Елена Вяльбе об эмоциях от эстафеты: «Чего от меня можно ожидать, кроме мата, если опаздываю на гонку?»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась впечатлениями от эстафетной гонки, где наша четверка (Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская) завоевала бронзу.

– Во время лидерства нашей команды какие эмоции испытывали?

– Я пыталась что-то сделать с пробкой из-за приезда президента Кореи, ругалась на организаторов и слушала, как орет Чарковский. Приехали только к четвертому этапу, добирались более трех часов.

– Настраивали как-то Нечаевскую психологически?

– Никак не настраивала, я их видела один раз. Никаких собраний не было. Сомнений относительно распределения по этапам не было, в этом плане было единство мнений.

– Виталий Мутко вас поздравляет одним из первых?

– А потом еще одним из последних. Долгие ночные беседы, нам это очень нравится.

– До начала этой Олимпиады надеялись, что эта сборная станет самой успешной в медальном плане?

– А мы самая успешная? А, в смысле среди наших? Да как вообще можно сравнивать, у нас столько дисциплин. Мы между российскими командами не соревнуемся. Мы, наоборот, огорчаемся за неудачи других россиян.

– Вы верили в такие успехи?

– Я всегда верила в своих спортсменов. Даже девчонкам говорила: «Не уйду до тех пор, пока вы медали не завоюете, пока не станете олимпийскими чемпионками».

– Сложно будет формировать состав после Олимпиады?

– Не сложно совершенно. У нас все сформировано, а обидчивых нет. Все получат свои шансы. С этим нет никаких проблем.

– Напоследок расскажите, что вы чувствовали, сидя в машине и не видя гонку, но зная, что сейчас бегут девчонки?

– Что от меня можно ожидать, кроме мата? Материлась. Даже желудок разболелся. Жуткая пробка была.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Елена Вяльбе болеет за российских спортсменок