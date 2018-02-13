Король остался дома. Денис Юсков – о результатах Олимпиады, мотивации и наследнике

Трехкратный чемпион мира, рекордсмен планеты, человек, которого «королем полуторки» называют даже голландцы, в день розыгрыша олимпийских медалей проводил тренировку в подмосковной Коломне. Оказавшись неприглашенным МОК на главный бал четырехлетия, Денис Юсков остался, как и положено королю, спокойным, улыбчивым и готовым к общению.

Другие цели

– Только что там, на Олимпиаде, прошла ваша коронная дистанция 1500 метров. Что скажете по итогам?

– Скажу, что победил сильнейший. Результат победителя, Кьелда Найса, 1.44,01 высокий, но не запредельный. Для меня это достаточно будничные секунды. Неприятно удивил Кун Вервей, который сбегал слабо. Не знаю, что там с ним произошло. Из-за сбоя норвежец Педерсен лишил себя серебра. Если бы этого сбоя не случилось, то голландец Патрик Руст оказался бы только третьим, а молодой кореец вообще без медали. Наш Сергей Трофимов для себя сбегал неплохо.

– У вас только что закончилась тренировка, давайте представим, что вы на Олимпиаде. Готовы были бы бежать сейчас?

– Очень сложно сравнивать. Вся эта ситуация очень вымотала чисто психологически. Дело в том, что когда у тебя есть цель, ты идешь к ней, не обращая внимания на боль и усталость. А когда цель забрали, то они наваливаются с удвоенной силой. Возможно, сказался еще и не очень хороший лед в Москве, где я катался последнюю неделю. Каталось очень тяжело, я ни на одной тренировке не почувствовал себя нормально. И лишь здесь, в Коломне, вернулись привычные ощущения. Уже вторую тренировку наслаждаюсь этим и физически и психологически.

– Ваша карьера складывалась так, что пришлось пропустить довольно много. И вот сейчас – мимо Олимпиады. Где находите мотивацию?

– Сейчас целью для меня является общий зачет Кубка мира этого сезона, который я еще ни разу не выигрывал. Там применили какую-то странную систему подсчета очков, в результате чего на пятом этапе КМ, который прошел в Эрфурте, некоторые спортсмены получили двойную сумму, и теперь я проигрываю 45 очков лидеру, хотя до этого шел первым. Вообще сейчас я в такой точке, когда появляется некая усталость от сезона, хочется уже добегать зиму, отдохнуть, сесть на велосипед и начать летнюю подготовку. Возможно, это происходит из-за того, что мы не делали в декабре «сухого» сбора, как некоторые мои соперники, пропустившие четвертый этап КМ и поехавшие крутить велосипед в теплые страны. Но я не жалею, потому что именно на четвертом этапе установил мировой рекорд на 1500 метров, а это то, к чему я шел очень долго и чего от меня многие ждали. Учитывая же последние события, этот рекорд становится особенно ценным для меня.

– Он хотя бы частично компенсирует пропуск Игр?

– Нет, конечно.

– А если добавить к нему общий зачет Кубка мира и, как недавно выяснилось, четыре миллиона рублей, которые достаются победителю альтернативных стартов?

– Лишь частично, может быть. Но на самом деле я рад, что могу выступать за пределами Олимпиад, что ИСУ имеет свою точку зрения на эту ситуацию и не теряет здравый смысл в рассуждениях.

Неприглашенный

– Решение МОК уже приняли?

– Я до сих пор не понимаю, как такое возможно, почему, если раньше, для того чтобы человека дисквалифицировать, нужно было его на чем-то поймать, уличить, либо следы допинга найти, либо отклонения в биопаспорте, то сейчас можно просто взять и не пустить. Когда дисквалифицированных МОК спортсменов оправдал CAS и вернули им титулы Сочи-2014, я очень радовался, хотя ко мне у МОК вопросов не возникло. Но тем более странным показалось следующее решение CAS, о том, что, даже несмотря на оправдание, на Игры мы все не поедем.

– Что ответите тем иностранцам, кто говорит, что МОК поступил правильно?

– Посмотрю на них, когда нечто подобное коснется их самих, или их друзей, или их страны. История показывает, что порой самые ярые борцы, кричащие о своей чистоте и необходимости жестких мер, затем имеют проблемы с допингом. И в этот момент выглядят крайне нелепо.

– Всю свою карьеру, во всяком случае ту ее часть, когда стали заметны, вы живете с упоминаниями вашей дисквалификации в прессе. Каждый раз, когда голландцы пишут фамилию Юсков, они дописывают «отбывший четырехлетнюю дисквалификацию». Раздражает?

– Меня это вообще не цепляет. Я честен, ежегодно сдаю огромное количество анализов, и ко мне нет никаких вопросов. Я чист и перед собой, и перед своими болельщиками. А упоминание четырехлетнего дисквала в иностранной прессе - показатель ее непрофессионализма. Этот срок уже давно неактуален.

– Не было идеи выступить в иностранных СМИ, например, голландских, чтобы прояснить все эти моменты?

– Не просто была идея, а они ко мне приезжали домой, в Москву! Это было после Сочи. Начали говорить про эти четыре года, я их спросил, откуда они все это берут, сказал, что это вообще клевета, в той форме, в которой пишется. Успокаивает мысль, что голландские болельщики в коньках разбираются хорошо и могут отследить мой пусть в спорте, рост результатов, понять, что все логично и закономерно. Что я нормальный парень.

Полтавец

– Главный тренер сборной команды Константин Полтавец уже сказал что уходит после окончания сезона?

– Пока что ситуация мне до конца непонятна. Я только знаю, что у него заканчивается контракт.

– Давайте рассмотрим сценарий, что он уезжает. Вы с ним хорошо тренировались. Что будете делать?

– Да, действительно я очень успешно с ним отработал все годы своих выступлений. Были сезоны более или менее удачные, но в целом все складывалось и складывается, как мы планировали. Думаю, по окончанию сезона дождусь каких-то предложений и уже тогда приму решение.

– Два варианта: первый – Потавец остается со сборной России; второй – он собирает сильную профессиональную команду в Голландии и приглашает вас туда. Какой из них вам более интересен, при всем уважении к вашим нынешним спарринг-партнерам по сборной России?

– Полагаю, с точки зрения развития меня как спортсмена и накопления нового опыта второй вариант был бы более благоприятным. Но лучше дождаться, когда будут уже конкретные предложения.

Наследник

– Вы показали в инстаграме фото из дневника сына-первоклассника, где красными чернилами указано, что он скакал на перемене. Адриан пошел в папу?

– Да, мы все такими были, кто не скакал на переменах в младших классах! Думаю, нет мужчин, у которых не было подобных записей.

– Как ощущаете себя в роли отца уже не маленького ребенка, а школьника?

– Классно. Хорошо, что расписание тренировок у меня составлено таким образом, что, когда я дома, то всегда успеваю привести его в школу и уже потом еду в Крылатское на лед. Иногда даже его из школы забираю. Дома – уроки. Математика, задачки, решения. Порой он просит, чтобы я прочитал задачу вслух, ему так легче воспринять ее. Ощущения реально классные, я очень рад этой части своей жизни.

Фото: Дарья Бескровных