Россиянки оформили «золотой дубль» на турнире WTT в Тунисе

Российские спортсменки ярко завершили международные соревнования WTT Contender Tunis 2026, завоевав сразу два титула. Элизабет Абраамян победила в одиночном разряде и вместе с Марией Панфиловой взяла золото в паре. Для наших теннисисток этот результат стал историческим: впервые им удалось оформить «золотой дубль» на турнире серии WTT Contender.

В финале турнира в самом престижном — одиночном разряде — Абраамян, занимавшая 103-е место в мировом рейтинге, одержала волевую победу над сеяной под первым номером Чу Чхонхи (Корея) — 4:3 (9:11, 5:11, 11:9, 8:11, 11:4, 11:8, 13:11). По ходу встречи россиянка уступала 0:2 и 1:3 по партиям, но сумела переломить ход матча и дожать соперницу в концовке решающего сета.

В финале турнира пар россиянки обыграли японок Мисудзу Такею и Юку Канэёси — 3:2 (11:8, 11:7, 9:11, 11:13, 11:5). Российский дуэт уверенно начал встречу, взял первые две партии, затем позволил соперницам сравнять счет, но в пятом сете уже полностью контролировал игру до конца.

В смешанном парном разряде Абраамян в дуэте с французом Эстебаном Дорром остановилась в шаге от финала: франко-российская пара уступила будущим победителям, испанцам Альваро Роблесу и Марии Сяо со счетом 2:3 (14:16, 9:11, 11:9, 11:4, 11:13).

Среди российских мужчин лучшего результата добились Владимир Сидоренко и Евгений Тихонов, дошедшие до четвертьфинала в одиночном разряде, а победителем стал француз Флавьен Котон (номер один посева). В мужских парах успех также сопутствовал французам, главный приз выиграли Эстебан Дорр и Флориан Бурассо.

Успешное выступление наших теннисистов в Тунисе позволит им участвовать в самых престижных турнирах под эгидой ITTF и WTT и соревноваться с мировой элитой настольного тенниса.