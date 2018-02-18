«С украинцами мы никакие не враги». Чуть не погибнуть в ДТП, а через год взять медаль на Олимпиаде

Еще год назад он лежал на больничной койке после ДТП, а теперь стоит на пьедестале Олимпиады.

26-летний фристайлист Илья Буров завоевал в Пхенчхане бронзовую медаль в лыжной акробатике.

В финале он исполнил тройное сальто с четырьмя пируэтами. Суммарное количество градусов, которое он накрутил в воздухе, сосчитать не возьмусь. После награждения Буров был в состоянии, близком к эйфории:

- Эмоции можно выразить только одним словом, но оно непечатное. Хотя понимаю, что можно было бы выступить и получше, но пусть будет бронзовая. Так-то я еле-еле прошел в финал, нечего жаловаться.

В Пхенчхан Илья приехал не один. В сборной также его брат Максим, который моложе на семь лет. Только в финал младший Буров не попал, сорвал прыжок в квалификации.

- Кто талантливее, вы или брат?

- Брат талантливее. Он, белорус Антон Кушнир (олимпийский чемпион Сочи) и китаец Ци Гуанпу, который неожиданно в финал не попал, — три человека, которым прет и прет. Таланты. Остальные добиваются чего-то через труд и пот.

- Вы брата затащили во фристайл?

- Родители подтянули. В акробатике перспектив не было. Я, разумеется, был не против.

- Вы с братом и Павел Кротов, занявший здесь четвертое место, земляки-ярославцы. В чем секрет? Почему именно оттуда у нас столько фристайлистов?

- Да почти весь основной состав сборной — ярославские ребята. У нас сильная школа акробатики. Тренеры есть, и земля наша таких людей рожает.

А ведь Олимпиады могло и не быть. В середине ноября 2016 года Илья попал в серьезную катастрофу. Машину на скользкой трассе вынесло на встречку, под грузовик. Перелом трех ребер — это еще полбеды, а вот разрыв крестообразной связки — одна из самых тяжелых травм для спортсмена. На лечение и восстановление ушел год.

- Верили, что вернетесь на склон?

- Знал. Не могу сидеть на месте. Еще эти процедуры и ЛФК просто вымораживали. С прошлого лета начал тренироваться.

- Что дальше? На следующий олимпийский цикл идете?

- Планирую продолжать. Пока здоровье позволяет, буду прыгать

- В вашем виде спорта ветеранский возраст когда наступает?

- После тридцати, но есть один японец, 36 ему, до сих пор прыгает. Не знаю, допрыгает ли до Пекина.

У Ильи Бурова двое детей, жена Анастасия прямого отношения к спорту не имеет.

- Родные не боятся смотреть за вашими соревнованиями?

- Нет, всегда смотрят.

- Хотели, чтобы дети тоже занимались фристайлом?

- Нет, этого не будет. Каким-то видом спорта они будут заниматься, но не фристайлом. Любой спорт — тяжелый труд, но тут еще высокая травматичность.

- Сколько раз за карьеру вы падали?

- Не знаю, даже примерно не могу посчитать. Знаю, что ведется таблица, где учитываются все падения, но стараюсь ее не смотреть. Бывает, в ходе одной тренировки башкой бьешься и бьешься. Вот недавно в Москве с сотрясением мозга выступал. За два дня до соревнований получил сотрясение. Не сниматься же со старта.

- Со стороны показалось, что с соперниками у вас дружеские отношения.

- С украинцами и белорусами тепло общаемся. Мы никакие не враги. А вот с американцами и китайцами - нет. Иностранного языка не знаю, что я буду к ним лезть. Хватает общения с братьями-славянами.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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