Олег Завалюев о чемпионате России-2026: «Турнир покажет, что настольный теннис — это и двор, и семья, и олимпийский пьедестал»

С 27 апреля по 3 мая Москва примет главное событие года в отечественном настольном теннисе — чемпионат России. Универсальный спортивный зал «Дружба» в Лужниках на неделю станет центром притяжения для сильнейших мастеров страны. О том, почему этот турнир войдёт в историю, чего ожидать от него и какие эмоции ждут зрителей, мы поговорили с генеральным директором, первым вице-президентом Федерации настольного тенниса России (ФНТР) Олегом Завалюевым.

— Олег Николаевич, до старта чемпионата России осталось чуть меньше двух недель. В этом году он пройдет в майские праздники. Почему москвичам и жителям столицы стоит приехать на чемпионат?

— Потому что это по-настоящему зрелищное событие. У нас будет полноценная мультимедийная арена: световое оформление, звуковое сопровождение, трансляция на больших экранах. Всё для того, чтобы зритель мог видеть даже то, как мяч цепляет край стола. Только вдумайтесь: трибуны заполнены, камеры направлены на спортсменов, звук отскока мяча, накал атмосферы в зале, реакция болельщиков — всё это создаёт то самое неповторимое ощущение большого спортивного праздника. Это живая энергия, которую невозможно в полной мере передать через экран.

— Многие до сих пор воспринимают настольный теннис как игру дворового детства. Но ведь это совсем не так. Как бороться со стереотипом?

— В этом и заключается наша главная миссия. Почти в каждой семье, в каждом дворе, в каждом доме отдыха есть теннисный стол. Школьники сбегают с уроков, чтобы поиграть в настольный теннис, в спортивных залах люди выстраиваются в очередь не только к тренажёрам, но и к столам. Это наше колоссальное преимущество — народная любовь и узнаваемость. Но любительская игра — лишь одна грань. Настольный теннис — олимпийский вид спорта. Он достоин больших арен и пристального внимания широкой публики, поэтому мы хотим, чтобы те, кто хоть раз держал ракетку в руке, обязательно пришли на чемпионат и увидели, как мяч летит со скоростью под 160 км/час — быстрее, чем едут многие автомобили. Это космическая скорость. И спортсмен не просто отбивает мяч — он закручивает его так, что траектория меняется в воздухе. Я уверен, после того как вы увидите вживую, как играют Сидоренко, Гребнев или Абраамян, ваше представление об этом виде спорта изменится.

— Кстати, о Гребневе и Абраамян. В прошлом году в Казани именно они взяли золото в одиночных разрядах. Максим Гребнев стал чемпионом страны, Элизабет Абраамян — четырёхкратной. Какие ожидания от спортсменов в этом году?

— Всё верно! Максим Гребнев стал первым теннисистом в 21-м веке, которому удалось выиграть чемпионат России в одиночном разряде два года подряд. Он действующий чемпион, но давайте не забывать, мы все видели, какую форму набрал Владимир Сидоренко в этом году (№ 35 в мировом рейтинге). Он наверняка настроен подтвердить свой статус лидера сборной золотом чемпионата России. Очень решительно настроен Лев Кацман, Владислав Макаров доказал, что не боится лидеров. Что касается Элизабет — она идёт за своим пятым подряд золотом чемпионата России. Но удастся ли ей это? Например, Влада Воронина также настроена побороться за золото. Валерия Щербатых стала победительницей «Топ-16» в женском разряде и сейчас нацелена на победу в смешанных командах. Так что конкуренция в одиночном разряде очень высокая, и финалы в этом году обещают быть по-настоящему эффектными.

— Стало известно о важном новшестве — смешанном формате командного турнира. Расскажите, пожалуйста, поподробнее.

— Действительно, впервые в истории чемпионат России пройдет в смешанном командном разряде. Раньше мужчины и женщины боролись за командное «золото» по отдельности. Сейчас они будут выступать в составе одной объединённой команды. Так что тренерская стратегия будет учитывать и сильные стороны девушек, и козыри парней.

— Если болельщик всё ещё сомневается, ехать в Лужники или ограничиться просмотром трансляции дома — какой аргумент может стать решающим?

— Трансляция, какой бы качественной она ни была, не способна в полной мере передать атмосферу. Вы не услышите, как «звенит» ракетка, не почувствуете, как зал дружно замирает перед решающей подачей, не увидите в деталях, как глаза спортсмена буквально горят от напряжения и как меняется мимика за мгновение между розыгрышами. Тем более мы готовим полноценную программу активностей для болельщиков. Детали будем раскрывать постепенно, чтобы сохранить интригу

— А что вы скажете тем, кто всё же не сможет выбраться в Москву?

— Мы обеспечим качественную онлайн-трансляцию, потому что искренне хотим, чтобы настольный теннис смотрели и им увлекались по всей стране.

Турнир в Лужниках — значимое событие. Будем следить за выступлениями наших спортсменов и ждать имен новых чемпионов!

