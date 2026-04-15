Команде «ТМК-Тагмет» нет равных в Суперлиге

Команда «ТМК-Тагмет» стала победителем четвертого тура сезона 2025/2026 женской Суперлиги по настольному теннису в Казани.

Она провела мощный сезон и завоевала золото, а вместе с ним — путёвку в высший дивизион, Премьер-лигу, на следующий год. В решающем туре таганрогская команда выиграла все восемь матчей и досрочно обеспечила себе первое место.

Серебро завоевала команда «МГФСО-Резерв». Москвички стабильно выступали по ходу сезона, но в конце турнира столкнулись с трудностями: лидер коллектива Анна Тихомирова пропустила два последних матча. В итоге Анастасия Береснева и Яна Пикарова играли вдвоём и уступили в оставшихся поединках. Тем не менее запаса очков хватило, чтобы удержать второе место с преимуществом в два очка.

Бронзу завоевали представительницы «УГМК-Юниор» (Верхняя Пышма)

По итогам чемпионата Суперлигу покидают три команды: КНТ «Родина-2 ФНТ АО» (Архангельск), «УОР № 1» (Санкт-Петербург) и «Калинка» (Москва), которые заняли 14–16-е места.