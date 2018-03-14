Бойца ММА из Дагестана задержали за вымогательство за 40 дней до боя

Задержанные бойцы ММА представляют известные клубы. Подробности – на «Матч ТВ».

Статистика 32-летнего Вагаба Вагабова близка к идеальной: 22 победы, 1 поражение, 1 ничья. 22 апреля в Ростове-на-Дону он должен был провести бой против бразильца Ильдемара Алькантары. Теперь бой вряд ли состоится: Вагабов был задержан по подозрению в вымогательстве шести миллионов рублей у руководителя одного из дагестанских СМИ.

Кто он?

Вагаб Вагабов получил нетипичную базу для дагестанского бойца ММА: он боксер. В 10 лет пошел на первую тренировку, стал мастером спорта, был серебряным призером первенства России среди молодежи и провел один профессиональный бой.

В 2006-м Вагаб сосредоточился на смешанных единоборствах. Занимался в клубе «ДагФайтер» у известного тренера Мансура Учакаева. Среди тех, с кем Вагабов тренировался в одном зале, известные бойцы: Забит Магомедшарипов (UFC), Тимур Валиев (PFL), Магомед «Тигр» Магомедов (АСВ).

Вагабов выступал в различных российских промоушенах, а также попробовал себя в США: он провел два боя (один выиграл, один проиграл) в организации WSOF, которая сейчас сменила название на PFL. Также Вагабов тренировался в известном зале Jackson-Wink в США, где спарринговал с Дереком Брансоном и другими бойцами UFC.

К нему раньше были претензии?

По меньшей мере дважды Вагаб Вагабов совершал странные поступки в клетке. В сентябре 2015-го он продолжил бить Брайана Гриннелла уже после того, как рефери остановил бой. Победу у Вагабова не отняли, но организация WSOF дисквалифицировала дагестанца на пять месяцев.

А в марте 2017-го Вагабов, нокаутировав Алексея Ефремова, показал лежащему сопернику не очень уместный жест. Сказав сразу после боя: «Алеша, выздоравливай», – Вагабов ушел в раздевалку, но вскоре оттуда вернулся, снова взял микрофон и сказал, что его могли не так понять, но он ничего плохого в виду не имел и принес извинения клубу «Ахмат», за который выступает Ефремов. «Получился жест такой некрасивый, несовместимый со спортом. Тем более он [Ефремов] представляет наш братский клуб „Ахмат“. Это было не со зла, случайно как бы. Если какие-то обиды есть, я извиняюсь перед клубом „Ахмат“. Алексей, не в обиду, братан».

Вся ситуация – с 27:35 на этом видео:

Что самое интересное – это был второй бой Вагабова и Ефремова за 29 дней: 25 февраля 2017-го они подрались на турнире «Ахмат» в Москве (судьи дали очень спорную ничью, которая расстроила Вагабова), а потом в инстаграме договорились не тянуть с реваншем и закрыть вопрос на турнире ProFC 26 марта.

После победы над Ефремовым Вагабов не дрался больше года – и должен был вернуться в бои 22 апреля.

Кого еще задержали?

По сообщению пресс-службы МВД России, задержаны девять человек. Профессиональных бойцов среди них двое: помимо Вагабова это 24-летний дагестанский нокаутер Юсуп Сулейманов (его статистика: 5 побед, 2 поражения), выступающий в полутяжелом весе.

В видео от МВД Вагабов появляется на отметке 0:38, Сулейманов – на 1:06.

Сулейманов, как и Вагабов, начинал с бокса. Смешанными единоборствами Юсуп стал заниматься под руководством бывшего бойца UFC Азамата Гашимова, а потом около двух с половиной лет тренировался в Махачкале у Абдулманапа Нурмагомедова. В этот период было снято видео, на котором Хабиб Нурмагомедов пытается пробить Сулейманову пресс:

В последнее время Сулейманов тренировался в Каспийске и в московском зале команды Eagles MMA, за которую и выступает (президент клуба Eagles – Хабиб Нурмагомедов). Последний бой Юсуп провел в сентябре 2017 года на турнире Fight Nights в Каспийске. Выиграл техническим нокаутом:



Увлекательнее всего сейчас читать заметки об этом случае в непрофильных СМИ. «Комсомольская правда», например, пишет, что Вагабов и Сулейманов – «известные на всю Россию титулованные спортсмены», называет 177-сантиметрового Сулейманова «двухметровым гигантом», утверждает, что Вагабов оставил профессиональные бои «после дисквалификации из-за нападения на соперника, невзирая на запрет рефери» (хотя после этого он провел еще четыре боя и готовился к пятому), и заявляет, что Вагабов заработал за карьеру 12 тысяч долларов (то есть будто бы в среднем 500 долларов за бой).



Фото: Лига ProFC / vk.com/mmaprofc