сегодняшним утром в статусе претендентки, всю неделю, улыбаясь, общалась на английском с журналистами и перестала улыбаться только, когда напортив оказалась ее соперница.

Все остальные страны, кроме США (дом UFC), Канады (которая делит пополам с США материк и хоккейную лигу) и Бразилии (которая по увлеченности и готовности к боям не уступает Кавказу), на самом деле имеют сопоставимые с Россией или более скромные достижения в самом популярном ММА-промоушене. Например, чемпионами UFC были граждане только пяти европейских стран (Ирландия, Англия, Нидерланды, Польша и Белоруссия). Шесть раз за титул дрались бойцы из Азии (5 - Япония и один раз Южная Корея). Ни разу чемпионский пояс не оспаривал гражданин Мексики или боец из стран Латинской Америки (кроме Бразилии).

Физкультура

Яна Куницкая могла бы и не драться с Крис Жустино. Можно было отказаться от боя с сильной соперницей и встать в один ряд с теми, кто отказывается драться с Хабибом и Майрбеком Тайсумовым. Их жестко критикуют в русскоговорящем интернете. Яна могла бы отказаться от гонорара в 100 тысяч долларов, и тогда ближайший титульный бой был бы у Хабиба, и счет в противостоянии России и чемпионов UFC мог бы стать 1-3, а не 0-4.

Два других поражения никак нельзя считать разочаровывающими: Али Багаутинов пять раундов дрался с Деметриусом Джонсоном, который не проигрывает шесть лет и к настоящему моменту провел 11 защит пояса. Валентина Шевченко очень спорным решением уступила Аманде Нуньес тоже по итогам пяти раундов.

К смягчающим обстоятельствам можно отнести нежелание Федора Емельяненко драться в UFC в лучший период своей карьеры. При условии что с 2005-го по 2008-й чемпионами UFC были битые Федором Антонио Ногейра, Тим Сильвия и Андрей Орловский.

Сейчас на контракте с промоушеном 28 бойцов из России. Из тех, кто подписан, сразу несколько человек выглядят очень хорошо: Александр Волков в апреле проведет бой за право драться за титул, Забит Магомедшарипов - зрелищен, Гаджимурад Антигулов - быстр, еще несколько бойцов идут на сериях из побед. Этого должно быть достаточно, чтобы к концу 2018-го как минимум обогнать Японию по количеству титульных боев.

Фото: Isaac Brekken / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Tomokazu Tazawa / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com