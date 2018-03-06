Русский морпех поднял 426 кг с залитым кровью лицом. Публика в США в восторге

Конкурент русского силача – Гора из «Игры престолов».

37-летний стронгмен из России Михаил Шивляков потянул штангу весом в 426 кг. А 29-летний исландец Хафтор Бьернссон, исполнитель роли Горы в «Игре престолов», поднял 472 кг и установил мировой рекорд.

Но попытка Шивлякова собирает больше просмотров в YouTube. Посмотрите, чтобы понять почему:

Это было одно из пяти испытаний. По их сумме бывший морской пехотинец и участник контртеррористической операции в Чечне Шивляков занял третье место в проходившем в США турнире «Арнольд Стронгмен Классик». Хафтор Бьернссон – первое.

Габариты и физические возможности Бьернссона (205 см, 189 кг) принесли ему рекламные контракты, роль в самом популярном сериале мира, больше миллиона подписчиков в инстаграме. У Шивлякова (186 см, 140 кг) все чуть скромнее: подписчиков – десять тысяч, финансовая поддержка – от омского частного охранного предприятия, роли в кино – эпизодическая в комедии «Зомбоящик» (2,48 на «Кинопоиске») и главная в еще не вышедшем фэнтэзи-боевике «Богатырь».

Тренер Михаила Шивлякова и всей сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко ответил на пять вопросов «Матч ТВ»: почему кровь из носа это ерунда, сколько платят за третье место на таком турнире и на какую высоту подбрасывают 40-килограммовые мешки.

– Ваш ученик Михаил Шивляков с залитым кровью лицом продолжал тянуть штангу. Это нормально?

– Тут ничего страшного нет, это обычная ситуация, – говорит тренер Василий Грищенко. – Когда поднимается такой вес, давление повышается, сосуды не выдерживают и кровь начинает идти из носа. Это как в ММА: человеку нос разбили – и он продолжает драться. То же самое тут. Шла кровь, а Михаил продолжил тянуть штангу. Угрозы здоровью нет, не переживайте.

– Стереотипное восприятие настолько больших людей: у них выдающиеся силовые показатели, но при этом они поднимаются на второй этаж с одышкой. Это случай Михаила?

– Он с одышкой может занести на второй этаж мешок весом в 200 килограммов. Стронгмен – это как грузовик: он всегда едет со скоростью максимум 60 километров в час, зато везет на себе при этом десять тонн. И без десяти тонн он тоже будет ехать со скоростью 60 км/ч.

– Силовым экстримом можно зарабатывать?

– Гонорар за первое место в турнире стронгменов на «Арнольд Классик» – около 65 тысяч долларов. Михаил за третье место получит около 20 тысяч. То есть это не те деньги, которые позволяют выступить один раз и почивать на лаврах. Приходится каждые месяц-полтора выступать.

– Где вы тренируетесь?

– Наша база – город Омск. В 2007 я образовал тут школу. Занимаемся в арендованном помещении в местном отделении ДОСААФ. Михаил пришел ко мне тренироваться в 2010 году – тогда он работал охранником в школе номер 47.

– Вы покупаете оборудование для тренировок или делаете сами?

– Покупать профессиональное и заводское, как делают те же американцы, мы не можем себе позволить: оно довольно дорогое. Так что делаем сами. Купили трубу, арматуру, где-то металлолом взяли – и сварщик делает то, что нам нужно. Еще пример: шьется кожаный чехол, туда засыпаются песок и галька – и готов 40-килограммовый мешок. Что надо делать с мешком? Подбрасывать на высоту 4,5 метра.

Фото: instagram.com/massenomics, instagram.com/mamont8007