Невероятная история двух русских спортсменов, которых допустил МОК, но они все равно не поехали в Корею

Вечером 13 февраля «Матч ТВ» опубликовал новость о том, что двоих российских спортсменов, бобслеиста Дмитрия Попова и конькобежца Сергея Грязцова, МОК признал «чистыми», но они не были включены в список приглашенных на Олимпиаду. За прошедшие часы тема разрослась и повернулась практически на 180 градусов. Предлагаем вам разобраться в этой истории с самого начала.

Документы CAS

В опубликованном на сайте CAS англоязычном документе, посвященном иску не приглашенных на Игры российских спортсменов, говорится, что:

Перевод

2.14 ОКР отправил список из 500 спортсменов для возможного включения их в список приглашенных. После проведения индивидуальной оценки каждого атлета рабочая группа сочла, что 389 из 500 предложенных спортсменов могут быть включены в этот список. В связи с этим CAS отмечает, что, хотя два из заявителей, Сергей Грязцов и Дмитрий Попов, были включены в первоначальный список 500 и были допущены рабочей группой, по какой-то причине они не были включены в список приглашенных МОК. Однако в ходе слушаний стороны пришли к соглашению, что эти два спортсмена могут участвовать (в Олимпиаде). CAS считает, что для этих двух спортсменов иск является спорным.

Из текста со всей очевидностью следует, что двух российских атлетов «по какой-то причине» не включили в список, отправленный из МОК в ОКР. Российская сторона считала, что они не допущены МОК, потому что в их допинговой истории, количестве проверок или бог знает чем еще нашлись неувязки, зацепки. На основании этого российская сторона включила их в иск, сочтя, что Грязцов и Попов такие же жертвы комиссии МОК, как Шипулин, Устюгов, Ан и множество других. Внезапно на слушаниях выяснилось, что спортсмены «по какой-то причине» не были включены МОК в список приглашенных. Все логично? Вроде бы да. Бюрократическая ошибка структуры Томаса Баха.

Но это только начало истории.

Заявление МОК

Утром в День всех влюбленных МОК сделал следующее заявление:

Два спортсмена, о которых идет речь, Сергей Грязцов и Дмитрий Попов, вошли в список 389 спортсменов, о чем был уведомлен ОКР. ОКР не включил их имена для участия в Олимпиаде.

Действительно, мы писали, что изначальный список одобренных МОК спортсменов, в котором было 389 фамилий, ОКР сократил до 169, убрав оттуда 220 человек. Это отражено и материалах дела CAS, где дается следующая информация:

2.16 19 января 2018 года ОКР было предложено решить, какие спортсмены из списка приглашенных заполнят квоты мест, заработанные в каждом виде спорта, дисциплине и турнире. Хотя 209 из 211 мест могли быть заполнены спортсменами, одобренными для получения индивидуального приглашения от МОК, ОКР в конечном итоге прислал список из 169 спортсменов, которые были приглашены для участия как Олимпийские атлеты из России (далее «ОАР»).

И снова, обратите внимание, термин «список приглашенных» (invitation list) используется по отношению к документу, из коего ОКР удалил более 200 фамилий, то есть документу, который МОК изначально прислал в ОКР и в котором было 389 человек. По утверждению МОК, Грязцов и Попов были в этом документе. Но пункт 2.14 из дела (перевод дан выше) говорит, что эти двое не попали именно в «список приглашенных».

Заявление ОКР

Чуть позже из уст пресс-секретаря ОКР Константина Выборнова прозвучала позиция организации по поводу ситуации с двумя спортсменами:

- Изначально они были внесены в заявку, и МОК их одобрил. Но в итоговую заявку, которая формировалась по согласованию с национальными федерациями, они не попали, поскольку не выполнили нормативы и не прошли спортивные критерии.

Тут все немного странно. Но пока что идем дальше. Следом прозвучали заявления федераций.

Федерация бобслея России

Сергей Пархоменко, генеральный секретарь ФБР:

- В список отстраненных, как нам объявили, Попов попал по ошибке. Мы подавали его в числе других на аккредитацию. Планировали его в качестве резерва на случай, если откажут кому-то из пилотов.

Что такое «подавали на аккредитацию»? Если Попова планировали в качестве резерва, думая, что другим пилотам могут отказать, значит, это проходило в момент, когда федерация еще не знала, кому отказали, а кому нет. Следовательно, «подавали на аккредитацию» - видимо, означает, что Попова включили в тот самый изначальный список из 500 спортсменов, который ушел в МОК. А вот уже дальше федерация была не в курсе и узнала только сейчас, что, «как нам объявили, Попов в список отстраненных попал по ошибке». Про непрохождение Поповым каких-то спортивных критериев в заявлении Пархоменко ни слова.

Союз конькобежцев России

Алексей Кравцов, президент СКР:

- Грязцов не был включен в финальную заявку Союза конькобежцев России, поскольку не выполнил абсолютных критериев отбора и проходил в состав решением тренерского совета. Его дело подавали в Спортивный арбитражный суд, так как считалось, что он не был приглашен Международным олимпийским комитетом. Информацию о не приглашенных МОК спортсменах мы имели только в устном виде.

Что такое «абсолютные критерии отбора» и отличаются ли они чем-то от просто «критериев отбора», Кравцов не прояснил. Однако из его заявления однозначно следует, что Грязцова не включили в заявку от федерации и «считалось, что он не был приглашен МОК».

Что не стыкуется?

В общем-то, история запутанная с самого начала. Документ CAS составлен таким образом, что при его прочтении создается полное ощущение возникновения проблемы со стороны МОК, который, тем не менее, говорит, что спортсменов не включил ОКР. Но коли это так - зачем было подавать от их имени иск, если ОКР отлично знал, что данный факт моментально вылезет в ходе слушаний? Они придут в суд, и МОК им скажет: «Этих двоих мы пригласили!» (что, собственно, и произошло). Или ОКР запутался в том, кого вычеркнул МОК, а кого уже он сам?

ОКР говорит, что спортсменов не заявили федерации. Федерации в один голос заявляют, что считали, будто спортсменов не допустил МОК. Это логично и увязывается с подачей исков двумя спортсменами, которые верили в то, что их отсекли в Лозанне, и хотели это оспорить.

Отдельно стоит рассмотреть ситуацию с конькобежцами, поскольку автор знает ее достаточно близко. Не буду посвящать вас в подробности отборочных правил, скажу лишь, что вот это определение, «абсолютные критерии отбора», на дистанции 1500 метров в России выполнил только один человек – Денис Юсков.

Не выполнил их и Сергей Трофимов, который, однако же, на Игры поехал. То есть фраза Кравцова про «абсолютные критерии отбора» - это какая-то несуразица. Если их не выполнил никто, кроме Юскова, то почему Грязцова в заявку не включили, а Трофимова включили?

Скорее всего, Грязцова не включили просто потому, что, как справедливо заметил Кравцов, «мы считали, что он в числе не приглашенных МОК». И это все объясняет, в том числе и невключение в заявку на Игры. А не какие-то там «абсолютные критерии отбора».

Кто виноват?

Виноваты те, кто сделал всю эту систему комплектования нашей команды на Игры совершенно непрозрачной. Судя по всему, ни болельщики, ни журналисты, ни даже российские федерации по видам спорта не знают, кого именно вычеркнул МОК, а кто попал под фильтр ОКР. Забыв, что «нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы», эти люди сами поставили себя в крайне неудобное положение.

Когда же всплывет список 389 допущенных МОК спортсменов, это положение станет уже болезненным. А он всплывет.

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, РИА Новости/Нина Зотина