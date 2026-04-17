Валерия Щербатых: «После сборов с призёрами ОИ-2024 я готова к чемпионату страны»

Мастер спорта, двукратная чемпионка страны в командном разряде, призёр чемпионата и Кубка России, многократная победительница всероссийских соревнований и первенств Европы Валерия Щербатых только что вернулась из КНДР, где в составе сборной России тренировалась вместе с корейскими теннисистами — призёрами Олимпийских игр в Париже. И без всякой паузы тут же отправилась в Верхнюю Пышму на турнир сильнейших спортсменов России «ТОП-16».

Нам удалось улучить момент и поговорить с известной теннисисткой о приближающемся чемпионате России, психологической устойчивости и о том, почему дружба с партнёром по паре — это большой плюс.

— Через 10 дней в Москве начнётся чемпионат России по настольному теннису, вы являетесь одним из претендентов на медали. С какими мыслями подходите к турниру?

— Хочу показать свой лучший уровень. Буквально несколько дней назад мы вернулись со сборов в Северной Корее, где тренировались с призёрами Олимпиады-2024. Надеюсь, после такого опыта у меня получится подойти к чемпионату России в хорошей форме.

— Вы неоднократно добивались успеха в командных и парных соревнованиях, но в одиночном разряде долгое время не удавалось пройти дальше первого круга на чемпионате России. С чем это связано?

— Думаю, в первую очередь с психологией. Личные соревнования начинаются сразу после командных, и раньше я не успевала перезагрузиться и как бы собрать себя заново (три года подряд — в 2022, 2023 и 2024 годах — Валерия Щербатых, выигрывая медали в командных соревнованиях, оступалась в 1/16 финала одиночного разряда. Однако в прошлом году барьер первого круга Валерия преодолела и дошла до ¼ финала. — ред.)

— Вы входите в топ-10 страны. Что мотивирует двигаться дальше?

— Мотивация проста: я ещё не достигла максимума и поставленных целей.

— В женской паре вы играете со своей лучшей подругой Валерией Коцюр. В прошлом году на чемпионате России вы завоевали серебро. Дружба в жизни помогает на игровой площадке?

— Помогает. Мы лучше понимаем и предугадываем действия друг друга. И, конечно, поддерживаем в сложные моменты, когда что-то не получается.

— Вы говорили, что бег помогает разгружать голову. Что же важнее: физическая форма или правильное психологическое состояние?

— Наверное, на первом месте всё-таки психология. Физическая форма имеет большое значение, но в настольном теннисе намного важнее уметь отключиться от окружающей обстановки и настроить себя на нужные действия (Валерия любит бегать на длинные дистанции, любимая — 10 км. — ред.).

— Как одним словом описать нынешний этап карьеры?

— Развитие. Всё время стараюсь учиться, получать новые навыки и знания, которые затем применяю и в спорте. Например, психология помогает мне в игре, когда возникают спады или нервные моменты. И здорово, что на пути моего развития рядом есть люди, которые помогают мне в этом (Валерия имеет два высших образования и одно дополнительное, а также окончила музыкальную школу по классу аккордеона. — ред.)

Валерия Щербатых — одна из участниц чемпионата России, который пройдёт с 27 апреля по 3 мая в Москве, в УСЗ «Дружба», и соберёт сильнейших спортсменов страны. В борьбе за медали ей предстоит проявить максимум своих возможностей и помочь команде прийти к историческому золоту в смешанных командах. Будем следить за её успехами!