Олимпиада уже здесь: в Москве впервые сыграют по формату Игр-2028

Смешанный командный разряд пока остается «терра инкогнита» для российского настольного тенниса, но уже через три года на Олимпиаде-2028 он впервые войдет в программу соревнований.

С 27 апреля по 3 мая в столичном УЗС «Дружба» пройдёт чемпионат России по настольному теннису, где впервые наши теннисисты протестируют смешанный командный разряд. Именно его через несколько лет увидят зрители Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.

В смешанной команде совершенно другая логика игры: очки приносят не личные встречи теннисистов, а каждая сыгранная партия. Впервые в одном матче сочетаются одиночные, парные и смешанные парные встречи, а исход зависит не только от уровня спортсменов, но и от тактического мастерства и интуиции тренеров: кого поставить на матч и на какой позиции, на что сделать акцент — на парные игры или одиночный разряд?

Формат новый — на международной арене его впервые попробовали только в 2023 году. Начинается командный матч с игры в миксте — разряде, который уже успел громко заявить о себе на Олимпиаде в Токио и стал одним из самых зрелищных видов программы. Теперь же игра в смешанном парном разряде становится важнейшим этапом в командном противостоянии.

Для игроков и тренеров это испытание на скорость принятия решений и ответственность за каждый розыгрыш. Для зрителей — совершенно другой уровень интриги, когда предсказать результат становится почти невозможно.

Можно сказать, что чемпионат России — это первая репетиция Олимпиады-2028.

Настольный теннис становится сложнее и более непредсказуемым. И нельзя упустить возможность войти в историю и стать свидетелем совершенно нового вида соревнований, понаблюдать за играми чемпионата России вживую в московских Лужниках 27 апреля — 3 мая.

Больше новостей спорта – в нашем телеграм-канале.