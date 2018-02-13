Загитова обнимает Медведеву. Фотоподробности выступления фигуристов

Загитова обнимает Медведеву. Фотоподробности выступления фигуристов

10:50

Падение Коляды, волнение болельщиков и дружба Алины Загитовой и Евгении Медведевой в галерее «Матч ТВ».

Михаил Коляда начинал и сразу же убил заготовленное клише «начинает и выигрывает». Это было не идеальное выступление, но мы остались в борьбе. 

А вот Алина Загитова была прекрасна, но вы и сами это видите.

Этери Тутберидзе и тот самый взгляд.

Танцевали на этом турнире по обе стороны бортика. 

«Кто не падает, тот не встает», - говорил Федор Емельяненко, этот принцип работает и в далеком от ММА фигурном катании.

«Кто не падает, тот летает», - могла бы уточнить Алина Загитова.

Пока у них серебро, но мы-то знаем, что это золотой фонд российского фигурного катания. 

Можно ли говорить, что Екатерина Боброва не такая раскрученная фигуристка, как ее более знаменитые коллеги? Дмитрий Соловьев так не считает. 

В итоге пара стала только третьей.

Но болельщики остались довольны выступлением. Здесь вроде запрещены российские флаги, но кто мешает человеку в футболке с буквой «Р» дружить с людьми в футболках «О», «С» и далее по списку. 

Группа «Серебро» образца 2018 года.

Форма нейтральных атлетов гармонирует с цветом медали.
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