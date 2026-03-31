Андрей Крутов: «Элизабет давно была готова к такой победе — Тунис это только подтвердил»

Триумф Элизабет Абраамян на WTT Contender Tunis 2026 стал одним из самых ярких событий турнира для российской команды. Этот успех не только подчеркнул высокий класс спортсменки, но и показал: Элизабет по-прежнему готова бороться на самом серьёзном международном уровне.

После турнира старший тренер женской сборной России Андрей Крутов подвёл итоги выступления Абраамян, объяснил, за счёт чего ей удалось пройти столь тяжёлую дистанцию, и выделил качества, которые сделали её победу возможной.

— Андрей, как вы оцениваете выступление Элизабет на турнире в Тунисе в целом?

— Если немного вернуться назад, Элизабет всегда была очень талантливой и перспективной спортсменкой. Она выигрывала золотые медали первенства Европы среди юниоров и уже в 2021 году, в 18 лет, дошла до финала турнира WTT Contender в Венгрии. После ряда успешных выступлений она поднималась на 32-ю строчку мирового рейтинга. То есть уже тогда было видно, что у неё очень мощная динамика, серьёзные амбиции и действительно высокий потенциал.

Если говорить о нынешнем результате, то путь от финала WTT Contender в Венгрии в 2021 году до победы на WTT Contender в Тунисе занял пять лет. И я думаю, что если бы не обстоятельства, связанные с отстранением, этот шаг произошёл бы гораздо раньше.

Сам турнир в Тунисе получился крайне непростым. Практически все матчи были тяжёлыми, и, помимо высочайшего уровня мастерства, где-то, конечно, присутствовала и спортивная удача. Элизабет выиграла четыре встречи со счётом 3:2, а финал — 4:3. Даже в парном разряде у нас было много матчей, которые завершались со счётом 3:2 в нашу пользу. Но, на мой взгляд, здесь очень важно отметить другое: помимо высокого мастерства, у неё было огромное желание доказать и показать свой потенциал, который по независящим от неё причинам долгое время не могла увидеть мировая арена.

В России мы прекрасно знаем её уровень: последние четыре года Элизабет подтверждает своё мастерство, выигрывает чемпионат страны, стабильно демонстрирует очень сильную игру. Но на международной арене этого долгое время никто не видел. И, мне кажется, именно это внутреннее стремление показать, что она способна реализоваться как спортсменка самого высокого уровня, во многом и помогло ей сыграть решающие мячи так уверенно.

Хочется надеяться, что этот результат, после которого Элизабет поднялась на 45-ю строчку мирового рейтинга и фактически восстановила свои прежние позиции, позволит ей выйти на ещё более высокий уровень соревнований — в частности, турниров уровня Smash. Это даст возможность попадать в основную сетку без квалификации и чувствовать ещё большую уверенность в матчах против сильнейших европейских и азиатских теннисисток.

— Что, на ваш взгляд, стало главным фактором её победы в одиночном разряде?

— У Элизабет очень светлая голова в игровом плане, и она чётко понимает свои сильные и слабые стороны. По ходу турнира мы подробно разбирали каждого соперника, определяли, в чём его сильные качества и за счёт чего мы можем получить преимущество. Она относится к тем спортсменкам, которые очень ясно понимают, что нужно делать в конкретной встрече, а чего делать не стоит, и умеют строго следовать выбранной тактике.

При этом, если того требует игра, она может выходить за рамки привычных решений и заставлять себя действовать именно так, как нужно против конкретного соперника. Это качество очень важно на высоком уровне, потому что там часто побеждает не только тот, кто сильнее физически или технически, но и тот, кто быстрее адаптируется по ходу матча.

Мы все знаем про её мощнейшие топспины справа — это оружие, которым в женском настольном теннисе могут похвастаться немногие. Но при этом Элизабет не строит игру только на силе. Даже обладая таким сильным атакующим арсеналом, она действует тактически грамотно и, где-то, может даже сознательно сдерживать себя. Она понимает, что принцип «быстрее, выше, сильнее» работает не в каждом розыгрыше и не в каждом матче. Иногда побеждает именно терпение, точность и правильный выбор момента. И вот это сочетание мощи, игрового интеллекта и тактической дисциплины, на мой взгляд, и стало главным фактором её победы в Тунисе.

Победа Элизабет Абраамян на WTT Contender Tunis 2026 стала не просто громким результатом, а важным подтверждением уровня российских спортсменов на международной арене. Будем ждать новых ярких выступлений наших теннисистов на следующих международных соревнованиях.