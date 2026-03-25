«Я никогда не сдаюсь»: Ольга Воробьёва — о возвращении после травмы, новом формате ЧР и силе характера

После вынужденной паузы она возвращается — с опытом, хладнокровием и ещё большей мотивацией. Для теннисистки Ольги Воробьёвой предстоящий чемпионат России — не просто турнир, а возможность снова почувствовать игру, адреналин и себя в борьбе. В интервью она объяснила, почему новый формат делает результат непредсказуемым, что важнее с возрастом — физика или техника, и почему характер иногда решает больше, чем любые удары.

В этом году чемпионат России по настольному теннису впервые пройдет со смешанным командным разрядом — форматом, который уже сейчас называют самым непредсказуемым в программе турнира. Для опытных игроков это не просто нововведение, а серьёзный тактический вызов.

Одной из ключевых участниц турнира станет Ольга Воробьёва — мастер спорта международного класса, член национальной сборной России, призёр чемпионатов Европы и одна из самых титулованных спортсменок страны. В её активе — 13 золотых, 9 серебряных и 18 бронзовых медалей чемпионатов России. Она трижды выигрывала одиночный разряд (2014, 2017, 2021), а в 2021 году не только стала чемпионкой страны, но и привела сборную Краснодарского края к командному золоту. Также Воробьёва — многократный победитель и призёр всероссийских соревнований и командного чемпионата ФНТР.

В преддверии турнира она рассказала о тонкостях нового формата, возвращении после травмы и том, что сегодня действительно приносит победы.

— В этом году впервые будет сыгран смешанный командный разряд. Какие сложности в этом формате видит игрок, но не замечает зритель?

— Думаю, для зрителя это выглядит просто: короткие матчи, динамика, по три сета — всё быстро и интересно. Но для игрока это совсем другая история. Три сета — это очень мало, всё может решиться буквально за несколько розыгрышей, и фактор неожиданности здесь огромный.

Если разбираться глубже, становится понятно: один сильный игрок не решает исход матча. Важнейшую роль играют пары — смешанные, мужские, женские. Личных встреч всего две, а остальное — командная работа. Поэтому выигрывать будут не самые «звёздные», а самые сбалансированные и сыгранные команды.

— В прошлом году вы пропустили чемпионат России из-за травмы. Что для вас будет показателем успешного турнира сейчас?

— Прошлый год получился очень сложным. Этот несчастный случай выбил меня из колеи, но благодаря близким людям и внутренней мотивации я смогла восстановиться и набрать хорошую форму. Уже по ходу сезона были сильные победы, и это добавило уверенности.

Сейчас для меня этот чемпионат — как глоток свежего воздуха. Я поняла, насколько мне не хватает игры, адреналина, соревнований. Конечно, результат важен — это показатель. Но для меня не менее важно подойти к турниру в хорошем состоянии и показать свою игру. Если есть игра — будет и результат.

— На что сейчас делаете основной акцент в подготовке: техника, физика или психология?

— Я работаю с Давидом Саргсяном, мы постоянно в диалоге, и я ему доверяю. Но сейчас, с учётом возраста, многое упирается именно в физическое состояние. Мне 35 лет, и иногда важно просто, чтобы хватило сил на матч.

Ты можешь быть опытнее, хитрее, но усталость приводит к простым ошибкам. Поэтому много внимания уделяю физике. Плюс — ментальная работа: стараюсь держать ровное состояние, без «американских горок», спокойно относиться и к победам, и к поражениям. Воспринимаю это как часть работы и стараюсь получать удовольствие от процесса.

— Что вы считаете своим главным оружием сейчас?

— Современный теннис стал очень быстрым, силовым, местами даже прямолинейным. У меня нет какого-то одного элемента, за счёт которого я выигрываю. Скорее это игровое мышление, тактика — и характер. Я знаю, что никогда не сдаюсь, и это часто помогает вытаскивать даже самые сложные матчи. Думаю, именно это и есть моя главная сильная сторона.

Возвращение Воробьёвой — это история про внутреннюю устойчивость. На чемпионате России она выходит не просто бороться за медали — а снова доказать, что опыт, характер и умение держать удар по-прежнему решают в большом спорте.