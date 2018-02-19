Российские лыжницы, которые рвут на Олимпиаде. Кто они такие

Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Юлия Белорукова и Анастасия Седова впервые оказались на Олимпиаде и взяли бронзовые медали в эстафете. «Матч ТВ» рассказывает, что с каждой из них случалось до февраля 2018 года.

Наталья Непряева

(22 года, Тверь)

В центре Твери стоит памятник Михаилу Кругу, в 500 метрах от него школа, в которой начинал учиться Илья Ковальчук. Школа № 55, где училась Наталья Непряева, в пяти километрах от этого места. Зато совсем рядом с вокзалом. После уроков Непряева садилась на электричку и ехала 12 км до лыжной базу в Чуприяновку.

Мама Натальи Непряевой работает тренером на этой же лыжной базе, а в 1995 году в Испании стала победительницей зимней Универсиады. Спустя 15 лет после победы ее тренер в интервью изданию «Тверьлайф» скажет: «Сейчас в семье Непряевых подрастает очень неплохая лыжница – дочь Наталья. Если все будет идти так, как сейчас, я думаю, Непряевой-младшей вполне по силам войти в олимпийскую сборную 2014 года».

Поработавший и с мамой, и с дочкой тренер ошибся на четыре года. Наталья не попала в Сочи, но перед Олимпиадой признавалась, что готовится очень серьезно. Девушка в 18 лет приседала со штангой весом 130 кг. В том же 2014-м Непряева возьмет первое золото в Валь-ди-Фьемме на юниорских соревнованиях. На дистанции 5 км за ней чуть-чуть не успеют те, с кем она брала бронзу в Пхенчхане: Седова станет третьей, Белорукова – шестой.

Непряева заводила инстаграм, удаляла его, а сейчас он есть, но в нем нет фотографий. 17 февраля на странице в VK она выложит фото, сделанное на пьедестале, и подпишет его очень просто: «Девочки мои любимые, спасибо вам за эту гонку!!! Я счастлива, моя первая медаль. Эмоции переполняют».

Анна Нечаевская

(26 лет, Верховажье)

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В Верховажье (поселок Теплый ручей, население – 569 человек) Анна Нечаевская прожила до 15 лет. «Трассу готовили «Бураном», – вспоминает девушка. – Ходила на тренировки с мамой, которая работала директором спортшколы. Мы бегали, играли в пионербол, волейбол. Я очень неудачно выступала на районных соревнованиях: по несколько раз на дистанции натыкалась, падала… А один из первых моих удачных стартов – областные осенние соревнования по кроссу. Там опять же мама познакомила меня с моим нынешним тренером Алексеем Николаевичем Зориным, и мы приняли решение переехать учиться в Вологду и серьезно тренироваться под его руководством» (в интервью skisport.ru).

У Нечаевской долгое время не было больших успехов. 2016-й начинался с того, что девушка тренировалась в одиночестве под Вологдой в лагере с чарующим названием «Изумруд». «Ложилась спать в 20 часов – вокруг было столько посторонних звуков, что хотелось побыстрее уснуть, чтобы этого не слышать. Чувствовалось одиночество и какая-то ненужность. С мамой сидели и плакали по разным сторонам трубки», – рассказывала спортсменка «Верховажскому вестнику». Но после этих испытаний Нечаевская стала чемпионской России (30 км) и поехала на Универсиаду в Казахстан, откуда привезла два золота и серебро в 2017-м.

Анна Нечаевская закончила Вологодский педагогический колледж, потом Южно-Уральский государственный университет. Когда Анна оказывается у себя дома, она успешно ходит за грибами и печет для близких кексы и тортики, называя выпечку своим хобби.

Прямо сейчас девушка является старшим сержантом полиции отдельного полка ППС ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Юлия Белорукова

(23 года, Сосногорск)

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Население Сосногорска 23 тысячи человек, и до медали Белоруковой самые заметные новости с упоминанием города звучали так:

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За год до того, как бродячие собаки гоняли лося по Сосногорску, Александр Легков написал у себя в инстаграме: «Друзья, в группе Маркуса Крамера теперь и девушки. Давайте болеть за них этой зимой. С вашей поддержкой у них должно все получится. Вот одна представительница этого прекрасного пола, Юля Белорукова @yulia_belorukova. Подписывайтесь и следите за ее результатами».

