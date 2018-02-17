Елена Вяльбе об эмоциях от эстафеты: «Чего от меня можно ожидать, кроме мата, если опаздываю на гонку?»

– Во время лидерства нашей команды какие эмоции испытывали?
– Я пыталась что-то сделать с пробкой из-за приезда президента Кореи, ругалась на организаторов и слушала, как орет Чарковский. Приехали только к четвертому этапу, добирались более трех часов.
– Настраивали как-то Нечаевскую психологически?
– Никак не настраивала, я их видела один раз. Никаких собраний не было. Сомнений относительно распределения по этапам не было, в этом плане было единство мнений.
– Виталий Мутко вас поздравляет одним из первых?
– А потом еще одним из последних. Долгие ночные беседы, нам это очень нравится.
– До начала этой Олимпиады надеялись, что эта сборная станет самой успешной в медальном плане?
– А мы самая успешная? А, в смысле среди наших? Да как вообще можно сравнивать, у нас столько дисциплин. Мы между российскими командами не соревнуемся. Мы, наоборот, огорчаемся за неудачи других россиян.
– Вы верили в такие успехи?
– Я всегда верила в своих спортсменов. Даже девчонкам говорила: «Не уйду до тех пор, пока вы медали не завоюете, пока не станете олимпийскими чемпионками».
– Сложно будет формировать состав после Олимпиады?
– Не сложно совершенно. У нас все сформировано, а обидчивых нет. Все получат свои шансы. С этим нет никаких проблем.
– Напоследок расскажите, что вы чувствовали, сидя в машине и не видя гонку, но зная, что сейчас бегут девчонки?
– Что от меня можно ожидать, кроме мата? Материлась. Даже желудок разболелся. Жуткая пробка была.
Фото: РИА Новости/Алексей ФилипповЕлена Вяльбе болеет за российских спортсменок