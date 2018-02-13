Загитова обнимает Медведеву. Фотоподробности выступления фигуристов

Падение Коляды, волнение болельщиков и дружба Алины Загитовой и Евгении Медведевой в галерее «Матч ТВ».
Михаил Коляда начинал и сразу же убил заготовленное клише «начинает и выигрывает». Это было не идеальное выступление, но мы остались в борьбе.
А вот Алина Загитова была прекрасна, но вы и сами это видите.
Этери Тутберидзе и тот самый взгляд.
Танцевали на этом турнире по обе стороны бортика.
«Кто не падает, тот не встает», - говорил Федор Емельяненко, этот принцип работает и в далеком от ММА фигурном катании.
Пока у них серебро, но мы-то знаем, что это золотой фонд российского фигурного катания.
Можно ли говорить, что Екатерина Боброва не такая раскрученная фигуристка, как ее более знаменитые коллеги? Дмитрий Соловьев так не считает.
В итоге пара стала только третьей.
Но болельщики остались довольны выступлением. Здесь вроде запрещены российские флаги, но кто мешает человеку в футболке с буквой «Р» дружить с людьми в футболках «О», «С» и далее по списку.
Группа «Серебро» образца 2018 года.