Первые новости о Белоруковой появляются за несколько дней до Олимпиады в Сочи: в январе 2014-го она стала третьей в спринте на юниорском чемпионате мира.

«Пришла к нам во втором классе, тогда у нас занимался ее старший брат. Мы Юлю как-то видели: она каталась на лыжах на стадионе в своем длинном пальто, забавная. В самом начале занималась плохо, у нее кроме лыж были другие увлечения, вроде она играла на фортепиано и занималась карате», – первый тренер Белоруковой Александр Ветров воспитывал лыжницу вместе со своей женой, хвалил за характер и технику.

Дни рождения Юлии почти всегда выпадают на разгар сезона. Позапрошлый девушка встречала вот так:

А вообще у лыжницы довольно насыщенный инстаграм. Вот, например, отжимания на брусьях с каким-то пугающим весом:

Вот что-то из области личного. Девушка встречается с лыжником Никитой Ступаком и не скрывает этого:

Как и своей любви к морепродуктам:

Анастасия Седова

(23 года, Саров)

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Когда-то давно Настя вела страничку на сайте Sprashivai.ru. Рассказывала, что любит смотреть на звезды, водит Ниcсан «Жук», считает кумиром Наталью Непряеву и что не пила алкоголь на последнем звонке. В ответ на это 19-летней девушке писали: «Какой смысл продолжать заниматься спортом, если не едешь на Олимпиаду в Сочи?»

Как и в семье Непряевых, у Седовых с лыжами были хорошо знакомы и мама, и папа. Оба – заслуженные тренеры России. Николай Седов возглавлял экспериментальную группу «Ванкувер-2010 – Сочи-2014». Брат Анастасии был на Олимпиаде в Ванкувере, потом выпадал на какое-то время из-за проблем со здоровьем, но сейчас снова соревнуется.

За две недели до Олимпиады Анастасия поговорила с саровским «Каналом-16». Интервью на YouTube собрало 103 просмотра, хотя по откровенности оно тянет на сто тысяч: «Самый яркий пример – Устюгов. По ходу сезона он постоянно нас подбадривал. Ходячий мотиватор. Когда объявили решение о том, что отстраняют наших спортсменов, первую неделю он вообще не хотел тренироваться, не хотел бегать. Говорил: «Справедливости нет. Зачем бегать?»

Маркус Крамер замечательный человек – он очень умный и очень правильный в плане тренерства, он делает акцент на мотивацию, на концентрацию на нынешнем результате, и в нашей маленькой команде мы друг друга поддерживаем. Перед отъездом он посоветовал мне: «Отдохни головой, отпусти «Тур де Ски» и начни все заново».

Легков – эмоциональный, но я в первый раз увидела, как человек сломался. Вот насколько для меня Саша был примером во всем, всегда направлял, всегда подбадривал, давал какие-то советы, и я вижу, что он настолько поменялся. Мы с Юлией Белоруковой очень переживали за него. На это тяжело смотреть.

Я понимаю, когда взрослые спортсмены, которые уже были на двух-трех Олимпиадах [отказываются от участия], но мы, молодые спортсмены, мы хотим узнать, что это такое, мы кладем на этот спорт свои жизни. И вот когда говорят: «Бойкот! Бойкот Олимпиаде»… Это обидно – люди не понимают, что эти четыре гонки, четыре шанса – это то, к чему я иду и к чему я стремлюсь».

Первого февраля Седова снова напишет про Легкова: «Это самый сильный человек, которого я знаю! #легковолимпийскийчемпион и это навсегда! Мы все видели, что переживали ребята, когда началась вся эта неприятная история, которая длилась больше года. Но они находили внутренние силы и мотивацию продолжать тренироваться, несмотря ни на что, и бороться с огромной надеждой и верой в сердце. И сегодня они ПОБЕДИЛИ, они доказали, что #русскиечистые и #правдазанами Все-таки справедливость восторжествовала!»

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов