Мария Панфилова о победном финале, «химии» с Абраамян и историческом золоте в Тунисе

Российские спортсменки громко заявили о себе на международной арене: на турнире WTT Contender Tunis 2026 Элизабет Абраамян выиграла одиночный разряд, а затем вместе с Марией Панфиловой взяла золото в паре. Такой результат стал историческим — впервые российским теннисисткам удалось оформить «золотой дубль» на турнире серии WTT Contender.

После успеха в Тунисе Мария Панфилова в интервью подвела итоги турнира, рассказала о парном финале, взаимодействии с Элизабет Абраамян и значении этого результата для своей карьеры.

— Мария, какие эмоции у вас после победы в парном разряде на WTT Contender Tunis 2026?

— Я безгранично рада, что именно нашей паре удалось принести стране первое золото серии турниров WTT Contender после долгого перерыва на международной арене. По пути к трофею мы прошли немало серьёзных соперников — как титулованных и опытных немок, так и девушек с непростым стилем игры из Индии. И завершили всё красивым финалом против японской пары.

— За счёт чего вашей паре с Элизабет удалось победить в таком непростом финале?

— Мы с Элиз подошли к финалу максимально серьёзно. Накануне матча подробно разобрали тактику игры против соперниц, потому что у японок комбинированная пара — защитница и нападающая. Нам было важно строго придерживаться тех комбинаций, о которых мы договорились, чтобы не дать им реализовать свои атаки. На мой взгляд, мы отлично справились, с первого сета играли с головой и без тактических провалов.

— Что помогло вам собраться на решающую партию?

— На пятую партию у нас был решительный настрой. Мы здорово начали сет и до самого конца старались держать концентрацию внимания, не отходить от тактического плана и минимизировать простые ошибки. По уже сложившейся традиции матч завершился со счётом 3:2 в нашу пользу, как и все предыдущие встречи в парном разряде на этом турнире. Получился настоящий пятисетовый марафон. Болельщики даже шутили перед матчем, что запаслись попкорном и валидолом и готовы смотреть все пять сетов в нашем исполнении.

— Насколько быстро вам удалось найти взаимопонимание в паре с Элизабет именно на этом турнире?

— Мы с Элиз играли вместе впервые и приятно удивлены тем, как быстро у нас появилась «химия» в паре. Для меня она — старший товарищ, который может направить и поддержать в нужный момент, и с ней очень комфортно играть. Со своей стороны я старалась отдавать максимум, чтобы мы показывали нашу лучшую игру. Уже в первом матче мы искали нужные решения и постепенно находили ключи к игре, а затем от матча к матчу расширяли наш арсенал и становились увереннее.

— Что лично для вас значит этот исторический результат — первый российский «золотой дубль» на турнирах серии WTT Contender?

— Я очень рада быть частью этого триумфа. Для меня этот титул — дополнительная мотивация работать ещё больше и усерднее, чтобы двигаться дальше и достигать ещё более высоких результатов.

— Какие элементы вашей игры в паре с Абраамян сработали лучше всего в Тунисе?

— В моей игре есть много неудобных и нестандартных элементов с большим количеством вращения, которые создают сложности как для молодых, так и для опытных соперниц. Отдельно хочу поблагодарить Валерия Ивановича Шевченко за то, что научил меня этим приёмам. При этом Элиз обладает очень мощной и качественной игрой, которая вызывает множество проблем у соперниц. На мой взгляд, такое сочетание является оптимальным для женской пары.

Турнир в Тунисе оказался для российских спортсменок не просто удачным этапом, а важной заявкой на новые значимые достижения. Исторический «золотой дубль» Абраамян и Панфиловой подтверждает, что российские теннисистки способны бороться за высокие места на международной арене. И этот успех определенно станет отправной точкой для новых больших побед.