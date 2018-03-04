«Я видел, как она нокаутировала мужчин». Самый страшный персонаж женских боев

Чемпионка UFC в весе до 66 кг Кристина Жустино по прозвищу Киборг нокаутирует мужчин на спаррингах и способна побить 99 процентов читателей этой заметки. Да-да, и тебя тоже. Так что сегодняшнее разгромное поражение Яны Куницкой вас удивлять не должно.

Откуда она взялась?

Не будет жутких историй о трудном детстве: Кристина Жустино, известная сейчас во всем мире как Крис Сайборг, не доставляла вообще никаких проблем своим родителям, избегала вечеринок, не возвращалась домой поздно и постоянно занималась спортом.

В девять лет начала играть в гандбол – и этот вид спорта дал ей такую физподготовку, что однажды к местному тренеру по единоборствам Рудимару Федриго пришел ученик и сказал, что увидел такую атлетичную гандболистку, что из нее точно получится отличный боец. И в 19 лет Кристина начала учиться бить и бороться.

«В гандболе, если ты делаешь что-то неправильно, тебе показывают красную карточку. В ММА ты можешь делать все, что захочешь. Начав драться, я удивилась тому, как много во мне злости», – рассказывала она в документальном фильме о себе.

Она когда-нибудь проигрывала?

Единственное поражение в ММА Кристина потерпела в своем самом первом бою: ее поймала на рычаг колена мастер джиу-джитсу Эрика Паес. Выглядело это так:

Паес вскоре закончила карьеру в ММА со статистикой 3 победы, 2 поражения. А Кристина с тех пор одержала 20 побед подряд. Сейчас бывшие соперницы в хороших отношениях:

Было еще одно поражение по правилам муай-тай: в 2014 году Крис решением судей уступила Йорине Баарс. Над этим тут же посмеялась тогда еще непобедимая Ронда Роузи, заявившая, что Сайборг проиграла непонятно кому. В ММА у Баарс действительно ужасная статистика: 1 победа, 3 поражения. Но в муай-тай она суперзвезда: 42 победы, 0 поражений.

Когда о ней узнали в США?

У организации Strikeforce была идеальная чемпионка Джина Карано. Все было хорошо. Вот так Карано выглядела на взвешивании:

Вот так реагировала, когда ее показывали на большом экране:

Но в 2009 году она оказалась в клетке с Сайборг – и все испортилось: Карано дралась очень достойно, но в итоге получила поражение техническим нокаутом – в 26 лет решила уйти из боев. Впрочем, вряд ли Джина сейчас этим расстроена: с тех пор она получила 12 ролей в кино.

Она может драться с мужчинами?

Бразильский тяжеловес Фабрисио Вердум рассказывал: «Я видел, как Сайборг нокаутировала мужчин. И это был не какой-то один случай, о котором я сейчас рассказываю. Она нокаутировала мужчин неоднократно. Так что если вы дадите ей подраться с тремя женщинами за вечер, она победит каждую».

В сети есть несколько спаррингов Сайборг с мужчинами.

Вот по борьбе – с бывшим чемпионом UFC Тито Ортисом, который в какой-то момент стал тренером и менеджером Кристины.

А вот по боксу – с неизвестным, но умелым и быстрым соперником:

И наконец – вот так будет выглядеть спарринг Сайборг со среднестатистическим мужчиной:

Какой у нее вес?

В жизни Крис весит около 80 кг. Дерется в категории до 66 кг. В UFC долго не хотели создавать эту категорию, президент промоушена Дэйна Уайт предлагал Сайборг сгонять вес в 61 кг.

Дважды она дралась в промежуточном весе 63 кг, но это стоило ей адских мучений. Она выгоняла из своего организма воду, была сильно обезвожена и плакала, сидя в горячей ванне. Тренер Тито Ортис утешал ее словами: «Когда ты плачешь, ты тоже теряешь воду».

Первых 70 секунд этого видео будет достаточно, чтобы понять, почему Кристина никогда не сможет драться в категории до 61 кг:

Увидев все это, в UFC создали специально под Сайборг категорию до 66 кг. Естественно, она стала там чемпионкой.

Ее когда-нибудь ловили на допинге?

Да. В декабре 2011 года случилась важная археологическая находка: в анализах Сайборг был найден древнейший стероид станозолол. Кристину отстранили на год. Сейчас она, как и все бойцы UFC, находится под жесточайшим допинг-контролем: тесты проводятся внезапно и не только в соревновательный период.

В конце 2016-го в ее анализах был обнаружен диуретик, но команда Крис смогла доказать его неумышленный прием. Наконец в сентябре 2017-го Жустино находилась в Таиланде, к ней прилетел допинг-офицер - и будто бы кто-то вызвал полицию для того, чтобы ему помешать. Сайборг это опровергала.

В 2017 году Сайборг была протестирована Американский антидопинговым агентством 14 раз. В 2018-м – уже трижды.

Она замужем?

В декабре 2011-го Кристина развелась с Евангелистой Сантосом – бойцом ММА по прозвищу, как это ни странно, Киборг. Они были вместе шесть лет – и прозвище мужа приклеилось к ней настолько, что все ее стали звать не иначе как Крис Сайборг.

Когда Киборги еще жили вместе:

Их расставание совпало с тяжелым моментом в карьере обоих: он досрочно проиграл два боя подряд, она попалась на допинге.

Сейчас Кристина помолвлена с 35-летним Рэем Элбе, бывшим бойцом ММА.

Фото: Jon Kopaloff / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Ethan Miller/Staff / Getty Images Entertainment / Gettyimages.ru, globallookpress.com, sherdog.com