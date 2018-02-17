Фотомодель или призер Олимпиады? Тест «Матч ТВ»

Фотомодель или призер Олимпиады? Тест «Матч ТВ»

10:09

Девушки, которые играют в керлинг или катаются на лыжах, сейчас вас удивят.

Олимпиада на «Матч ТВ»

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Фото: globallookpress.com

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