Исторические 68 дней в боксе. Подробность о чемпионах мира из России

«Матч ТВ» вспоминает всех чемпионов мира по боксу с российским паспортом и отмечает исторические два месяца, когда сразу шесть человек из России удерживали чемпионские пояса.

В чем история

В современном профессиональном боксе 17 весовых категорий и четыре формально равные боксерские организации (WBA, IBF, WBC и WBO), которые предлагают свой пояс и звание чемпиона мира в придачу. Несмотря на столь широкий выбор, после распада СССР и до настоящего времени чемпионами мира были 26 российских боксеров. Первый титул выиграл Юрий Арбачаков 23 июня 1992-го, став чемпионом WBC, и тут интересно, что он совсем чуть-чуть не донес пояс до Мэнни Пакьяо. Победивший Арбачакова Чатчай Сасакул через год передал пояс россиянина будущей звезде с Филиппин, проиграв нокаутом.

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Кроме Арбачакова чемпионами мира из России становились (приготовьтесь или промотайте): Костя Цзю (IBF, WBC, WBA), Ахмед Котиев (WBO), Николай Валуев (WBA), Роман Кармазин (IBF), Олег Маскаев (WBC), Дмитрий Кириллов (IBF), Султан Ибрагимов (WBO), Денис Инкин (WBO), Дмитрий Пирог (WBO), Заурбек Байсангуров (WBO), Александр Поветкин (WBA), Хабиб Аллахверидиев (WBA), Денис Лебедев (WBA, IBF), Сергей Ковалев (WBO, IBF, WBA), Евгений Градович (IBF), Руслан Проводников (WBO), Григорий Дрозд (WBC), Федор Чудинов (WBA), Сергей Липинец (IBF), Эдуард Трояновский (WBA, IBF), Мурат Гассиев (WBA, IBF), Артур Бетербиев (IBF) и Дмитрий Бивол (WBA).

Среди всех особо отличились Ковалев и Цзю. В какой-то момент у каждого из них было по три чемпионских пояса. Поветкин мог получить столько же, если бы победил Владимира Кличко в 2013-м. Ибрагимов боксировал с Кличко за два пояса в 2008-м. По два титула в какой-то момент удерживали Лебедев и Трояновский.

Но историческое событие случилось совсем недавно: в период с 25 ноября 2017-го (Ковалев стал чемпионом WBO) по 1 февраля 2018-го (Лебедев был переведен в статус чемпиона в отпуске) сразу шестеро россиян в течение 68 дней удерживали чемпионские пояса. Больше такого не было ни разу в истории. Кроме Ковалева и Лебедева в этот период титулы были у Гассиева (IBF), Липинца (IBF), Бетербиева (IBF) и Бивола (WBA). 3 февраля количество поясов, принадлежащих россиянам, не изменилось, но количество фамилий уменьшилось: пояс Лебедева перешел Юниеру Дортикосу, которого тут же побил Мурат Гассиев, став чемпионом по версиям WBA и IBF.

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Мурат Гассиев

24 года. 26 побед, 0 поражений

Титулы: IBF (3 декабря 2016, Денис Лебедев), WBA (3 февраля 2018, Юниер Дортикос)

Если бы Денис Лебедев победил Мурата Гассиева в самом конце 2016 года, то практически на весь 2017-й он остался бы единственным чемпионом мира по боксу из России. Но раздельное решение в их бою было в пользу Гассиева, и Денис непроизвольно поделился поясами. Для чемпиона мира по двум версиям и претендента на статус абсолютного чемпиона (бой с Александром Усиком за титулы WBC и WBO назначен на май) Гассиев очень скромен и очень молод. Мурату 24 года, его менеджерам придется что-то придумывать, чтобы боксер не заскучал, когда его организм выйдет на пик к 30 годам. Спасти может только свежесть, которая осталась с юношеского возраста. У Гассиева практически не было любительской карьеры, а ее значение часто переоценивают. Выступая на любительских турнирах, боксер оказывается в ситуации, когда получает только часть школы, необходимой в профессиональном боксе, но изнашивает свой организм не хуже, чем профессионалы.

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Сергей Ковалев

34 года. 31 победа, 2 поражения

Титул: WBO (25 ноября 2017, Вячеслав Шабранский)

Сергей Ковалев застал два чемпионских микроцикла: в 2013-2014 годах, когда чемпионами становились Дрозд, Проводников и Градович, и сейчас, когда два из трех принадлежавших ему поясов ушли к другим российским боксерам. Сергей проиграл свой пока главный бой в карьере, и все сложилось как нельзя хуже. В каждом из двух его боев с Андре Уордом оба боксера выглядели не лучшим образом. Ковалев уставал, Уорд получал излишнюю поддержку от судей.

Сейчас Сергей планирует перезагрузить карьеру, и если у него получится обмануть свои 34 года, это может закончиться парой очень интересных боев. Забавно, что в списке потенциальных соперников Ковалева переизбыток россиян: ближайший бой намечен с Игорем Михалкиным, но говорят про возможные объединительные поединки с Биволом и Бетербиевым.

Артур Бетербиев

33 года. 12 побед, 0 поражений

Титул: IBF (11 ноября 2017, Энрико Келлинг)

Дойти до чемпионского пояса за 12 боев - очень хороший результат, причем одновременно с Артуром то же самое показал и Дмитрий Бивол. Карьера Бетербиева выделяется на фоне других россиян. Артур провел все 12 боев на территории Северной Америки, одновременно с переходом в профессионалы переехав в Канаду. Там россиянин нашел проблемы с промоутером, и там же его нашла поддержка из Грозного в лице клуба «Ахмат». Кажется, есть большая вероятность, что в 2018-м Артур впервые проведет бой в России.

Дмитрий Бивол

27 лет. 12 побед, 0 поражений

Титул: WBA (4 ноября 2017, Тренр Бродхерст)

В самом конце лета 2014-го Дмитрий Бивол во второй раз в карьере выиграл чемпионат России по боксу, а уже через три месяца дебютировал в профессионалах. Свой чемпионский пояс он завоюет спустя ровно три года, идеально отработав в бою с Трентом Бродхэрстом. Одноударный нокаут Бивола впечатлил промоутеров всех стран, и сейчас российскому боксеру обещают очень интересное будущее.

Сергей Липинец

28 лет. 13 побед, 0 поражений

Титул: IBF (4 ноября 2017, Акихиро Кондо)

Липинец долго занимался кикбоксингом, а его пояс IBF какое-то время назад носил еще один бывший кикбоксер Эдуард Трояновский. Потом была сложная цепочка: Джулиус Индонго лишил Трояновского пояса, а затем проиграл сам Теренсу Кроуфорду. Кроуфорд показал всю значимость поясов в боксе – он стал первым за десять лет абсолютным чемпионом, но, собрав у себя четыре ремня, тут же оставил их и перебрался в другую категорию. Так за пояс IBF боксировали Сергей Липинец и японец Акихиро Кондо.

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Фото: Мир Бокса; Федерация бокса России; Getty Images; akboxing.ru