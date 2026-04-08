Март-2026 в настольном теннисе: прорыв Абраамян, стабильность «Факел-Газпрома», Воронина и Гребнев — самые полезные в клубном сезоне

Лидер сборной России Элизабет Абраамян показала суперигру на WTT Contender Tunis 2026, «Факел-Газпром» третий сезон подряд лучший в регулярном клубном чемпионате, Воронина и Гребнев стали MVP чемпионата ПЛНТ в высшем дивизионе, а Профессор снова победил. Эти и другие события – в мартовском обзоре соревнований по настольному теннису

12-15 марта. Верхняя Пышма. Премьер-лига. 4-й тур. Мужчины

«Факел-Газпром» (Оренбург) в третий раз подряд стал первым в регулярном чемпионате. Решающий матч против УГМК (Верхняя Пышма) завершился волевой победой — 3:2. Встреча стала последней в программе 4-го тура, и судьба матча решилась в пятой встрече: Александр Шибаев обыграл Никиту Артеменко со счётом 3:1, принеся победу своей команде. Заключительный игровой день получился напряженным: в пяти из восьми матчей победитель определялся только в решающей пятой встрече.

По итогам четырех туров игрок оренбургского клуба «Факел-Газпром» Максим Гребнев стал самым ценным игроком регулярного чемпионата Профессиональной лиги настольного тенниса среди команд премьер-лиги, одержав 22 победы в 25 встречах.

16-19 марта. Москва. Премьер-лига. 4-й тур. Женщины

«УГМК» (Верхняя Пышма) подтвердила статус фаворита, выиграв все матчи тура.

Не можем не отметить и еще одно важное событие: Мария Долгих («СДЮСШОР № 13-НОК») прервала 11-матчевую победную серию китаянки Чжао Шан («МГФСО-Москва»).

Второй год подряд звание MVP регулярного чемпионата получает Влада Воронина («Родина-ФНТ АО»). Показатель полезности — 82,61% (19 побед в 23 матчах, 62 выигранные партии из 84). В ключевой встрече за звание MVP против Валерии Щербатых Воронина вырвала победу в пятой партии и обошла соперницу по дополнительным показателям.

Решающие матчи чемпионата в премьер-лиге примет Казань.

19-22 марта. Республика Татарстан. Богатые Сабы. Международные соревнования

В турнире приняли участие спортсмены из 6 стран: России (14 регионов), Белоруссии, Китая, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

35-летний Александр Шибаев не просто так получил прозвище Профессор. Один из лучших теннисистов России и Европы 2010-х теперь выступает нечасто, но всякий раз встреча с ним становится испытанием для соперников любого уровня, в том числе для теннисистов сборной России. На этот раз в финале он переиграл действующего чемпиона страны Максима Гребнева.

Сначала Шибаев уступал 0:2 по партиям, но сумел переломить ход встречи и вырвать победу — 3:2. Это уже второй случай, когда Шибаев уступал Гребневу по ходу матча, но в итоге побеждал: на турнире «ТОП-16» (2025) Профессор отыгрался со счета 0:3.

У женщин Воронина уверенно защитила свой прошлогодний титул, обыграв в финале Ольгу Воробьеву.

По итогам соревнований Воронина, Воробьева, Шибаев и Гребнев завоевали прямые путевки и стали первыми участниками Суперкубка-2026, который пройдет в Москве с 3 по 7 декабря.

23-29 марта. Архангельск. Первенство России до 20 лет

Главным мультимедалистом первенства страны стал Алексей Самохин (Оренбургская область), который выиграл награды во всех разрядах. В одиночном разряде он оказался чуть более настойчивым и успешным в атаках и одержал победу над Серафимом Орловым (Свердловская область). Кстати, для обоих финалистов это первенство стало последним среди юниоров до 20 лет. 3-е место поделили Сергей Мангов (Самарская область) и Евгений Васиков (Свердловская область). В женском финале Злата Терехова выиграла золото второй год подряд. На этот раз она была сильнее Ульяны Тимашевой (Санкт-Петербург). 3-е место поделили москвички Александра Бокова и Кристина Курилкина.

24-29 марта. Тунис. WTT Contender Tunis 2026

Главной сенсацией прошедшего месяца стала Элизабет Абраамян (на тот момент 103-я ракетка мира), которая оформила исторический «золотой дубль» — победу в одиночном и парном разрядах. Это первый случай в нашей истории, когда российским теннисисткам это удалось на турнире серии WTT Contender.

В одиночном разряде в финале Абраамян встретилась с фавориткой турнира — кореянкой Чу Чхонхи (1-й номер посева, 17-я ракетка мира). Проигрывая 0:2 и 1:3 по партиям, россиянка переломила ход игры и вырвала победу в напряженном седьмом сете — 13:11.

В парном разряде вместе с Марией Панфиловой Абраамян обыграла в финале японский дуэт Мисудзу Такея/Юка Канэёси — 3:2 (11:8, 11:7, 9:11, 11:13, 11:5).

В смешанном парном разряде Абраамян в дуэте с французом Эстебаном Дорром остановилась буквально в шаге от финала, уступив будущим победителям — испанцам Альваро Роблесу и Марии Сяо — 2:3.

После турнира старший тренер женской сборной России Андрей Крутов подчеркнул: «Элизабет давно была готова к такой победе… У нее очень светлая голова — она понимает, когда нужно мощно атаковать своим коронным топ-спином справа, а когда — проявить терпение. Это сочетание мощи и интеллекта и стало главным фактором успеха».

Заметим, что после победы Абраамян поднялась на 45-е место в мировом рейтинге.

В мужской части турнира лучший результат у россиян — четвертьфинал (Владимир Сидоренко и Евгений Тихонов). Победителем стал француз Флавьен Котон.

Март выдался результативным и прорывным. Впереди чемпионат России, который пройдет в Москве с 27 апреля по 3 мая 2026 года. Будем следить за выступлениями наших спортсменов и новыми успехами в сезоне!

